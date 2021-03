Le paddock F1 souhaite plus de jours d'essais en 2022

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences, notamment économiques, la Formule 1 a décidé de repousser sa révolution réglementaire de 2021 à 2022. Les monoplaces 2020 ont donc été en partie conservées pour la campagne à venir, même si les écuries ont pu, de façon plus ou moins limitée, procéder à des modifications. Autre mesure : la réduction des tests hivernaux à leur plus simple expression avec trois jours sur le circuit de Sakhir.

Profitez de notre offre exclusive : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

Interrogé sur cette durée inhabituelle, même si la tendance depuis désormais une quinzaine d'années est à la réduction progressive et continue des journées d'essais privés, que ce soit en début ou en cours de saison, le pilote Williams George Russell estime que cela se justifie en période de stabilité réglementaire mais qu'il serait impératif de revenir à un chiffre plus important pour 2022, quand le Règlement Technique bouleversera la donne et créera une nouvelle génération de F1.

"Je crois que plus d'essais est bénéfique pour tout le monde et que moins d'essais est aussi un désavantage pour tout le monde, mais je pense que dans le cas de l'année prochaine, nous avons un changement tellement extrême de la réglementation qu'il est important d'avoir, je pense, au moins six jours pour les équipes, mais ensuite, si les règlements sont stables comme ils l'ont été au cours des trois ou quatre dernières années, je pense que trois ou quatre jours [...] est probablement un bon chiffre."

En plus de la question du nombre de jours qui seront alloués en 2022, la problématique du lieu où ils se tiendront sera au cœur des discussions. Barcelone est historiquement le circuit privilégié pour un tel roulage, pour la nature de son tracé et ses conditions clémentes en fin d'hiver, mais cette année, pour faire coïncider ces tests avec le début de saison, ils ont été organisés à Bahreïn, qui a déjà par le passé accueilli des essais également. Mais si les températures sont hautes, c'est plutôt le vent qui y pose problème.

Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, a déclaré à ce propos : "Nous verrons, nous allons nous réunir et discuter de ce sujet. J'ai toujours été positif à l'idée d'effectuer des essais à Bahreïn ou à Abu Dhabi, et je pense que [vendredi et samedi matin], nous avons eu des conditions raisonnablement bonnes, mais [vendredi] après-midi [avec la tempête de sable], c'était assez mauvais."

"Barcelone, oui, c'est toujours... assez difficile à cette époque de l'année. Ça peut être humide, ça peut être froid. Au moment où nous aurions normalement dû y faire le test, une journée était pluvieuse, il faisait environ 14 degrés, ce ne sont pas des conditions de test qui sont optimales pour la Formule 1. Au cours de la saison, nous allons nous réunir et nous prendrons une décision."

"L'année prochaine, nous aurons une nouvelle voiture et je ne pense donc pas que trois jours d'essais seront suffisants. Mais nous devons trouver un bon équilibre entre le nombre de jours et les coûts, car 2022 ne sera pas une année bon marché. Nous devons donc tout prendre en considération."

Lire aussi : Le diffuseur de la McLaren MCL35M est légal : voici pourquoi

Le directeur d'Aston Martin, Otmar Szafnauer, partage cette vision : "Comme le dit Franz, nous aurons une voiture entièrement nouvelle l'année prochaine et cela devrait entrer en ligne de compte pour déterminer où et pendant combien de temps nous ferons des essais l'année prochaine. Je pense que trois jours étaient appropriés pour cette année avec ce qui s'est passé en 2020, la pandémie, et la réduction de la quantité de développement sur la voiture."

"La météo est difficile à prévoir. Hier, nous avons eu la tempête de sable dans l'après-midi qui n'était pas idéale, mais comme le dit Franz, vous allez à Barcelone et ça pourrait être humide et froid. Donc je pense que [...] nous déciderons plus tard ce qui est le plus approprié pour l'année prochaine."

Avec Luke Smith et Jonathan Noble