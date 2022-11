Les équipes F1 envisagent une vraie trêve hivernale

Charger le lecteur audio

La réglementation actuelle de la Formule 1 impose chaque été une période de deux semaines lors desquelles toutes les écuries doivent fermer leurs usines, afin de s'assurer qu'il y ait une véritable pause dans le travail des structures dans le cadre de la saison de course. En sus, les structures ont l'habitude d'aménager les conditions de travail de leurs employés à l'hiver, et en particulier dans la période de Noël.

Toutefois, pour la période hivernale, rien n'est gravé dans le marbre et rien n'interdit donc de tourner à plein lors des intersaisons. Cela peut être particulièrement pervers quand les écuries poussent loin le développement des monoplaces pour la saison suivante et suivent alors un calendrier très serré dans lequel les salariés peuvent être sollicités au maximum afin de tenir le programme, sans pouvoir espérer que cela sera compensé immédiatement une fois la saison débutée avec les essais hivernaux.

Dans le cadre de discussions au sein du Comité consultatif sportif de la Formule 1, où les constructeurs sont représentés par leurs directeurs sportifs, l'idée d'une vraie "trêve des confiseurs" a été proposée. Elle prendrait la même forme que la trêve estivale, avec la mise en place dans les règles d'une période pendant laquelle les équipes auraient l'obligation de mettre en pause les opérations et de donner des congés à ses employés.

Selon les informations de Motorsport.com, les discussions autour de ce sujet demeurent toutefois à un stade précoce et l'unanimité n'est pas encore de mise. Malgré tout, les premiers échanges ont été positifs selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes, qui estime qu'il s'agirait d'un pas dans la bonne direction pour protéger le bien-être des employés.

Des membres de l'équipe Mercedes

"Nous sommes nombreux parmi les directeurs d'équipe à vouloir reproduire ce que nous avons en été, au moins à partir de Noël et jusqu'au début de la nouvelle année, pendant deux semaines", a expliqué l'Autrichien. "Évidemment, c'est encore à discuter. Mais il y avait des signes positifs, pour le bien-être des gens."

En dépit de ses 22 courses, la saison 2022 s'achèvera le soir du 20 novembre à Abu Dhabi, faisant d'elle la campagne se terminant le plus tôt depuis 2010 (14 novembre). Une situation en grande partie due au fait que la Coupe du monde de football se tiendra cette année en hiver au Qatar et démarrera le jour-même du tomber de rideau du Championnat du monde de F1.

Au cours des trois saisons précédentes, la Formule 1 avait au contraire terminé ses saisons en décembre, la saison 2020 grandement perturbée par le COVID-19 s'achevant le 13 et 2021 le 12 décembre. En 2023, les premiers et seuls essais hivernaux se tiendront juste avant la manche inaugurale de la saison, qui aura lieu avec le Grand Prix de Bahreïn du 3 au 5 mars, ce qui laissera donc aux écuries l'une des plus longues intersaisons de ces dernières années.

"C'est génial que la saison se termine ces quelques semaines plus tôt que par le passé, car tout le monde est vraiment à la limite", a ajouté Wolff. "Avoir cette semaine, ces deux semaines de plus, c'est vraiment bienvenu, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens dans l'usine qui vont travailler à fond entre Noël et le Nouvel An. Mais pour l'équipe de course qui fait de nombreux trajets en avion, c'est un point positif."