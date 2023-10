Les équipes F1 recyclent "beaucoup trop" de personnel selon Vowles

À la tête de Williams depuis le début de l'année, l'ancien stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a attiré dans ses filets le vétéran Pat Fry, en provenance d'Alpine, au poste de Chief Technical Officer. Le directeur de l'écurie de Grove a indiqué que son futur directeur technique, qui travaillera sous la supervision de Fry, serait certainement un adjoint technique au sein d'une autre écurie dans l'attente d'un poste de premier plan.

Mais au-delà de ces rôles à forte responsabilité, Williams est intéressé par des profils différents, des façons de penser différentes, et n'hésite pas à chercher au-delà de la discipline plutôt que de "recycler" les gens déjà présents dans le paddock.

Dans un entretien exclusif pour Motorsport.com, Vowles a expliqué son raisonnement : "Il y a ici des gens qui font déjà partie de notre organisation et qui viennent du [WEC], de la Formule 2, d'autres institutions. [Les exemples] sont limités, mais il faut absolument les saisir."

"Il y a des domaines de l'aérodynamique qui ne sont pas issus du sport automobile. Cela ne pose pas de problème. Nous sommes intéressés par des personnes qui comprennent la dynamique des flux et la manière de travailler avec ce genre de responsabilisation et de communication ouverte et sincère. En fait, je pense que dans une certaine mesure, nous finissons par beaucoup trop recycler dans notre discipline."

Vowles a par exemple mis en avant le recrutement de Frédéric Brousseau, désormais directeur des opérations de Williams, qui travaillait auparavant pour le constructeur de moteurs d'avion Pratt & Whitney.

Frédéric Brousseau

Vowles de poursuivre : "Il y a un très bon comité de gestion, même si certaines personnes n'ont pas d'expérience dans le sport automobile. Mais je suis convaincu que la diversité des points de vue permet de créer une meilleure infrastructure au niveau général, et c'est le cas ici."

"Lorsque vous abordez des sujets de spécialistes tels que l'aérodynamique, vous devez faire attention au mélange avec l'aérodynamique de la Formule 1, car il y a des méthodes de travail très spécifiques. Mais un mélange n'est pas une mauvaise chose."

Pour Vowles, alors que Williams souhaite grandir dans tous les domaines où l'écurie s'est recroquevillée sur elle-même au cours des années 2010, il est important que la structure de direction mette en place les conditions d'une responsabilisation des employés, quelle que soit leur expérience.

"Chez Williams, nous devons nous développer partout. Je pense que c'est la première chose à faire. Je crois fermement que cela pose les fondations pour certains des plus brillants et des meilleurs éléments de notre pays et d'autres pays. C'est la base. Vous avez juste besoin de dirigeants qui savent comment responsabiliser les individus et leur permettre de se développer. Il faut donc mettre en place des structures aux deux extrémités."

Avec Matt Kew