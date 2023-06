EL3 - Verstappen surnage sous la pluie, Sainz boit la tasse

Après un vendredi mouvementé et majoritairement sec, la journée du samedi au Grand Prix du Canada s'est ouverte avec un circuit Gilles Villeneuve détrempé. Pour la troisième séance d'essais libres, les pneus pluie, marqués en bleu, étaient requis lors des premières minutes compte tenu des conditions de piste.

Fernando Alonso s'est rapidement hissé au sommet du classement avec un chrono de 1'32"217, ce qui a été largement battu par Esteban Ocon (1'31"428) quelques minutes plus tard. L'amélioration progressive des conditions et le gain de confiance des pilotes, malgré de nombreuses erreurs, ont invité certains à chausser les gommes intermédiaires, dont Alonso et les pilotes Ferrari. Ce pneu semblait plus performant que le pluie, cependant la piste restait suffisamment humide pour mettre en difficulté les pilotes.

Au bout d'un quart d'heure, Max Verstappen était aux commandes (1'29"190 en pneus pluie) avec un dixième d'avance sur Charles Leclerc, en intermédiaires. Suivaient Pierre Gasly, Sergio Pérez et Esteban Ocon, également chaussés des gommes pluie.

Le basculement entre les pneus a eu lieu peu de temps après : Carlos Sainz s'est placé en tête du classement (1'27"245) devant Alonso et Hülkenberg, eux aussi en intermédiaires. Leclerc a délogé son coéquipier (1'26"733) avant d'être devancé par Hülkenberg (1'26"431). Une lutte à distance entre Leclerc et Verstappen a suivi. Le Monégasque a d'abord abaissé la marque à 1'25"724, le Néerlandais ayant répliqué en 1'24"977. Leclerc a ensuite signé un 1'24"850... et Verstappen un 1'24"480.

La bagarre a été interrompue par l'accident de Sainz au premier virage. Le #55 a mordu la ligne blanche au freinage, ce qui l'a envoyé en tête-à-queue contre le mur. L'avant et l'arrière de la Ferrari ont été endommagés dans l'affaire. À noter que l'Espagnol s'est également fait remarquer pour avoir gêné à plusieurs reprises Alexander Albon en piste, au point de déclencher une enquête des commissaires.

Le drapeau rouge a été brandi pour permettre l'évacuation de la Ferrari meurtrie de Sainz. À la reprise, il n'a pas fallu longtemps aux pilotes pour retrouver le rythme qu'ils avaient avant la neutralisation, et ce malgré une pluie gagnant en intensité. En trois tours, Verstappen a systématiquement amélioré sa propre référence, s'arrêtant à 1'23"154. Le pilote le plus proche du Néerlandais, ironiquement Sainz, comptait près de deux secondes de retard.

Et alors que Verstappen enfonçait le clou en 1'23"106, Leclerc parvenait à stopper l'hémorragie en revenant à trois dixièmes du double Champion du monde en titre. Troisième homme, Alonso accusait tout de même un débours supérieur à une seconde.

La rapide détérioration des conditions a mis un terme précoce à la chasse au meilleur temps. Malgré son accident, Sainz a pu se maintenir dans le top 5, derrière Magnussen. Suivaient Gasly, Stroll, Tsunoda (auteur de deux pirouettes), Bottas et Hamilton. À noter qu'Ocon, 19e, n'a bouclé que dix tours et a passé la majeure partie de la séance aux stands.

Grand Prix du Canada - Essais Libres 3