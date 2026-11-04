Opinion

Formule 1

La carrière d'Esteban Ocon en F1 touche peut-être à sa fin, mais son bilan reste une réussite.

Le départ soudain d'Esteban Ocon de Haas pourrait marquer la fin de sa carrière en Formule 1. Mais quoi qu'il arrive désormais, le Français a déjà accompli bien plus que ce que l'on aurait pu imaginer au début de son parcours

Oleg Karpov

Publié: 4 nov. 2026, 10:44

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il y a finalement peu de raisons de penser le contraire : tout porte à croire que la carrière d'Esteban Ocon en tant que pilote titulaire en Formule 1 pourrait toucher à sa fin. Une carrière jalonnée de nombreux moments forts, de quelques podiums et d'une victoire décrochée au volant d'une voiture qui n'avait pas le potentiel pour s'imposer à la régulière.

Il a su tirer le meilleur parti des occasions qui se sont présentées à lui, aussi bien en piste que tout au long de sa carrière. Et même si celle-ci s'arrête aujourd'hui, son parcours dépasse déjà largement ce que l'on pouvait raisonnablement espérer, compte tenu de ses débuts.

Les histoires comme la sienne sont rares dans la F1 moderne. Peu d'enfants issus de milieux modestes, sans famille fortunée ni sponsors prêts à les soutenir dès leur plus jeune âge, parviennent au sommet du sport automobile, et encore moins à accomplir ce qu'Ocon a réalisé.

Mais son départ précipité de Haas pourrait bien marquer la fin de ce chapitre de sa carrière. La situation peut encore évoluer. Il pourrait revenir, car il reste l'un des meilleurs pilotes au monde. Mais, à l'heure actuelle, il est très difficile de voir comment.

Il est presque impossible d'imaginer Ocon sur la grille au début de la saison 2027 à Bahreïn - si celle-ci débute bien à Bahreïn -, alors que la plupart des baquets sont déjà attribués et que les places encore disponibles attirent de nombreux candidats. Rien ne laisse vraiment penser qu'il pourrait soudainement passer devant les autres.

Le deuxième baquet de Cadillac reste en suspens. Mais Colton Herta, avec son passeport américain, et Yuki Tsunoda figurent parmi les options possibles. L'avenir de Liam Lawson n'est pas non plus confirmé, mais Red Bull ne va certainement pas intégrer soudainement un Français de 30 ans à la liste des candidats pour son équipe junior. La bataille se joue essentiellement entre Lawson et le Bulgare Nikola Tsolov, âgé de 19 ans.

Le scénario le plus probable serait donc qu'Ocon doive à nouveau se contenter d'un rôle de réserviste, en attendant une occasion qui pourrait se présenter si un titulaire venait à se blesser.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Les exemples de pilotes qui ont fini par retrouver un baquet après avoir emprunté cette voie ne manquent pas. Même sur la grille actuelle, Alex Albon, Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg en sont la preuve. Ocon lui-même fait partie de cette catégorie : il avait retrouvé un volant chez Renault en 2020 après avoir passé une année sur la touche en tant que pilote de réserve de Mercedes.

Mais, aussi difficile que soit cette réalité à accepter, la fin brutale de la saison 2026 d'Ocon rend un éventuel retour encore moins probable que s'il avait simplement terminé l'année avec Haas.

Inutile de spéculer sur ce qui s'est réellement passé entre lui et l'équipe. Et il serait malvenu de donner davantage de visibilité aux rumeurs qui circulent.

Ce que l'on sait, c'est qu'un incident s'est produit lors du week-end du Grand Prix du Mexique. Et, quelle qu'en soit la nature, il a été suffisamment grave pour que Haas retire Ocon de sa voiture et confie celle-ci à Ryo Hirakawa, un pilote qui n'avait encore jamais pris le départ d'un Grand Prix et qui a fait ses débuts en F1 à 32 ans. Une situation que l'on n'avait plus connue depuis qu'Andre Lotterer avait pris le volant d'une Caterham à Spa en 2014.

Quoi qu'il se soit passé, c'était suffisamment sérieux pour que Haas décide non seulement de le mettre sur la touche pour le week-end, mais aussi de lui annoncer qu'il ne courrait plus pour l'équipe cette saison.

Certes, la situation arrange peut-être aussi Haas. L'équipe a désormais l'occasion de donner à Rafael Camara, son futur pilote, une véritable expérience en course. Ce sera certainement utile au Brésilien, mais aussi à l'écurie, qui pourra identifier les domaines à travailler, mieux apprendre à le connaître et profiter de tous les autres avantages liés à l'engagement d'un jeune pilote en Grand Prix.

Mais Haas n'aurait pas congédié Ocon pour cette seule raison.

Lorsqu'un pilote est en désaccord avec son équipe, la situation est loin d'être idéale. Lorsque cela va jusqu'à pousser l'écurie à le retirer de sa voiture, c'est encore plus grave. Et quand le pilote en question est Esteban Ocon, difficile de ne pas évoquer sa réputation et de ne pas voir dans l'épisode mexicain de 2026 une nouvelle tache sur celle-ci.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La réputation est une chose complexe.

Elle se construit souvent selon ses propres règles, au gré de circonstances imprévisibles et, aujourd'hui, de l'opacité des algorithmes des réseaux sociaux. Dès qu'il y a matière à détester quelqu'un, le monde moderne offre suffisamment d'outils pour amplifier le phénomène, le déformer jusqu'à le rendre méconnaissable et transformer le tout en farce.

Mais cette réputation existe bel et bien. Et Ocon a celle d'être parfois quelqu'un de difficile à côtoyer.

Après tout, sa précédente aventure avec une équipe s'était terminée d'une manière remarquablement similaire, lorsqu'Alpine lui avait demandé de libérer son baquet avant la fin de la saison 2024.

Il y a aussi toute la polémique autour de ses accrochages avec ses coéquipiers.

La situation n'est en réalité pas aussi mauvaise que le laissent penser les réactions haineuses sur les réseaux sociaux, et bon nombre de ces incidents n'étaient même pas de sa faute. Lorsqu'on revient sur les faits eux-mêmes, le tableau est loin d'être aussi limpide que ce que les réactions habituelles sur les réseaux sociaux pourraient laisser croire.

Mais c'est ainsi. Et il est également vrai que toute personne susceptible d'envisager Ocon comme futur pilote aura inévitablement cette idée préconçue à son sujet, qu'elle soit justifiée ou non.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il existe un décalage assez déroutant entre cette image et la personne que l'on découvre en interview.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Esteban Ocon est l'une des personnes les plus agréables à interviewer dans le paddock de la F1. Il est sympathique, bavard et très poli. Pourtant, suffisamment de personnes vous diront qu'il peut parfois être difficile à gérer.

Nous avions abordé le sujet lorsque je l'avais interviewé pour le magazine GP Racing il y a quelques années. Nous lui avions rendu visite dans son centre d'entraînement, dans le sud de la France, avant de poursuivre la conversation dans la voiture, alors qu'il rentrait chez lui à Genève.

Je lui avais raconté qu'un directeur sportif d'une équipe de F1 m'avait un jour décrit Ocon comme l'un des pilotes les plus impitoyables lors des discussions devant les commissaires.

Je lui avais demandé s'il pensait que cela faisait partie de son caractère. Il avait reconnu comprendre ce que les gens pouvaient vouloir dire.

"Mais oui, quand il y a quelque chose à dire, surtout en Formule 1, il faut le dire", m'avait-il expliqué à l'époque. "Nous n'avons pas de temps à perdre ici. Il est donc important d'aller droit au but. Peut-être que je le suis parfois trop, mais bon... Je ne vais pas laisser passer quoi que ce soit après avoir autant travaillé pour arriver là où je suis. Vous voyez combien d'heures je passe ici chaque jour, et je n'ai pas envie de me faire, vous savez, dévorer tout cru par qui que ce soit, que ce soit un manager, un directeur d'équipe ou un champion du monde."

Nous avions également évoqué la possibilité que cette facette de sa personnalité se soit forgée au début de sa carrière, à une époque où son avenir dépendait non seulement de ses résultats, mais aussi de sa capacité à défendre ses intérêts et à insister autant que nécessaire pour obtenir du soutien.

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images

Sa famille avait vendu sa maison pour financer sa carrière en karting, mais elle n'avait tout simplement pas les moyens de lui permettre de gravir les échelons des formules de promotion.

Il devait se battre, car rien ne lui était donné.

Et cela force l'admiration, tout comme l'ensemble de son parcours.

"C'est probablement la bonne façon de le dire : j'avais le poids de ma famille sur les épaules depuis mon plus jeune âge", avait-il expliqué. "Et je ne dis pas ça pour qu'on ait pitié de moi : cela valait la peine d'essayer et nous avons réussi à arriver là où nous voulions être. Aujourd'hui, tout va bien. Mais il est évident que j'ai dû faire face à ce genre de pression, que j'ai dû me montrer dur quand c'était nécessaire et faire entendre ma voix lorsque les gens n'étaient pas forcément à l'écoute ou n'étaient pas convaincus. Et vous savez, réussir à faire en sorte que des hommes d'affaires et des investisseurs vous écoutent et vous prennent vraiment au sérieux quand vous avez 13 ou 14 ans, ce n'est pas facile."

Il serait probablement injuste de considérer que cette attitude est désormais devenue un problème pour lui en Formule 1. Car s'il est arrivé jusqu'ici, c'est justement parce qu'il est comme il est. Et une carrière de dix ans au sommet du sport automobile, ponctuée d'une victoire en Grand Prix, est quelque chose que personne ne pourra jamais lui enlever.

Aussi triste que cela puisse être, peut-être que c'est tout simplement là que s'arrête l'histoire d'Ocon en Formule 1.

Il y a une certaine ironie dans le fait que ce qui pourrait être le dernier week-end d'Ocon en tant que titulaire en F1 ait aussi été celui où Kimi Antonelli a remporté le titre mondial avec Mercedes.

Car Ocon a lui aussi été, à une époque, le jeune pilote préféré de Toto Wolff. Ce dernier avait même déclaré que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Esteban ne pilote pour les Flèches d'argent.

Cela ne s'est jamais concrétisé. Et il y avait peut-être aussi une raison à cela.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo de: Chris Graythen / Getty Images

Ocon est indéniablement rapide. On ne passe pas dix ans en F1 sans l'être, encore moins sans remporter un Grand Prix. Mais la Formule 1 reste la Formule 1. Et seuls les meilleurs, ceux qui possèdent toutes les qualités nécessaires pour prétendre au titre mondial, parviennent réellement à atteindre ce niveau.

Il ne fait aucun doute qu'en matière de vitesse pure, bien plus de pilotes sont capables de remporter un championnat du monde qu'il n'y a de champions du monde. Il y a la chance. Il y a les circonstances, qui jouent un rôle considérable dans le déroulement d'une carrière. Et certains de ces éléments ne se sont tout simplement pas alignés pour Ocon. Ou peut-être que son profil global n'a pas été suffisamment convaincant aux moments décisifs, notamment pour que Wolff décide de le faire monter dans une Mercedes lorsque l'occasion s'est présentée.

Après tout, Ocon était disponible lorsque Lewis Hamilton a décidé de partir chez Ferrari. Mais à ce moment-là, Toto avait déjà un nouveau jeune pilote favori.

Et les faits lui ont finalement donné raison.

Quoi qu'il arrive désormais, même si Ocon ne retrouve jamais la grille, il n'y a aucune raison de regarder sa carrière avec pitié ou regret. Car des milliers de pilotes seraient prêts à presque tout pour connaître un parcours comme le sien. C'est un peu triste, et même absurde, que tout puisse se terminer ainsi. Mais ce n'est certainement pas sur cet épisode qu'il mérite d'être jugé.

Et puis...

Aussi difficile que cela puisse paraître aujourd'hui, même si la perspective semble impossible, il s'agit d'un pilote qui a déjà réalisé un rêve inaccessible : celui d'un enfant d'une petite ville française, dont le père était mécanicien, qui est parvenu jusqu'en Formule 1.

Ne l'enterrez pas trop vite.

Et quoi qu'il arrive désormais, il mérite d'être salué pour tout ce qu'il a déjà accompli.

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