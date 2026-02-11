Passer au contenu principal

Sondage
Formule 1

Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Elles incarnent la nouvelle ère réglementaire : plus compactes, avec une aérodynamique repensée et un équilibre inédit entre thermique et électrique. Les F1 2026 marquent une rupture visuelle autant que technique. Découvrez en images les onze monoplaces du plateau, et dites-nous laquelle est, selon vous, la plus réussie esthétiquement.

Basile Davoine
Publié:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Toutes les monoplaces de la grille 2026 ont pris la piste pour les essais de Bahreïn, et chacun a interprété à sa manière le nouveau règlement technique. Les livrées définitives sont également connues. Faites-vous votre avis au fil de la galerie ci-dessous : le sondage pour élire votre F1 préférée vous attend en bas de page.

McLaren

Oscar Piastri (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Mercedes

George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Red Bull

Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams

Carlos Sainz (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin

Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Haas

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Audi

Gabriel Bortoleto (Audi)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto (Audi)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alpine

Franco Colapinto (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Cadillac

Valtteri Bottas (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

 

