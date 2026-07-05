L'étonnante astuce de Mercedes qui a surpris McLaren à Silverstone

Parmi les curiosités du week-end au Grand Prix de Grande-Bretagne, sur un circuit de Silverstone avare en récupération d'énergie, figure la stratégie mise en place par Mercedes pour optimiser son déploiement de l'énergie électrique.

Dès les essais libres, il a été constaté un comportement étrange des pilotes des Flèches d'argent dans le tout dernier secteur du tracé britannique. En effet, Kimi Antonelli comme George Russell levaient le pied peu avant de passer sur la ligne de chronométrage en fin de tour lancé.

D'aucuns ont cru, lors des EL1, à une tactique pour masquer son vrai rythme. Toutefois, ce plan a été suivi à la lettre lors des qualifs sprint et lors des qualifications, où Antonelli a à chaque fois lutté pour la première place - l'Italien décrochant même la pole ce samedi - tout en relâchant la pédale d'accélérateur dans les derniers mètres de ses tours.

Quel est l'intérêt d'une telle tactique ?

Il s'agit en fait du revival d'une tactique employée par Mercedes - ainsi que Red Bull - en début d'année, par un autre biais, et que la FIA a depuis interdit.

À l'époque, concrètement, ces écuries profitaient du fait que le règlement permet de s'affranchir de la réduction progressive (50 kW par seconde depuis le maximum de 350 kW) de l'énergie électrique fournie par la batterie si le MGU-K - le système de récupération d'énergie - est coupé soudainement pour des raisons techniques, ce que le pilote peut faire depuis son volant.

Dans des cas d'urgence, le règlement prévoit en effet que quand un pilote désactive lui-même le MGU-K, ce qui permet donc d'accéder à toute la puissance, la récupération d'énergie est bloquée pendant 60 secondes.

Une mesure qui visait à éviter des abus en course en rendant cette action peu intéressante, mais qui n'avait pas de réelle conséquence négative à la fin d'un tour rapide en qualifications, puisque le recours au MGU-K n'est pas nécessaire dans un tour de décélération.

Les pilotes pouvaient ainsi profiter de toute la puissance électrique dans la dernière accélération avant d'atteindre la ligne d'arrivée et de couper manuellement leur MGU-K.

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cette faille, suite à une demande d'éclaircissement de Ferrari, a été comblée puisque les instances exigent désormais expressément, pour que le MGU-K soit coupé, qu'il y ait une vraie urgence technique, chose vérifiable via les données à disposition.

Toutefois, en Grande-Bretagne, Mercedes a employé une tactique renouvelée et légale pour arriver aux mêmes fins. L'idée, dans le cas du tracé de Silverstone, est d'optimiser au mieux le déploiement d'énergie dans la dernière accélération entre la sortie du dernier virage et la ligne d'arrivée, assez courte, là aussi pour éviter d'être frappé par la baisse régulière de la puissance de 50 kW par seconde.

Pour cela, il faut respecter certains critères : "la demande de puissance du pilote doit être négative" et "la puissance du moteur thermique doit être négative et la puissance de l'ERS-K doit être encore plus réduite pour répondre à la demande".

Cela signifie qu'à partir du moment où le pilote lève le pied de l'accélérateur avant que la batterie ne soit déchargée, alors il se trouve dans les clous et n'est pas touché par la réduction progressive, ce qui maximise alors la puissance sur la portion donnée et donc le tour entier par rapport à un cas où le pilote maintiendrait l'accélération maximale.

Nos confrères de The Race ont indiqué que des sources à la FIA avaient confirmé que cette tactique était conforme au règlement, tant que la puissance ne diminue jamais de plus de 50 kW par seconde avant le relâché d'accélérateur.

McLaren surpris par cette tactique

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce samedi, le poleman Kimi Antonelli a reconnu que cette approche contre-intuitive n'était pas forcément simple à mettre en place.

"Ce n'était en effet pas facile. [...] C'est assurément délicat, car avec ces moteurs, il faut parfois adopter un style de pilotage qui semble un peu contre-nature. Parfois, il faut accélérer plus tard ; ainsi, dans les virages rapides, on conserve davantage de vitesse, puis on réaccélère plus tard."

"On perd alors peut-être un peu de vitesse en sortie de virage, mais on la regagne par la suite, car en retardant le moment de l'accélération, on récupère plus d'énergie et on en profite un peu plus tard dans la ligne droite également."

"C'est donc compliqué, vous voyez, il faut trouver la bonne approche. Et c'est pourquoi le travail sur simulateur est extrêmement crucial, car il permet justement de s'assurer que ce genre de choses devienne naturel."

"Car au départ, on se dit, 'mais pourquoi faut-il que je lève le pied ?' Donc, parfois, c'est difficile, mais avec l'équipe, nous nous sommes beaucoup préparés et, heureusement, ce genre de choses est devenu une seconde nature."

Andrea Stella (McLaren) Photo de: Ryan Pierse / Getty Images

Dans le clan McLaren, écurie cliente de Mercedes, cette stratégie d'optimisation de l'énergie a surpris, de l'aveu même d'Andrea Stella, son directeur. "Eh bien, c'est effectivement une caractéristique qui, lorsque nous l'avons vue hier lors des qualifications sprint, avec Antonelli, nous a quelque peu surpris."

"Ce n'est pas quelque chose dont nous avions discuté. Et je ne suis pas du tout certain que cela soit à notre disposition, car cela nécessite probablement certains éléments supplémentaires, disons, pour exploiter le groupe motopropulseur."

L'Italien en a profité pour évoquer la situation de la relation entre le fournisseur et son client, alors que McLaren ne dispose pas encore du moteur évolué introduit en Autriche, pour des raisons de kilométrage encore insuffisant sur leur premier bloc.

"Comme je l'ai déjà dit, des discussions sont bel et bien en cours avec HPP [High Performance Powertrains, le département moteur de Mercedes] au niveau technique pour nous assurer que nous tirons pleinement parti de ce que ce formidable moteur a à offrir."

"C'est vraiment une technologie exceptionnelle. Il recèle un énorme potentiel de performance, qui réside également dans les détails de son exploitation. Et nous attendons désormais de voir si nous pouvons améliorer notre spécification et si cela contribue d'une manière ou d'une autre à son exploitation. "

"Il ne devrait s'agir que d'une amélioration de la fiabilité, je ne suis donc pas sûr que ce soit le cas. Mais il y a sans aucun doute d'autres facteurs dont nous devons continuer à discuter avec HPP, car lorsque nous examinons les performances dans les lignes droites, même en tenant compte du fait qu'ils ont peut-être moins de traînée, des interrogations subsistent."