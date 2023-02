Enjeux 2023 - Qui de Hamilton ou Russell mènera Mercedes ?

Charger le lecteur audio

Une nouvelle fois, Mercedes aborde la saison avec ce qui est, à mon avis, le meilleur duo de pilotes du plateau. L'écurie a deux hommes qui gagnent des Grands Prix et l'harmonie en interne qui lui manquait du temps de la cohabitation entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Cette paix durera-t-elle si la voiture est capable de se battre pour le titre ? C'est la question qui rend ce face à face passionnant cette année.

George Russell a été une des stars de la saison dernière. Il a commencé l'année plus fort que Lewis, mais ce qui m'a impressionné, c'est sa dernière partie de saison. À partir de Barcelone, Hamilton a élevé son niveau et lors des séances de qualifications, à partir de Spa-Francorchamps, il a battu Georges 7-2. Mais l'écart moyen lors des séances disputées sur piste sèche était seulement de 57 millièmes de seconde.

Pour un pilote disputant sa première saison dans un top team, et face au meilleur pilote de tous les temps en qualifications, il aurait été facile de laisser tomber. George a très bien fait de travailler dur et de se reprendre pour se qualifier devant Lewis lors de deux des trois derniers Grands Prix, particulièrement au Brésil, ce qui l'a mené à la victoire.

Mais ne vous y trompez pas, Lewis va être affamé pour aller conquérir ce huitième titre. Son pilotage l'an dernier au Canada, aux Pays-Bas et à Austin, notamment, était sublime. Cela nous a rappelé que lorsqu'il faut être brillant et constant, Lewis, Max Verstappen et Fernando Alonso sont vraiment au-dessus des autres.

Cela peut paraître contradictoire à dire mais en restant neutre, j'espère vraiment que Mercedes va concevoir une voiture capable de rivaliser avec la Red Bull. En 1994, on a été privés d'un duel épique pour le titre entre Ayrton Senna et Michael Schumacher, et j'ai souvent dit que 2021 était en quelque sorte une reconstitution. Verstappen contre Hamilton dans les années à venir, avant que le Britannique ne mette un terme à sa carrière, c'est ce que l'on veut tous voir. Si l'on ajoute un Russell assoiffé et confiant dans l'équation, cela promet au box-office.

