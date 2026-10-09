L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Une erreur de la direction de course, qui a privé certaines voitures de puissance lors des qualifications sprint du Grand Prix de Singapour, a provoqué la colère de plusieurs écuries. Aston Martin envisage d'autres démarches, mais n'a pas encore pris de décision.

La première partie des qualifications sprint sur le circuit de Marina Bay a été interrompue par un drapeau rouge afin de permettre le nettoyage des débris provenant de l'aileron avant de Sergio Pérez. À la reprise de la séance, une erreur humaine à la direction de course a empêché la réactivation du mode Overtake, qui permet normalement de bénéficier d'un surplus de puissance pendant les qualifications.

Après avoir constaté le problème, un membre de la direction de course a réactivé le système pendant 27 secondes avant de le désactiver à nouveau. Cette erreur a fortement perturbé le résultat de la SQ1 : certaines voitures avaient réalisé leur meilleur temps avant l'interruption, avec le mode Overtake normalement disponible, tandis que d'autres n'ont pas pu améliorer leurs chronos après le drapeau rouge, faute de puissance supplémentaire, ou sont restées en dehors du top 16 qualificatif.

Si la majorité des voitures ont été affectées à des degrés divers, l'erreur a particulièrement pénalisé Arvid Lindblad, Lance Stroll et les deux pilotes Williams, tous éliminés dès la SQ1.

Lance Stroll (Aston Martin Racing) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Selon les informations de Motorsport.com, Williams a demandé à la direction de course, après la SQ1, d'autoriser les 22 voitures à participer à la SQ2, ce qui aurait permis de repartir sur une base équitable.

Les commissaires auraient toutefois rejeté cette demande, faute de certitude quant à leur capacité réglementaire à prendre une telle décision. Une autre demande visant à refaire la SQ1 n'a pas non plus pu aboutir, en raison du nombre insuffisant de trains de pneus disponibles.

Alors que Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA, a rencontré les équipes et les pilotes concernés, Williams et Racing Bulls seraient particulièrement frustrées par les événements. Les deux écuries auraient toutefois indiqué ne pas prévoir de déposer de réclamation contre les résultats des qualifications sprint.

Aston Martin n'exclut pas d'autres démarches et attend de voir si la FIA prendra des mesures correctives. L'écurie souhaite que la grille de départ du sprint de samedi matin reflète des conditions équitables pour tous. Toutefois, il semble qu'il n'y aura pas d'autres modifications apportées au résultat des qualifications sprint ; le résultat de la SQ1 ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune réclamation à ce stade. Quoi qu'il en soit, on voit mal comment l'instance dirigeante pourrait intervenir pour démêler cette situation sans provoquer davantage de tensions parmi les concurrents.

Il s'agit du deuxième incident majeur en deux week-ends consécutifs, après le retard du départ du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie la semaine dernière, provoqué par un bug logiciel dans les systèmes de contrôle des unités de puissance.