Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?
Elles incarnent la nouvelle ère réglementaire : plus compactes, avec une aérodynamique repensée et un équilibre inédit entre thermique et électrique. Les F1 2026 marquent une rupture visuelle autant que technique. Découvrez en images les onze monoplaces du plateau, et dites-nous laquelle est, selon vous, la plus réussie esthétiquement.
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Toutes les monoplaces de la grille 2026 ont pris la piste pour les essais de Bahreïn, et chacun a interprété à sa manière le nouveau règlement technique. Les livrées définitives sont également connues. Faites-vous votre avis au fil de la galerie ci-dessous : le sondage pour élire votre F1 préférée vous attend en bas de page.
McLaren
Oscar Piastri (McLaren)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri (McLaren)
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Mercedes
George Russell (Mercedes)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
George Russell (Mercedes)
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Red Bull
Max Verstappen (Red Bull)
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen (Red Bull)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Ferrari
Lewis Hamilton (Ferrari)
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton (Ferrari)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Williams
Carlos Sainz (Williams)
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Carlos Sainz (Williams)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Racing Bulls
Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Aston Martin
Lance Stroll (Aston Martin)
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Lance Stroll (Aston Martin)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Haas
Esteban Ocon (Haas)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Esteban Ocon (Haas)
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Audi
Gabriel Bortoleto (Audi)
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto (Audi)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Alpine
Franco Colapinto (Alpine)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Franco Colapinto (Alpine)
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Cadillac
Valtteri Bottas (Cadillac)
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Valtteri Bottas (Cadillac)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
