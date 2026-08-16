F1 2026 : les face-à-face entre coéquipiers en qualifications à la trêve
Voici où en sont les duels entre coéquipiers en qualifications à l'issue du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, qui marquait l'entrée dans la pause estivale.
Photo de : Mark Thompson / Getty Images
Ce bilan des duels entre coéquipiers repose exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'altèrent pas les statistiques.
Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de signer un chrono représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.
Trois duels à suivre
Ferrari : Charles Leclerc et Lewis Hamilton au coude-à-coude
Charles Leclerc et Lewis Hamilton
Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton avait connu des difficultés lors de sa première saison chez Ferrari, s'inclinant largement 23-7 face à Charles Leclerc en qualifications. Mais le septuple champion du monde semble davantage à l'aise avec les monoplaces 2026, plus agiles.
Les deux pilotes de la Scuderia sont au coude-à-coude cette année, Hamilton menant 8-7, mais étant devancé 6-5 lorsque les qualifications des sprints ne sont pas prises en compte.
Fait intéressant, Hamilton a choisi de ne pas utiliser le simulateur de Maranello avant la manche de Shanghai, puis depuis le Canada. Lorsqu'il l'utilise, il est mené 4-0 ; lorsqu'il ne l'utilise pas, il mène 8-3.
Red Bull : Isack Hadjar met fin à la malédiction du deuxième baquet
Isack Hadjar (Red Bull)
Photo de: Clive Mason / Getty Images
Avant la promotion d'Isack Hadjar chez Red Bull pour la saison 2026, Max Verstappen avait devancé en qualifications ses coéquipiers successifs, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, sur un score de 80-2 lors des 82 séances précédentes.
Il devenait évident que personne, à part Verstappen, ne semblait capable de composer avec les monoplaces difficiles de Red Bull, mais Hadjar a prouvé le contraire. Reste à savoir si le Français mérite tout le crédit ou si cela tient également au changement complet de réglementation en F1, mais ses résultats parlent d'eux-mêmes.
Hadjar a déjà devancé Verstappen à trois reprises en qualifications et, la plupart du temps, il termine à moins de deux dixièmes du quadruple champion du monde.
Haas : tout va de travers pour Esteban Ocon
Esteban Ocon (Haas)
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Après avoir été dominé 18-12 par son coéquipier débutant Oliver Bearman en qualifications l'an dernier, la situation d'Esteban Ocon ne s'est pas améliorée cette année. Le Français accuse un retard de 11-4 à l'heure de la trêve estivale, alors que les rumeurs se multiplient sur son avenir en F1.
Ocon se plaint toutefois depuis longtemps du manque de constance de sa monoplace, sa VF-26 ne fonctionnant prétendument comme prévu que lors de trois des onze manches disputées jusqu'ici. Le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, a souligné que les deux pilotes avaient subi cette inconstance. En Hongrie, c'est Bearman qui en a fait les frais.
Le duel entre les deux hommes restera donc l'un des plus intéressants... et des plus difficiles à décrypter.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-11
(4-7 sans les sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australie
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|Chene (sprint)
|
3
|
5
|Chene
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japon
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canada (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canada
|
3
|
7
|Monaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelone
|
4
|
7
(+0.009 en Q3)
|Autriche
|
6
|
7
(+0.032s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s en Q3)
|Grande-Bretagne
|
6
|
7
(+0.215s en Q3)
|Belgique
|
3
|
5
(+0.477s en Q3)
|Hongrie
|
1
Mercedes
|George Russell
|6-9
(4-7 sans les sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australie
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|Chine (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|Chine
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japon
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canada (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canada
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Monaco
|
1
|
1
|Barcelone
|
3
(+0.319s en Q3)
|
1
|Autriche
|
4
(+0.301 en Q3)
|
5
(+0.346s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s en Q3)
|Grande-Bretagne
|1
|
4
(+0.508s en Q3)
|Belgique
|1
|
7
(+0.281s en Q3)
|Hongrie
|4
Red Bull
|Max Verstappen
|12-3
(8-3 sans les sprints)
|Isack Hadjar
|no lap time en Q1 – went off
|Australie
|
3
|8
|Chine (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|Chine
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japon
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
DSQ - technical breach
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canada (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canada
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Monaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelone
|
6
(+0.056s en Q3)
|
5
|Autriche
|
8
(+0.157 en Q3)
|
3
|Grande-Bretagne (sprint)
|
8
(+0.138s en SQ3)
|
7
(+0.147s en Q3)
|Grande-Bretagne
|
5
|
2
|Belgique
|
10
(no lap time - grid penalty)
|
6
|Hongrie
|
8
(+0.131s en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
7-8
(6-5 sans les sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australie
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|Chine (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|Chine
|3
|
4
|Japon
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canada (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canada
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Monaco
|
3
|
10
(no lap time - crash en Q3)
|Barcelone
|
2
|
2
|Autriche
|
3
(+0.059 en Q3)
|
4
(+0.327s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
1
|
2
|Grande-Bretagne
|
3
(+0.172s en Q3)
|
5
|Belgique
|
6
(+0.002s en Q3)
|
3
(+0.226s en Q3)
|Hongrie
|
2
Williams
|Alexander Albon
|2-11
(1-9 sans les sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australie
|DNS
|
18
(+0.544s en SQ1)
|Chine (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|Chine
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japon
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s en SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
DNS - FP1 crash
|Canada (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canada
|
15
|
11
|Monaco
|
12
|
18
(+0.543s en Q1)
|Barcelone
|
16
|
18
(+0.257 en Q1)
|Autriche
|
17
|
16
(+0.453s en SQ2)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s en Q2)
|Grande-Bretagne
|
15
|
17
(+0.040s en Q1)
|Belgique
|
15
|
19
(+0.037s en Q1)
|Hongrie
|
18
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|6-8
(5-6 sans les sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australie
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|Chine (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|Chine
|14
|
10
|Japon
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canada (sprint)
|
DNS
|
9
|Canada
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Monaco
|
10
|
11
(+0.255s en Q2)
|Barcelone
|
8
|
10
(+0.052 en Q3)
|Autriche
|
9
|
10
(+0.440s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
9
|
9
|Grande-Bretagne
|
10
(+0.411s en Q3)
|
8
|Belgique
|
11
(+0.491s en Q2)
|
9
|Hongrie
|
11
(+0.405s en Q2)
Aston Martin
|Lance Stroll
|2-11
(2-8 sans les sprints)
|Fernando Alonso
|DNS
|Australie
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|Chine (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|Chine
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japon
|21
|
no lap time
|Miami (sprint)
|not classified
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canada (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canada
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Monaco
|
21
|
21
|Barcelone
|
22
(+0.057s en Q1)
|
22
|Autriche
|
21
|
22
(+0.078s en SQ1)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
21
|
21
|Grande-Bretagne
|
22
(+0.162s en Q1)
|
22
(+0.175s en Q1)
|Belgique
|
21
|
20
(+0.533s en Q1)
|Hongrie
|
16
Haas
|Esteban Ocon
|4-11
(3-8 sans les sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australie
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|Chine (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|Chine
|10
|
12
|Japon
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canada (sprint)
|
15
(+0.269s en SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canada
|
16
|
17
|Monaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502s en Q1)
|Barcelone
|
15
|
15
(+0.294 en Q2)
|Autriche
|
13
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s en Q1)
|Grande-Bretagne
|
14
|
18
(+0.688s en Q1)
|Belgique
|
16
|
15
|Hongrie
|
17
(+0.223s en Q1)
Audi
|Nico Hülkenberg
|8-7
(6-5 sans les sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australie
|
10
|11
|Chine (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|Chine
|
16
(+0.611s en Q2 - crash)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japon
|
9
|
12
(+0.025s en SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - brake issue)
|
11
|Canada (sprint)
|
12
(+0.032 en SQ2)
|
11
|Canada
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Monaco
|
16
(no lap time en Q2 – Q1 crash)
|
9
|Barcelone
|
12
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.318 en Q2)
|Autriche
|
12
|
13
(+0.028s en SQ2)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s en Q2)
|Grande-Bretagne
|
11
|
14
(+0.589s en Q2 - hydraulic leak)
|Belgique
|
9
|
10
|Hongrie
|
14
(+0.466s en Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|10-5
(8-3 sans les sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australie
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|Chine (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|Chine
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japon
|
15
(+0.753s en Q210
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canada (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canada
|10
|
9
|Monaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.070s en Q2)
|Barcelone
|
13
|
11
|Autriche
|
16
(+0.948 en Q2)
|
11
|Grande-Bretagne (sprint)
|
14
(+0.501s en SQ2)
|
12
|Grande-Bretagne
|
19
(+0.976s en Q1)
|
12
|Belgique
|
13
(+0.061s en Q2)
|
12
|Hongrie
|
13
(+0.183s en Q2)
Cadillac
|Sergio Pérez
|9-5
(6-5 sans les sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australie
|
19
(+0.639s en Q1)
|
DNS
|Chine (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|Chine
|20
|
19
|Japon
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canada (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canada
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Monaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelone
|
20
(+0.212s en Q1)
|19
|Autriche
|
20
(+0.085 en Q1)
|19
|Grande-Bretagne (sprint)
|
20
(+0.244s en SQ1)
|
20
(+0.713s en Q1)
|Grande-Bretagne
|
18
|
20
(+0.148s en Q1 - deployment issue)
|Belgique
|
19
|
22
(+0.436s en Q1)
|Hongrie
|
21
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