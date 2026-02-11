Toutes les monoplaces de la grille 2026 ont pris la piste pour les essais de Bahreïn, et chacun a interprété à sa manière le nouveau règlement technique. Les livrées définitives sont également connues. Faites-vous votre avis au fil de la galerie ci-dessous : le sondage pour élire votre F1 préférée vous attend en bas de page.

McLaren

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Mercedes

George Russell (Mercedes) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

George Russell (Mercedes) Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Red Bull

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls

Arvid Lindblad (Racing Bulls) Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Arvid Lindblad (Racing Bulls) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin

Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Haas

Esteban Ocon (Haas) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon (Haas) Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Audi

Gabriel Bortoleto (Audi) Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto (Audi) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alpine

Franco Colapinto (Alpine) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto (Alpine) Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Cadillac

Valtteri Bottas (Cadillac) Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas (Cadillac) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images