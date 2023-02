Enjeux 2023 - Qui pour stopper Verstappen et Red Bull ?

Charger le lecteur audio

Il sera très difficile de penser à quelqu'un d'autre que Max Verstappen et Red Bull Racing pour désigner les favoris en 2023. Je pense que Max s'est hissé en 2022 à un niveau où il faisait vraiment preuve d'un calme et d'une approche méthodique que l'on n'avait encore jamais vus. Depuis que je l'ai vu courir en F3, il est clair que ce garçon est l'un des plus doués de la planète, mais il a maintenant en plus l'expérience et la confiance qu'apporte le titre mondial.

Le Max de 2022 savait qu'il n'avait pas besoin de gagner la course dès le premier tour. Il savait que s'il n'était pas en pole position, ça n'avait pas d'importance tant qu'il avait la voiture dans la bonne fenêtre de performance pour exploiter tout son potentiel en course. Toutes ces choses-là sont les mêmes que celles qu'a découvert Lewis Hamilton en 2017 quand il est passé à un autre niveau. Max a fait la même chose.

Bizarrement, au cours de ces deux dernières années et malgré une incroyable série de succès en piste, Red Bull et Max ont en quelque sorte réussi à se rendre davantage impopulaires auprès du public, surtout en Grande-Bretagne. Je ne sais pas s'ils en ont vraiment quelque chose à faire. Ce qui les préoccupent, c'est la réduction du temps accordé en soufflerie après l'infraction de l'écurie concernant le plafond budgétaire. Le géant des boissons énergisantes a vendu plus de 11 milliards de canettes l'année dernière, donc une l'amende de 7 millions de dollars n'est rien de plus qu'une correction budgétaire. En revanche, disposer de 17% de temps de moins que Mercedes en soufflerie sera une préoccupation pour le développement au cours de la deuxième moitié de l'année et en 2024. Le concept de base et l'architecture de la RB19 ont été imaginés bien avant que ce problème ne survienne.

En Formule 1, le succès engendre le succès. Avoir une monoplace dominatrice l'an dernier leur a permis de se concentrer très tôt sur 2023, et ils partent d'un seuil de performance plus élevé. La dream team technique d'Adrian Newey, Rob Marshall, Pierre Waché et Paul Monaghan reste plus que jamais en place, toujours affamée, et elle sera difficile à battre.