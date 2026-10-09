Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

MotoGP
MotoGP
Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

La FIA admet une "erreur humaine" coûteuse durant les qualifs sprint

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
La FIA admet une "erreur humaine" coûteuse durant les qualifs sprint

La grille de départ du sprint au Grand Prix de Singapour F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
La grille de départ du sprint au Grand Prix de Singapour F1 2026

Hadjar et Gasly piégés par un tour annulé en SQ3

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Hadjar et Gasly piégés par un tour annulé en SQ3
Formule 1 GP de Singapour

L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Une erreur de la direction de course a privé certaines voitures de puissance lors de la première partie des qualifications sprint à Singapour, provoquant la frustration de plusieurs écuries.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Mis à jour:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Une erreur de la direction de course, qui a privé certaines voitures de puissance lors des qualifications sprint du Grand Prix de Singapour, a provoqué la colère de plusieurs écuries. Aston Martin envisage d'autres démarches, mais n'a pas encore pris de décision.

La première partie des qualifications sprint sur le circuit de Marina Bay a été interrompue par un drapeau rouge afin de permettre le nettoyage des débris provenant de l'aileron avant de Sergio Pérez. À la reprise de la séance, une erreur humaine à la direction de course a empêché la réactivation du mode Overtake, qui permet normalement de bénéficier d'un surplus de puissance pendant les qualifications.

Lire aussi :

Après avoir constaté le problème, un membre de la direction de course a réactivé le système pendant 27 secondes avant de le désactiver à nouveau. Cette erreur a fortement perturbé le résultat de la SQ1 : certaines voitures avaient réalisé leur meilleur temps avant l'interruption, avec le mode Overtake normalement disponible, tandis que d'autres n'ont pas pu améliorer leurs chronos après le drapeau rouge, faute de puissance supplémentaire, ou sont restées en dehors du top 16 qualificatif.

Si la majorité des voitures ont été affectées à des degrés divers, l'erreur a particulièrement pénalisé Arvid Lindblad, Lance Stroll et les deux pilotes Williams, tous éliminés dès la SQ1.

Lance Stroll (Aston Martin Racing)

Lance Stroll (Aston Martin Racing)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Selon les informations de Motorsport.com, Williams a demandé à la direction de course, après la SQ1, d'autoriser les 22 voitures à participer à la SQ2, ce qui aurait permis de repartir sur une base équitable.

Les commissaires auraient toutefois rejeté cette demande, faute de certitude quant à leur capacité réglementaire à prendre une telle décision. Une autre demande visant à refaire la SQ1 n'a pas non plus pu aboutir, en raison du nombre insuffisant de trains de pneus disponibles.

Alors que Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA, a rencontré les équipes et les pilotes concernés, Williams et Racing Bulls seraient particulièrement frustrées par les événements. Les deux écuries auraient toutefois indiqué ne pas prévoir de déposer de réclamation contre les résultats des qualifications sprint.

Aston Martin n'exclut pas d'autres démarches et attend de voir si la FIA prendra des mesures correctives. L'écurie souhaite que la grille de départ du sprint de samedi matin reflète des conditions équitables pour tous. Toutefois, il semble qu'il n'y aura pas d'autres modifications apportées au résultat des qualifications sprint ; le résultat de la SQ1 ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune réclamation à ce stade. Quoi qu'il en soit, on voit mal comment l'instance dirigeante pourrait intervenir pour démêler cette situation sans provoquer davantage de tensions parmi les concurrents.

Il s'agit du deuxième incident majeur en deux week-ends consécutifs, après le retard du départ du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie la semaine dernière, provoqué par un bug logiciel dans les systèmes de contrôle des unités de puissance.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes
Article suivant Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

Meilleurs commentaires
Plus de
Filip Cleeren

McLaren cherche encore la solution au problème moteur de Norris

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
McLaren cherche encore la solution au problème moteur de Norris

Pourquoi la mauvaise performance de McLaren à Sepang était si "étrange"

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Pourquoi la mauvaise performance de McLaren à Sepang était si "étrange"

Stella défend la FIA après le chaos de Sepang : "Il faut accepter certains problèmes"

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Stella défend la FIA après le chaos de Sepang : "Il faut accepter certains problèmes"

Dernières actus

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

MotoGP
MGP MotoGP
Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes