Emmanuel Macron veut un retour du GP de France et relance le projet

Disparu cette année du calendrier de la Formule 1, le Grand Prix de France fera-t-il son retour ? Le projet a été relancé avec un soutien de poids : celui de l'État. Le quotidien Nice-Matin révèle ce mardi que le président de la République a confié la mission au maire de Nice, Chistian Estrosi, d'étudier la faisabilité d'une organisation de l'épreuve dans les années à venir, ainsi que les différentes options envisageables.

Christian Estrosi avait déjà été l'initiateur du retour en France de la Formule 1 quand il avait porté le projet qui s'était matérialisé par une tenue de l'épreuve au Castellet, sur le circuit Paul-Ricard, entre 2018 et 2022. Il y a quelques mois, il avait adressé un courrier au chef de l'État pour évoquer l'importance de trouver une solution permettant de renouer avec le Grand Prix de France. Emmanuel Macron y a répondu "favorablement", d'après l'extrait publié par Nice-Matin.

Il a confié la responsabilité "d'engager des discussions avec les détenteurs des droit de la Formule 1", en d'autres termes Liberty Media, au tandem formé par Christian Estrosi et Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du Sport automobile. Les deux hommes devraient également avoir l'appui du gouvernement et plus précisément du ministère de l'Économie et des Finances et de celui des Sports.

"Notre pays doit être en mesure, à l’instar des autres grands évènements internationaux sportifs qu’il organise chaque année, de renouer avec la Formule 1, pour le plaisir de tous", estime Emmanuel Macron dans sa réponse. "C’est un enjeu d’attractivité pour notre pays, de rayonnement de notre industrie automobile et d’innovation pour accompagner la décarbonation de ce secteur."



Le président de la République souhaite que soient étudiées "les différentes options de localisation envisageables sur le territoire national, en identifiant pour chacune leur modèle économique, leur compatibilité avec nos engagements écologiques et leur possible contribution au développement territorial et national".

Toujours selon Nice-Matin, un retour au Castellet ne serait pas l'option privilégiée, mais davantage celle d'un Grand Prix urbain. On se souvient qu'il y a un peu plus d'un an, le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali avait laissé entendre qu'une course pourrait avoir lieu dans les rues de Nice. Ce que Christian Estrosi avait démenti tout en assurant avoir sollicité Emmanuel Macron sur la question du Grand Prix de France. La réponse est désormais connue...