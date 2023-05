Après plusieurs erreurs de Sainz, Vasseur appelle au "calme"

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Ferrari en ce début de saison 2023. Non seulement la Scuderia peine à concrétiser un réel potentiel mais en sus, les pilotes ont tendance à enchaîner tour à tour les erreurs, plus ou moins coûteuses.

À Monaco, c'est principalement Carlos Sainz qui a été au centre des attentions, l'Espagnol se sortant lors des essais libres avant de commettre en course deux erreurs : la première au début du premier relais, en mettant la pression sur Esteban Ocon à la chicane du port, et la seconde au moment de l'arrivée de la pluie avec les pneus slicks.

Dans les deux cas, les conséquences ont été plutôt limitées, même si la sortie à Mirabeau lui a coûté plusieurs positions et l'a repoussé au huitième rang alors que le podium était un temps envisageable.

Interrogé sur les erreurs qui se multiplient du côté des pilotes et leur aspect pesant au sein de l'écurie, Frédéric Vasseur estime que ces situations résultent d'attentes non comblées en ce début de saison 2023. "Je pense qu'il y a une part de la réponse qui est dans la question", a-t-il d'abord répondu, au micro de Canal+.

"Les objectifs étaient plus hauts que les résultats que l'on a aujourd'hui ; ça crée de l'impatience, ça crée de la frustration. Et je pense que Carlos, quand il est derrière Ocon et qu'il tire un peu tout droit au début de course, je pense que c'est de la frustration… Il n'essaie même pas d'attaquer, je pense. Il est à 20 mètres, donc dans cette situation c'est pas un dépassement, c'est de la frustration."

Il faut juste qu'on se calme, qu'on arrive à garder la même approche, à ne pas en faire trop. On ne gagnera jamais une demi-seconde dans un virage. Frédéric Vasseur

Pour le dirigeant français, il est impératif que tout le monde garde la tête froide dans ces circonstances difficiles et ne tente pas d'en faire trop pour compenser les résultats : "Il faut juste qu'on se calme, qu'on arrive à garder la même approche, à ne pas en faire trop. On ne gagnera jamais une demi-seconde dans un virage, ça n'existe pas dans la course auto, il faut gagner centième par centième. Et quand je vois la qualif, hier, où on finit à un dixième ou un peu moins, je ne sais plus, de la pole, je me dis qu'il faut qu'on fasse attention aux détails et pas s'enflammer."

"C'est souvent le plus dur dans la course : on a vite tendance à révolutionner quand… Quand on finit P3 à deux centièmes, on a l'impression que c'est un drame. Alors que c'est exactement la même voiture que si on fait la pole pour trois centièmes. Donc il faut juste se calmer dans ces situations là et que tout le monde pousse dans la même direction."