Les F1 2023 sont plus sensibles au vent, selon Magnussen

Charger le lecteur audio

L'an passé, à ce stade de la saison, les écuries souffraient pour la plupart de marsouinage, phénomène qui accompagnait le retour à des F1 principalement conçues autour de l'effet de sol. Les rebonds causés le décrochage aéro ont été parfois tels que des questions se sont posées sur la santé des pilotes et le danger d'une telle situation sur de longues périodes. Des mesures ont été prises pour le contenir en 2022 mais également pour tenter de le réduire au maximum à compte de 2023.

Ainsi, le bord du plancher a été rehaussé de 15 mm afin d'empêcher les écuries de faire rouler les Formule 1 trop près du sol, et ainsi réduire les rebonds. Les essais menés à Bahreïn la semaine passée ont confirmé, visuellement, que le marsouinage avait été quasiment éradiqué, même s'il a pu être aperçu au moment de certains tests de réglages extrêmes par les écuries.

LIRE AUSSI : Qu'est-ce que l'effet de sol en F1 ?Interrogé sur le sujet, Kevin Magnussen estime que le but des changements a donc bien été atteint, même s'ils se sont accompagnés d'un effet secondaire qui est de rendre les monoplaces plus sensibles au vent. Ainsi, le vent arrière a tendance à réduire l'appui global des F1 alors que le vent de côté a tendance à les déséquilibrer dans les virages à haute vitesse.

"Il y a moins de marsouinage", a déclaré le pilote Haas suite aux essais de pré-saison à Bahreïn. "L'une des conséquences négatives auxquelles tout le monde est confronté est [que la voiture] est aussi un peu plus sensible au vent. Et il y a eu un peu de vent ici. Donc, il va y avoir un peu plus d'inconstance de la part des voitures, mais c'est un problème auquel tout le monde est confronté."

Les planchers surélevés sont censés avoir coûté aux équipes environ une demi-seconde au tour, mais la course incessante au développement en F1 fait que la plupart, sinon toutes les équipes, ont déjà récupéré cette marge. "Je sais exactement ce qu'il en est, mais je ne peux évidemment pas vous le dire", a répondu Magnussen lorsqu'il lui a été demandé si sa VF-23 avait perdu de l'appui par rapport à la VF-22.

"Ces changements de règles ont fait reculer tout le monde et ensuite tout le monde a retrouvé de l'appui, certains en auraient gagné, donc ils en ont beaucoup plus que l'année dernière. Les règles étaient mieux en termes d'appui l'année dernière, mais je pense que tout le monde aura fait un bon pas en avant."

Avec Jonathan Noble et Filip Cleeren