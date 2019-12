Essais d'Abu Dhabi : qui sera en piste ?

Mardi matin débuteront deux journées d'essais cruciales avant que les monoplaces ne rejoignent définitivement le musée. L'intégralité du plateau est invitée à tester les pneus Pirelli 2020, et disposera également des gommes 2019 pour établir des comparaisons directeurs. Dans les jours qui suivront, un vote aura lieu afin de déterminer la spécification choisie pour la saison prochaine.

Ces deux journées complètes organisées sur le tracé de Yas Marina permettront également à certains pilotes non titulaires d'obtenir du temps de piste, ou encore à Esteban Ocon de rejoindre sans plus attendre sa nouvelle écurie et de débuter son travail d'adaptation avec Renault F1.

Habituellement, et sous réserve de modifications liées aux circonstances, chaque journée d'essais se dérouler de 9 heures du matin à 18 heures (heure locale) et sans interruption, soit de 6h à 15h, heure française.

Line-up des essais d'Abu Dhabi