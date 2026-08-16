Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

La McLaren-Lamborghini que "Senna adorait" et qui aurait pu tout changer

Formule 1
La McLaren-Lamborghini que "Senna adorait" et qui aurait pu tout changer

Wehrlein champion sous haute tension

Formule E
E-Prix de Londres II
Wehrlein champion sous haute tension

Álex Marquez pilote le plus à craindre chez Ducati ? "Pas à chaque fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Álex Marquez pilote le plus à craindre chez Ducati ? "Pas à chaque fois"

F1 2026 : les face-à-face entre coéquipiers en qualifications à la trêve

Formule 1
F1 2026 : les face-à-face entre coéquipiers en qualifications à la trêve

Grand Prix du Qatar : les équipes attendent une décision rapidement

MotoGP
GP du Qatar
Grand Prix du Qatar : les équipes attendent une décision rapidement

De Senna à Audi, Allan McNish raconte les leçons d'une carrière hors norme

Formule 1
De Senna à Audi, Allan McNish raconte les leçons d'une carrière hors norme

Comment ne rien rater de la deuxième partie de saison 2026

General
Comment ne rien rater de la deuxième partie de saison 2026

Aprilia certain que Ducati va rebondir : "On ne va pas s'emballer"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Aprilia certain que Ducati va rebondir : "On ne va pas s'emballer"
Statistiques
Formule 1

F1 2026 : les face-à-face entre coéquipiers en qualifications à la trêve

Voici où en sont les duels entre coéquipiers en qualifications à l'issue du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, qui marquait l'entrée dans la pause estivale.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Ce bilan des duels entre coéquipiers repose exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'altèrent pas les statistiques.

Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de signer un chrono représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.

Trois duels à suivre

Ferrari : Charles Leclerc et Lewis Hamilton au coude-à-coude

Charles Leclerc et Lewis Hamilton

Charles Leclerc et Lewis Hamilton

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton avait connu des difficultés lors de sa première saison chez Ferrari, s'inclinant largement 23-7 face à Charles Leclerc en qualifications. Mais le septuple champion du monde semble davantage à l'aise avec les monoplaces 2026, plus agiles.

Les deux pilotes de la Scuderia sont au coude-à-coude cette année, Hamilton menant 8-7, mais étant devancé 6-5 lorsque les qualifications des sprints ne sont pas prises en compte.

Fait intéressant, Hamilton a choisi de ne pas utiliser le simulateur de Maranello avant la manche de Shanghai, puis depuis le Canada. Lorsqu'il l'utilise, il est mené 4-0 ; lorsqu'il ne l'utilise pas, il mène 8-3.

Red Bull : Isack Hadjar met fin à la malédiction du deuxième baquet

Isack Hadjar (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: Clive Mason / Getty Images

Avant la promotion d'Isack Hadjar chez Red Bull pour la saison 2026, Max Verstappen avait devancé en qualifications ses coéquipiers successifs, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, sur un score de 80-2 lors des 82 séances précédentes.

Il devenait évident que personne, à part Verstappen, ne semblait capable de composer avec les monoplaces difficiles de Red Bull, mais Hadjar a prouvé le contraire. Reste à savoir si le Français mérite tout le crédit ou si cela tient également au changement complet de réglementation en F1, mais ses résultats parlent d'eux-mêmes.

Hadjar a déjà devancé Verstappen à trois reprises en qualifications et, la plupart du temps, il termine à moins de deux dixièmes du quadruple champion du monde.

Haas : tout va de travers pour Esteban Ocon

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Après avoir été dominé 18-12 par son coéquipier débutant Oliver Bearman en qualifications l'an dernier, la situation d'Esteban Ocon ne s'est pas améliorée cette année. Le Français accuse un retard de 11-4 à l'heure de la trêve estivale, alors que les rumeurs se multiplient sur son avenir en F1.

Ocon se plaint toutefois depuis longtemps du manque de constance de sa monoplace, sa VF-26 ne fonctionnant prétendument comme prévu que lors de trois des onze manches disputées jusqu'ici. Le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, a souligné que les deux pilotes avaient subi cette inconstance. En Hongrie, c'est Bearman qui en a fait les frais.

Le duel entre les deux hommes restera donc l'un des plus intéressants... et des plus difficiles à décrypter.

McLaren

Oscar Piastri

4-11

(4-7 sans les sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australie

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China Chene (sprint)

3

5

 China Chene

6

(+0.058s en Q3)

3

 Japan  Japon

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

 Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

 Canada Canada

3

7

 Monaco Monaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

 Spain Barcelone

4

7

(+0.009 en Q3)

 Austria Autriche

6

7

(+0.032s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

 United Kingdom Grande-Bretagne

6

7

(+0.215s en Q3)

 Belgium Belgique

3

5

(+0.477s en Q3)

 Hungary Hongrie

1

Mercedes

George Russell 6-9

(4-7 sans les sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australie

2

(+0.293s en Q3)
1 China Chine (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China Chine

1

2

(+0.298s en Q3)

 Japan  Japon

1

6

(+0.402s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

 Canada Canada

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Barcelone 

 3

(+0.319s en Q3)

1

 Austria Autriche

4

(+0.301 en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

 United Kingdom Grande-Bretagne 1

4

(+0.508s en Q3)

 Belgium Belgique  1

7

(+0.281s en Q3)

 Hungary Hongrie 4

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 sans les sprints)

 Isack Hadjar
no lap time en Q1 – went off Australia Australie

3
8 China Chine (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China Chine

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

  Japan Japon

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

 United States Miami

DSQ - technical breach

(+0.825s en Q3)

7

 Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

 Canada Canada

7

(+0.028s en Q3)

2

 Monaco Monaco

5

(+0.340s en Q3)

5

 Spain Barcelone 

6

(+0.056s en Q3) 

5

 Austria Autriche

8

(+0.157 en Q3)

3

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

8

(+0.138s en SQ3)

7

(+0.147s en Q3)

 United Kingdom Grande-Bretagne

5

2

 Belgium Belgique

10

(no lap time - grid penalty)

6

 Hungary Hongrie

8

(+0.131s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

7-8

(6-5 sans les sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australie

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China Chine (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China Chine 3

4

 Japan  Japon

6

(+0.162s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

 Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

 Canada Canada

5

5

(+0.072s en Q3)

 Monaco Monaco

3

10

(no lap time - crash en Q3) 

 Spain Barcelone 

 2

2

 Austria Autriche

 3

(+0.059 en Q3)

4

(+0.327s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

1

2

 United Kingdom Grande-Bretagne

3

(+0.172s en Q3)

5

 Belgium Belgique

6

(+0.002s en Q3)

3

(+0.226s en Q3)

 Hungary Hongrie

2

Williams

Alexander Albon 2-11

(1-9 sans les sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australie DNS

18

(+0.544s en SQ1)

 China Chine (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

 China Chine

17

17

(+0.161s en Q1)

 Japan  Japon

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s en SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

 United States Miami

14

DNS - FP1 crash

 Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

 Canada Canada

15

11

 Monaco Monaco

12
(+0.028s en Q2)

 18

(+0.543s en Q1)

 Spain Barcelone 

16

18

(+0.257 en Q1)

 Austria Autriche

17

16

(+0.453s en SQ2)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

15

16

(+0.120s en Q2)

 United Kingdom Grande-Bretagne

15

17

(+0.040s en Q1)

 Belgium Belgique

15

19

(+0.037s en Q1)

 Hungary Hongrie

18

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8

(5-6 sans les sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australie

8

15

(+0.334s en SQ2)

 China Chine (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China Chine 14

10

 Japan  Japon

14

(+0.386s en Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canada (sprint)

DNS

9

 Canada Canada

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

 Monaco Monaco

10

11

(+0.255s en Q2)

 Spain Barcelone 

8

10

(+0.052 en Q3)

 Austria Autriche

9

10

(+0.440s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

9

9

 United Kingdom Grande-Bretagne

10

(+0.411s en Q3)

8

 Belgium Belgique

11

(+0.491s en Q2)

9

 Hungary Hongrie

11

(+0.405s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 2-11

(2-8 sans les sprints)

 Fernando Alonso
DNS Australia Australie

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China Chine (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

 China Chine 19

22

(+0.274s en Q1)

 Japan  Japon  21

no lap time

 United States Miami (sprint)  not classified

19

(+0.066s en Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

 Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

 Canada Canada

19

22

(+0.712s en Q1)

 Monaco Monaco

21

21

 Spain Barcelone 

 22

(+0.057s en Q1)

 22
(+0.421 en Q1)

 Austria Autriche

21

22

(+0.078s en SQ1)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

21

21

 United Kingdom Grande-Bretagne

22

(+0.162s en Q1)

22

(+0.175s en Q1)

 Belgium Belgique

21

20

(+0.533s en Q1)

 Hungary Hongrie

16

Haas

Esteban Ocon 4-11

(3-8 sans les sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australie

12

12

(+0.138s en SQ2)

 China Chine (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China Chine 10

12

 Japan  Japon

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s en SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

 Canada Canada

16

17

 Monaco Monaco

19

(+0.092s en Q1)

 17

(+0.502s en Q1)

 Spain Barcelone 

15

15

(+0.294 en Q2)

 Austria Autriche

13

18

(+0.631s en SQ1)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

17

17

(+0.110s en Q1)

 United Kingdom Grande-Bretagne

14

18

(+0.688s en Q1)

 Belgium Belgique

16

15

 Hungary Hongrie

17

(+0.223s en Q1)

Audi

Nico Hülkenberg 8-7

(6-5 sans les sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australie

10
11 China Chine (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)
11 China Chine

16

(+0.611s en Q2 - crash)

13

(+0.397s en Q2)

 Japan  Japon

9

12

(+0.025s en SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s en Q1 - brake issue)

11

 Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 en SQ2)

11

 Canada Canada

13

(+0.185s en Q2)

13

 Monaco Monaco

16

(no lap time en Q2 – Q1 crash)

9

 Spain Barcelone 

12

(+0.233s en Q2) 

14

(+0.318 en Q2)

 Austria Autriche

12

13

(+0.028s en SQ2)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

12

13

(+0.615s en Q2)

 United Kingdom Grande-Bretagne

11 

14

(+0.589s en Q2 - hydraulic leak)

 Belgium Belgique

9

10

 Hungary Hongrie

14

(+0.466s en Q2)

Alpine

Pierre Gasly 10-5

(8-3 sans les sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australie

16

(+0.769s en Q2)
7 China Chine (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)
7 China Chine

12

(+0.354s en Q2)
7 Japan  Japon

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

 Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

 Canada Canada 10

9

 Monaco Monaco

14

(+0.233s en Q2)

14

(+0.070s en Q2)

 Spain Barcelone 

13

11

 Austria Autriche

16

(+0.948 en Q2)

11

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

14

(+0.501s en SQ2)

12

 United Kingdom Grande-Bretagne

19

(+0.976s en Q1)

12

 Belgium Belgique

13

(+0.061s en Q2)

12

 Hungary Hongrie

13

(+0.183s en Q2)

Cadillac

Sergio Pérez 9-5

(6-5 sans les sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australie

19

(+0.639s en Q1)

DNS

 China Chine (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

 China Chine 20

19

 Japan Japon

20

(+0.124s en Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)
20 Canada Canada

22

(+0.843s en Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.536s en Q1)
19 Spain Barcelone 

20

(+0.212s en Q1) 
19 Austria Autriche

20

(+0.085 en Q1)
19 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

20

(+0.244s en SQ1)

20

(+0.713s en Q1)

 United Kingdom Grande-Bretagne

18

20

(+0.148s en Q1 - deployment issue)

 Belgium Belgique

19

22

(+0.436s en Q1)

 Hungary Hongrie

21
Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent De Senna à Audi, Allan McNish raconte les leçons d'une carrière hors norme

Meilleurs commentaires
Plus de
Benjamin Vinel

Victor Martins dévoile les coulisses de son rôle chez Williams en F1

Formule 1
Formule 1
Victor Martins dévoile les coulisses de son rôle chez Williams en F1

Pourquoi McLaren peine à tirer le meilleur du moteur Mercedes

Formule 1
Formule 1
Pourquoi McLaren peine à tirer le meilleur du moteur Mercedes

Où en est Cadillac avec ses usines en F1 ?

Formule 1
Formule 1
Où en est Cadillac avec ses usines en F1 ?

Dernières actus

La McLaren-Lamborghini que "Senna adorait" et qui aurait pu tout changer

Formule 1
La McLaren-Lamborghini que "Senna adorait" et qui aurait pu tout changer

Wehrlein champion sous haute tension

Formule E
E-Prix de Londres II
Wehrlein champion sous haute tension

Álex Marquez pilote le plus à craindre chez Ducati ? "Pas à chaque fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Álex Marquez pilote le plus à craindre chez Ducati ? "Pas à chaque fois"

F1 2026 : les face-à-face entre coéquipiers en qualifications à la trêve

Formule 1
F1 2026 : les face-à-face entre coéquipiers en qualifications à la trêve