Les essais libres pourraient être rallongés à Suzuka et Austin

Certaines séances d'essais libres lors des Grands Prix de fin de saison pourraient être rallongées d'une demi-heure, permettant ainsi à Pirelli de travailler sur ses pneus pour 2023. Le manufacturier unique de la Formule 1 cherche à modifier ses gommes l'an prochain afin qu'elles soient plus adaptées aux caractéristiques des nouvelles monoplaces sur le train avant.

Pirelli dispose de séances d'essais avec les écuries dans la foulée de certains Grands Prix, le prochain étant programmé avec Red Bull Racing à Monza, dans une dizaine de jours. Néanmoins, la firme de Milan veut pouvoir tester ses prototypes 2023 dans le cadre d'une épreuve et l'occasion devrait se présenter lors des Grands Prix du Japon et des États-Unis. Si les conditions météorologiques perturbent ces séances, l'opportunité sera reportée au Grand Prix du Mexique.

"Les EL2 dureront 90 minutes et non 60, donc on aura un peu plus de flexibilité", explique Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Concernant le roulage, ce sera très similaire à une séance d'EL2 normale [pour les écuries]. Je crois qu'avec le plan actuel, c'est une bonne solution pour le moment. Bien sûr, c'est la première fois, donc on doit vérifier si ça fonctionne ou pas. Mais l'idée est de garder ce genre d'essais à disposition pour l'avenir. Donc quand on a la saison européenne, le mardi ou le mercredi après certains Grands Prix, on peut utiliser les écuries disponibles pour de vrais tests pneumatiques."

La perspective de rallonger les essais libres à Suzuka et Austin n'est toutefois pas sans implications qui doivent encore être discutées.

"Clairement, il faut que l'on parle du kilométrage des moteurs", avertit Mario Isola. "On ne peut pas augmenter le kilométrage par rapport à ce qui est prévu, etc. C'est compliqué, car à chaque fois que l'on trouve une solution, on découvre aussi des problèmes. L'idée d'utiliser les EL2 est bonne : ça n'oblige pas les écuries à venir sur un autre circuit, ça ne les oblige pas à rester plus longtemps comme le mardi ou le mercredi. Mais il faut utiliser la même voiture que celle qu'ils ont pour le week-end, avec le même moteur, donc le kilométrage pose problème. À chaque fois que l'on a une idée, il faut en discuter pendant des semaines pour trouver une solution définitive qui fonctionne."

Propos recueillis par Oleg Karpov