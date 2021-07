Pas d'enquête sur l'accident avec Leclerc : Gasly était surpris

Une touchette aussi subtile soit-elle survenue au premier tour du Grand Prix de Styrie avait contraint Pierre Gasly à l'abandon, son pneu arrière gauche lacéré par l'aileron avant de la Ferrari de Charles Leclerc, qui s'était lui-même cassé. Un accrochage entre deux amis de longue date, dont le Français ne tenait pas rigueur au Monégasque.

"Nous savions que cela devait arriver un jour", déclare Gasly. "Ça fait forcément mal. Bien sûr, j'étais extrêmement déçu de manquer la course et de manquer une opportunité de marquer des points. En même temps, je sais que ce n'était pas fait exprès, c'était une erreur de jugement de sa part. Ce n'est jamais agréable, que ce soit avec Charles ou avec un autre. Cela fait partie de la course, ça arrive, et je le connais : ça ne se reproduira probablement pas."

"Il est venu me voir après la course, j'étais encore énervé, peu importe que l'on soit amis. J'étais encore très contrarié, mais comme je l'ai dit, je le connais, je sais comment il court, il est fair-play et on voit qu'il ne l'a pas fait exprès. Ces choses-là arrivent de temps en temps. Nous sommes en F1 ensemble depuis quatre ans, nous avons été très proches à de nombreuses reprises, et malheureusement, cette fois, j'ai dû abandonner. Nous devons juste nous assurer que cela ne se reproduise pas."

Les commissaires de course ne se sont toutefois pas penchés sur le sujet, le directeur de course Michael Masi n'ayant pas jugé ça nécessaire non plus, ce qui a provoqué la surprise de Gasly. "En fin de compte, ce qui est clair pour moi, c'est que ça n'aurait pas changé ma course, je pense que le mal était déjà fait, donc ça ne m'importe pas vraiment", ajoute-t-il.

"Mais je dois dire que sur le coup, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas d'enquête ; bien sûr, ce n'est pas quelque chose que Charles a fait exprès, mais il est clair que ça a eu une grande conséquence sur ma course – surtout après avoir vu Valtteri [Bottas] recevoir trois places de pénalité sur la grille pour avoir perdu le contrôle de sa voiture dans la voie des stands, sans que cela n'affecte vraiment la course de quelqu'un d'autre. Ça, ça a manifestement eu un impact sur ma course ; je dois dire que j'étais surpris. Mais comme je l'ai dit, en fin de compte, seule ma propre course m'importe, et pas grand-chose n'a changé de ce côté-là, mais c'est quelque chose dont nous allons probablement discuter avec Michael [Masi]."

Quant à Leclerc, il s'est bien gardé de prendre le manque de visibilité comme excuse, les pilotes ne pouvant pourtant pas voir leur aileron avant depuis leur cockpit. "Certes, on ne voit pas grand-chose, mais ça ne devrait pas être une excuse", affirme le pilote Ferrari. "Nous sommes pilotes de Formule 1, nous pilotons ces voitures, nous sommes donc censés connaître plus ou moins la longueur de la voiture. Ce n'est pas une excuse. La visibilité n'est certainement pas la meilleure qui soit mais ce n'est vraiment pas une excuse pour ce qui s'est passé."

"Concernant l'incident, il y a peut-être quelque chose que j'aurais pu faire pour l'éviter, mais c'est trop tard. Quant à mes batailles roue contre roue, j'en suis relativement satisfait, en fait. Bien sûr, c'est toujours à la limite, mais si l'on regarde la dernière course, cela nous a énormément aidés de remonter dans le peloton sans perdre trop de rythme. C'est toujours un compromis difficile. C'était un peu trop [d'agressivité] dans le premier tour, mais j'ai parlé avec Pierre, tout va bien, et c'est tout."

Gasly va désormais s'efforcer de rebondir au Grand Prix d'Autriche, deuxième course au Red Bull Ring en l'espace de deux semaines, qui représentera logiquement une occasion parfaite de rebondir. Cependant, la concurrence sera rude.

"Objectivement, la Ferrari était plus compétitive que nous ne le pensions. Ils étaient très rapides et Charles l'a prouvé en étant bon dernier après le premier tour et en remontant à la septième place avec Carlos sixième. Je pense donc qu'il aurait été difficile de se battre avec eux. Mais je pense que la huitième place était possible. Bref, il y a plusieurs choses que nous devons améliorer si nous voulons pouvoir être légèrement plus proches de McLaren et Ferrari en course. Nous allons essayer d'améliorer ça pour ce week-end", conclut le pilote AlphaTauri.