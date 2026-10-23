Formule 1 GP des États-Unis

Verstappen dénonce les bosses "inacceptables" à Austin : "C'est hors de contrôle"

Avant d'arriver à Austin, Max Verstappen avait plaisanté en disant qu'il lui faudrait une nouvelle colonne vertébrale pour rouler sur le circuit texan. Il juge désormais l'état du Circuit des Amériques inacceptable et estime que les pilotes ne devraient plus avoir à subir de telles conditions.

Ronald Vording

Publié: 23 oct. 2026, 06:59

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lorsque le Grand Prix des États-Unis a été évoqué lors de la conférence de presse de Formule 1 à Singapour, Max Verstappen a immédiatement plaisanté en disant qu'il allait devoir commander une nouvelle colonne vertébrale. Le quadruple champion du monde avait suivi les 6 Heures de Lone Star Le Mans, manche du WEC disputée au Texas début septembre, et s'était dit choqué par l'état du circuit.

Si Verstappen avait encore pu en rire avec Kimi Antonelli à l'époque, il a clairement fait comprendre jeudi à Austin qu'il était réellement préoccupé par l'état "inacceptable" de la piste.

"Au vu de ce que j'ai vu en WEC, il y avait énormément de bosses. Franchement, pour ma colonne vertébrale, je ne me réjouis pas vraiment à l'idée de rouler là-bas", a déclaré Verstappen dans le motorhome de Red Bull.

"J'en plaisantais lors de la dernière course, mais sincèrement, ce n'est pas vraiment une blague. Nous en parlons depuis des années : la situation commence vraiment à devenir incontrôlable."

Le problème vient du sol sur lequel le circuit a été construit. Implantée sur les célèbres argiles du Texas, particulièrement sensibles aux variations d'humidité, la piste subit un important phénomène de retrait et de gonflement en fonction des conditions météorologiques. Ces mouvements du sol rendent le tracé extrêmement bosselé, notamment dans les grosses zones de freinage, où le revêtement est soumis aux contraintes les plus importantes.

Avant l'édition 2026, certaines portions ont de nouveau été resurfacées, notamment entre les virages 9 et 11. Des travaux de réparation ont également été réalisés pour corriger les bosses entre les virages 12 et 19. Deux ans plus tôt, avant le Grand Prix des États-Unis 2024, c'est l'ensemble du circuit qui avait été resurfacé.

Interrogé par Motorsport.com sur la nécessité d'aller plus loin, le quadruple champion du monde a insisté sur le fait que les organisateurs ne pouvaient pas se servir de la nature du terrain comme d'une excuse.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"C'est très mauvais. Bien sûr, on peut toujours avancer que le sol est le problème, mais dans ce cas, il fallait le savoir et prendre les mesures nécessaires pour mieux le consolider", a expliqué le Néerlandais.

"J'adore ce circuit, j'adore cet endroit. C'est l'un des plus beaux tracés qui existent et je dirais que c'est aussi l'un des meilleurs sites et l'une des meilleures villes où se rendre. Mais, pour moi, les bosses que nous avons ici sont inacceptables."

"Au fil du temps, ils ont raboté certaines portions par-ci par-là, mais c'est comme mettre un pansement sur un problème beaucoup plus important, qui se trouve sous la surface. C'est à la racine du problème qu'il faut s'attaquer."

Selon Verstappen, des mesures de grande ampleur sont nécessaires : il ne suffit pas de s'occuper du revêtement, il faut également intervenir sur le sol situé en dessous.

"Mais cela signifie évidemment qu'il faut entièrement ouvrir la piste. Cela coûte beaucoup d'argent et prend beaucoup de temps, mais honnêtement, c'est la seule façon de s'en débarrasser. Parce que oui, ces bosses ne sont pas naturelles et la situation est hors de contrôle."

Pourquoi les F1 2026 pourraient aggraver les douleurs

À première vue, l'abandon des monoplaces à effet de sol utilisées ces dernières années pourrait sembler être une bonne nouvelle. Ces voitures devaient en effet rouler particulièrement bas et disposaient de suspensions très rigides. Mais interrogé par Motorsport.com, Verstappen a expliqué que les F1 de 2026 pourraient en réalité rendre les choses encore plus douloureuses.

Les vertèbres des pilotes sont mises à rude épreuve.

Photo de: Eric Le Galliot

"C'est probablement pire, parce que nos voitures sont très basses dans les virages. Dans les lignes droites, nous avons le mode SM, qui permet à la voiture de remonter. Mais à de nombreux endroits, notamment au freinage, nous talonnons davantage qu'avant. Or, la plupart des bosses se trouvent dans les zones de freinage ou dans les virages, pas vraiment dans les lignes droites", a expliqué Verstappen.

"Au freinage, c'est un moment particulièrement éprouvant, surtout lorsqu'il y a ce genre de bosses irrégulières. Il ne s'agit pas seulement de bosses dues au vieillissement de la piste, mais aussi de déformations provoquées par le sol qui bouge sous la surface, qui monte et descend."

"Il est parfois très difficile de savoir à quoi s'attendre. Si l'on s'écarte ne serait-ce qu'un tout petit peu de la trajectoire, on ne sait pas ce qui nous attend, parce que personne ne roule vraiment à cet endroit. Donc oui, ce n'est vraiment pas agréable."

Les pilotes mettent ainsi leur dos à rude épreuve. Verstappen affirme avoir déjà subi de telles contraintes au Circuit des Amériques lors des éditions précédentes.

"L'année dernière, par exemple, on encaissait environ 5 à 6 g dans un virage, mais j'ai subi certains impacts avec une charge verticale dépassant les 9 g sur ma colonne vertébrale. Je peux vous dire que ce n'est vraiment pas agréable. Et plus on vieillit, plus on y pense. Ce n'est pas ce qu'on recherche."

Verstappen a ajouté que sa colonne vertébrale était déjà loin d'être en parfait état après plus de 11 saisons en Formule 1.

"Je pense que les gens ne comprennent pas toujours vraiment cela. Je peux vous dire que, d'après les examens que j'ai passés, la partie inférieure de ma colonne vertébrale n'est pas en très bon état."

"Je sais que cela fait partie de la course automobile et que ce genre de choses peut faire partie du sport. Mais il y a aussi les dommages supplémentaires causés par les voitures que nous avons pilotées ces dernières années. Si nous continuons à considérer qu'il est acceptable de rouler dans ces conditions, les conséquences seront encore plus importantes."

"On peut me dire qu'il existe des sports qui abîment davantage certaines parties du corps. C'est certainement vrai, mais c'est justement pour cela que je ne les pratique pas. Donc oui, ce n'est pas agréable."

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