L'enquête sur l'accident de Grosjean prendra "six à huit semaines"

Conformément à ce qui avait été annoncé dès dimanche soir, le département sécurité de la FIA va mener une enquête approfondie sur l'accident dont a été victime Romain Grosjean à Bahreïn le week-end dernier. La FIA précise que ce travail sera mené en collaboration avec toutes les parties concernées, à savoir le promoteur de la Formule 1, l'écurie Haas F1 et l'association des pilotes de Grand Prix (GPDA).

Concernant l'accident en lui-même, les enquêteurs vont se pencher sur tous les éléments chargés d'assurer la sécurité et sur le rôle qu'ils ont joué, qu'il soit positif ou non : le casque, le HANS, le harnais, l'équipement, la cellule de survie, l'appuie-tête, le système d'extincteur de la voiture ainsi que le Halo. Les analyses se pencheront également sur l'intégrité du châssis, les performances du rail de sécurité par rapport à l'impact et sa trajectoire, ainsi que sur le rôle des commissaires et de la voiture médicale.

Outre les preuves matérielles, le département sécurité va travailler sur la collecte des nombreuses données issues de l'accident, notamment grâce à toutes images de télévision, ou celles captées par la caméra haute vitesse située face au pilote, apparemment exploitables et qui pourraient dévoiler précisément ce qui s'est passé. L'Accident Data Recorder embarqué sur la monoplace donnera des indications sur les vitesses et les forces enregistrées. Les mouvements de la tête du pilote pourront également être étudiés.

"L'enquête devrait prendre environ six à huit semaines avant d'en tirer des conclusions qui seront rendues publiques", indique la FIA ce jeudi, rappelant que son département sécurité enquête chaque année sur une trentaine d'accidents survenus sur les différents circuits du monde, toujours en respectant un processus identique.

"Comme pour tous les accidents graves, nous analyserons chaque aspect du crash et nous collaborerons avec toutes les parties impliquées", confirme Adam Baker, directeur de la sécurité à la FIA. "Avec autant de données disponibles en Formule 1, cela nous permet de déterminer précisément chaque élément de ce qui s'est passé, et ce travail a déjà commencé. Nous prenons cette enquête très au sérieux et nous suivrons un processus rigoureux afin de comprendre exactement ce qui s'est passé, avant de proposer d'éventuelles améliorations."