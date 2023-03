Les équipes F1 n'ont plus le droit de cacher leurs nouveautés

Charger le lecteur audio

L'an passé, la FIA avait introduit de nouvelles procédures pour rendre plus transparentes auprès des médias et des fans les nouveautés techniques apportées par les écuries lors de chaque Grand Prix. Dans le cadre de ces nouvelles règles, les équipes devaient notifier à la fédération, avant chaque épreuve, les nouveaux "éléments ou assemblages aérodynamiques ou de carrosserie majeurs" qu'elles comptaient utiliser en piste.

Mais cela ne s'arrêtait pas là puisqu'en plus de ce document à faire parvenir à la FIA, les équipes devaient exposer, dans une fenêtre temporelle précise, lesdites pièces montées sur une des voitures dans la ligne des stands avant le début des essais libres et même mettre à disposition un technicien pour répondre aux éventuelles questions, dans le cadre de ce que l'on appelle une séance "show and tell" ("montrer et expliquer").

Toutefois, à certaines occasions l'an passé, des équipes ont tout fait pour en montrer le moins possible. Ainsi, si la ou les nouvelles pièces n'étaient installées que sur une des deux voitures en vue des Essais Libres 1, alors la voiture sans évolutions pouvait être celle qui allait être exposée devant le garage.

Une telle pratique était évidemment contraire à l'esprit de la règle, et la FIA a pris des mesures pour garantir son respect en 2023. Avant la course de Bahreïn, dont les premiers essais libres auront lieu ce vendredi, il est ainsi clairement indiqué que les dernières évolutions doivent être montées sur la voiture qui est exposée devant le garage.

"Si les éléments et assemblages aérodynamiques et de carrosserie majeurs qui n'ont pas été utilisés lors d'une épreuve précédente ou d'un TCC [test de voitures actuelles] et qui sont destinés à être utilisés lors de la compétition ne sont présents que sur une seule voiture, cette voiture doit être celle présentée aux médias", peut-on lire.

Toujours au chapitre de la transparence mais dans un autre domaine, la réglementation sportive impose également désormais à chaque motoriste de tenir au moins une session par an réservée aux médias pour évoquer leur unité de puissance : "Chaque fabricant d'unités de puissance inscrit doit être disponible lors d'une épreuve pendant la saison pour donner une présentation aux médias d'une durée d'au moins 30 minutes."

Avec Jonathan Noble