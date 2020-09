EL3 - Verstappen à un souffle de Bottas

Valtteri Bottas a donné le ton lors d'un premier quart d'heure très calme où il a été le seul pilote à signer le moindre temps, déjà en 1'17"437 avec les pneus tendres.

Par la suite, la quasi-totalité des concurrents se sont activés en piste, à l'exception de la Williams de George Russell. Ce dernier n'a pas pu réaliser le moindre tour chronométré, victime d'un problème de brake-by-wire dans son tour d'installation.

Lewis Hamilton a battu son coéquipier de justesse en 1'17"415, Bottas améliorant en 1'17"239 avec le même train de pneus que précédemment, et donc des gommes déjà quelque peu usées. Dans le même temps, certains s'illustraient avec les mediums : Lance Stroll était relativement proche des Mercedes, en 1'17"580, tandis que Max Verstappen a impressionné au volant de la Red Bull, auteur d'un 1'17"298 puis d'un 1'17"116.

Les chronos sont tombés par la suite, notamment pour les Mercedes, avec un 1'16"530 pour Bottas et un 1'16"613 à l'actif de Hamilton... et Verstappen a continué de s'illustrer en s'immisçant entre les Flèches d'Argent, grâce à un tour en 1'16"547 avec les tendres ! Cette Red Bull est-elle capable de jouer la pole position ? C'est difficile à confirmer si l'on regarde les performances d'Alexander Albon, qui n'est que huitième avec une seconde de retard, après avoir peut-être laissé filer quelques dixièmes en mettant deux roues dans les graviers à la sortie de Correntaio dans son meilleur tour.

Dans le top 5, on retrouve les prometteurs Lance Stroll (1'17'112") et Pierre Gasly (1'17"226), qui a connu la principale frayeur de la séance avec une excursion sans conséquence dans le bac à gravier dans l'enchaînement Scarperia-Palagio. Suivent la deuxième Racing Point, celle de Sergio Pérez, et la Ferrari de Charles Leclerc, dont la septième place est encourageante compte tenu des performances récentes de la Scuderia.

Plus loin, Romain Grosjean est l'auteur d'un étonnant dixième chrono au volant de la Haas, en 1'17"635, d'autant plus étonnant que le Français était resté au garage pendant la majeure partie des EL2 en raison d'un problème électronique. Performances décevantes en revanche de toutes les monoplaces propulsées par le Losange : les Renault sont 11e et 17e, les McLaren 12e et 19e.

Grand Prix de Toscane - Essais Libres 3

