Ce bilan des duels entre coéquipiers repose exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'altèrent pas les statistiques.

Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de signer un chrono représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.

Trois duels à suivre

Ferrari : Charles Leclerc et Lewis Hamilton au coude-à-coude

Charles Leclerc et Lewis Hamilton Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton avait connu des difficultés lors de sa première saison chez Ferrari, s'inclinant largement 23-7 face à Charles Leclerc en qualifications. Mais le septuple champion du monde semble davantage à l'aise avec les monoplaces 2026, plus agiles.

Les deux pilotes de la Scuderia sont au coude-à-coude cette année, Hamilton menant 8-7, mais étant devancé 6-5 lorsque les qualifications des sprints ne sont pas prises en compte.

Fait intéressant, Hamilton a choisi de ne pas utiliser le simulateur de Maranello avant la manche de Shanghai, puis depuis le Canada. Lorsqu'il l'utilise, il est mené 4-0 ; lorsqu'il ne l'utilise pas, il mène 8-3.

Red Bull : Isack Hadjar met fin à la malédiction du deuxième baquet

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Clive Mason / Getty Images

Avant la promotion d'Isack Hadjar chez Red Bull pour la saison 2026, Max Verstappen avait devancé en qualifications ses coéquipiers successifs, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, sur un score de 80-2 lors des 82 séances précédentes.

Il devenait évident que personne, à part Verstappen, ne semblait capable de composer avec les monoplaces difficiles de Red Bull, mais Hadjar a prouvé le contraire. Reste à savoir si le Français mérite tout le crédit ou si cela tient également au changement complet de réglementation en F1, mais ses résultats parlent d'eux-mêmes.

Hadjar a déjà devancé Verstappen à trois reprises en qualifications et, la plupart du temps, il termine à moins de deux dixièmes du quadruple champion du monde.

Haas : tout va de travers pour Esteban Ocon

Esteban Ocon (Haas) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Après avoir été dominé 18-12 par son coéquipier débutant Oliver Bearman en qualifications l'an dernier, la situation d'Esteban Ocon ne s'est pas améliorée cette année. Le Français accuse un retard de 11-4 à l'heure de la trêve estivale, alors que les rumeurs se multiplient sur son avenir en F1.

Ocon se plaint toutefois depuis longtemps du manque de constance de sa monoplace, sa VF-26 ne fonctionnant prétendument comme prévu que lors de trois des onze manches disputées jusqu'ici. Le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, a souligné que les deux pilotes avaient subi cette inconstance. En Hongrie, c'est Bearman qui en a fait les frais.

Le duel entre les deux hommes restera donc l'un des plus intéressants... et des plus difficiles à décrypter.

McLaren

Oscar Piastri 4-11 (4-7 sans les sprints) Lando Norris 5 Australie 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) Chene (sprint) 3 5 Chene 6 (+0.058s en Q3) 3 Japon 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canada (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canada 3 7 Monaco 8 (+0.141s en Q3) 7

(+0.089s en Q3) Barcelone 4 7 (+0.009 en Q3) Autriche 6 7 (+0.032s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 6 8 (+0.155s en Q3) Grande-Bretagne 6 7 (+0.215s en Q3) Belgique 3 5 (+0.477s en Q3) Hongrie 1

Mercedes

George Russell 6-9 (4-7 sans les sprints) Kimi Antonelli 1 Australie 2 (+0.293s en Q3) 1 Chine (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) Chine 1 2 (+0.298s en Q3) Japon 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canada (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canada 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Monaco 1 1 Barcelone 3 (+0.319s en Q3) 1 Autriche 4 (+0.301 en Q3) 5 (+0.346s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 2 4 (+0.370s en Q3) Grande-Bretagne 1 4 (+0.508s en Q3) Belgique 1 7 (+0.281s en Q3) Hongrie 4

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 sans les sprints) Isack Hadjar no lap time en Q1 – went off Australie 3 8 Chine (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 Chine 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japon 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami DSQ - technical breach (+0.825s en Q3) 7 Canada (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canada 7 (+0.028s en Q3) 2 Monaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelone 6 (+0.056s en Q3) 5 Autriche 8 (+0.157 en Q3) 3 Grande-Bretagne (sprint) 8 (+0.138s en SQ3) 7 (+0.147s en Q3) Grande-Bretagne 5 2 Belgique 10 (no lap time - grid penalty) 6 Hongrie 8 (+0.131s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 7-8 (6-5 sans les sprints) Lewis Hamilton 4 Australie 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) Chine (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) Chine 3 4 Japon 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canada (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canada 5 5 (+0.072s en Q3) Monaco 3 10 (no lap time - crash en Q3) Barcelone 2 2 Autriche 3 (+0.059 en Q3) 4 (+0.327s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 1 2 Grande-Bretagne 3 (+0.172s en Q3) 5 Belgique 6 (+0.002s en Q3) 3 (+0.226s en Q3) Hongrie 2

Williams

Alexander Albon 2-11

(1-9 sans les sprints) Carlos Sainz 15 Australie DNS 18 (+0.544s en SQ1) Chine (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) Chine 17 17 (+0.161s en Q1) Japon 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 DNS - FP1 crash Canada (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canada 15 11 Monaco 12

(+0.028s en Q2) 18 (+0.543s en Q1) Barcelone 16 18 (+0.257 en Q1) Autriche 17 16 (+0.453s en SQ2) Grande-Bretagne (sprint) 15 16 (+0.120s en Q2) Grande-Bretagne 15 17 (+0.040s en Q1) Belgique 15 19 (+0.037s en Q1) Hongrie 18

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8 (5-6 sans les sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australie 8 15 (+0.334s en SQ2) Chine (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) Chine 14 10 Japon 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canada (sprint) DNS 9 Canada 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Monaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelone 8 10 (+0.052 en Q3) Autriche 9 10 (+0.440s en SQ3) Grande-Bretagne (sprint) 9 9 Grande-Bretagne 10 (+0.411s en Q3) 8 Belgique 11 (+0.491s en Q2) 9 Hongrie 11 (+0.405s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 2-11 (2-8 sans les sprints) Fernando Alonso DNS Australie 17 20 (+0.570s en SQ1) Chine (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) Chine 19 22 (+0.274s en Q1) Japon 21 no lap time Miami (sprint) not classified 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canada (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canada 19 22 (+0.712s en Q1) Monaco 21 21 Barcelone 22 (+0.057s en Q1) 22

(+0.421 en Q1) Autriche 21 22 (+0.078s en SQ1) Grande-Bretagne (sprint) 21 21 Grande-Bretagne 22 (+0.162s en Q1) 22 (+0.175s en Q1) Belgique 21 20 (+0.533s en Q1) Hongrie 16

Haas

Esteban Ocon 4-11

(3-8 sans les sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australie 12 12 (+0.138s en SQ2) Chine (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) Chine 10 12 Japon 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canada (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canada 16 17 Monaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502s en Q1) Barcelone 15 15 (+0.294 en Q2) Autriche 13 18 (+0.631s en SQ1) Grande-Bretagne (sprint) 17 17 (+0.110s en Q1) Grande-Bretagne 14 18 (+0.688s en Q1) Belgique 16 15 Hongrie 17 (+0.223s en Q1)

Audi

Nico Hülkenberg 8-7

(6-5 sans les sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australie 10 11 Chine (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 Chine 16 (+0.611s en Q2 - crash) 13 (+0.397s en Q2) Japon 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4,092s en Q1 - brake issue) 11 Canada (sprint) 12 (+0.032 en SQ2) 11 Canada 13 (+0.185s en Q2) 13 Monaco 16 (no lap time en Q2 – Q1 crash) 9 Barcelone 12 (+0.233s en Q2) 14 (+0.318 en Q2) Autriche 12 13 (+0.028s en SQ2) Grande-Bretagne (sprint) 12 13 (+0.615s en Q2) Grande-Bretagne 11 14 (+0.589s en Q2 - hydraulic leak) Belgique 9 10 Hongrie 14 (+0.466s en Q2)

Alpine

Pierre Gasly 10-5 (8-3 sans les sprints) Franco Colapinto 14 Australie 16 (+0.769s en Q2) 7 Chine (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 Chine 12 (+0.354s en Q2) 7 Japon 15 (+0.753s en Q210 10 (+0.154s en SQ3) Miami (sprint) 8 9 (0.048s en Q3) Miami 8 19 (+1.158s en SQ1) Canada (sprint) 13 14 (+0.330s en Q2) Canada 10 9 Monaco 14 (+0.233s en Q2) 14 (+0.070s en Q2) Barcelone 13 11 Autriche 16 (+0.948 en Q2) 11 Grande-Bretagne (sprint) 14 (+0.501s en SQ2) 12 Grande-Bretagne 19 (+0.976s en Q1) 12 Belgique 13 (+0.061s en Q2) 12 Hongrie 13 (+0.183s en Q2)

Cadillac

Sergio Pérez 9-5 (6-5 sans les sprints) Valtteri Bottas 18 Australie 19 (+0.639s en Q1) DNS Chine (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) Chine 20 19 Japon 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canada (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canada 22 (+0.843s en Q1) 18 Monaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelone 20 (+0.212s en Q1) 19 Autriche 20 (+0.085 en Q1) 19 Grande-Bretagne (sprint) 20 (+0.244s en SQ1) 20 (+0.713s en Q1) Grande-Bretagne 18 20 (+0.148s en Q1 - deployment issue) Belgique 19 22 (+0.436s en Q1) Hongrie 21