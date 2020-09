Un bonus pour les équipes qui signent rapidement les Accords Concorde

Depuis de longs mois, la Formule 1 négocie avec les écuries les termes des accords commerciaux qui vont remplacer les actuels Accords Concorde et régir l'aspect commercial et la gouvernance de la discipline de 2021 à 2025. Les évolutions phares par rapport à l'actuelle version doivent être une répartition des primes plus équitable et un mode de gouvernance allégé, avec une moins grande nécessité d'unanimité pour prendre des décisions.

Toutes les équipes ne sont toutefois pas encore pleinement satisfaites de ce qui est actuellement proposé : Racing Point et Mercedes ont ainsi expliqué que du travail restait à faire avant de s'engager, alors que Ferrari ou McLaren affirment être prêts à signer.

La F1 a répliqué aux commentaires de Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, sur les points qui posaient problème en indiquant que la ratification desdits accords ne serait "pas plus retardée", alors qu'a émergé une date butoir fixée au 12 août. Celle-ci a finalement été reculée au 18 août et afin d'inciter les écuries à rapidement se positionner pour éviter que le processus traîne en longueur, des bonus vont être distribués aux structures qui s'engagent d'ici cette date. Pour toutes les autres, c'est la date de fin du mois qui s'imposera, à savoir le 31 août, au lendemain du GP de Belgique.

Quand Motorsport.com a évoqué auprès de Wolff la conjonction entre les désaccords de Mercedes et cette date butoir, il a expliqué : "Je pense que ce que la FOM souhaite, c'est que cela ne traîne pas davantage. Ils ont fixé cette date limite et ont clairement indiqué que nous devions nous mettre au travail et signer les Accords Concorde."

"Je ne pense pas que si quelqu'un ne respecte pas la date du 12, ou si des grandes entreprises ont besoin de plus de temps, cela sera un problème. Il y a une clause de parité et de transparence dans tous les contrats. Je comprends tout à fait pourquoi Chase [Carey] veut que ce soit réglé, et je pense que c'est notre discipline, et nous devons trouver des solutions."

"C'est un partenariat, et ils ont besoin des équipes et, elles, d'un détenteur de droits commerciaux fort. Je sais pourquoi ils ont tracé une ligne claire, pour que tout le monde agisse. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de succès à cet égard. Je ne me bornerais pas à un jour ou deux, ou à quelques semaines. Il s'agit d'obtenir des garanties et une adhésion, ainsi que l'engagement des équipes à aller de l'avant et à régler la question rapidement."

Avec Luke Smith et Adam Cooper

