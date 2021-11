La FIA accorde des dérogations face au retard du matériel F1

Les écuries de Formule 1 ont lors de chaque Grand Prix l'obligation de procéder elles-mêmes à la vérification initiale de leurs monoplaces et d'en référer aux commissaires techniques de la FIA au maximum 18 heures avant le début des Essais Libres 1 du vendredi.

Les articles 25.1 et 25.2 du Règlement Sportif 2021 de la discipline disposent ainsi que : "Chaque concurrent doit mener l'inspection initiale de ses voitures et envoyer la déclaration complétée pas plus tard que 18 heures avant le début des EL1" et "Sauf si une dérogation est accordée par les commissaires, les concurrents qui ne respectent pas ces limites ne seront pas autorisés à participer à l'épreuve".

Or, le Grand Prix de São Paulo a débuté pour beaucoup de structures par un véritable casse-tête logistique provoqué par un retard dans l'arrivée d'une partie du matériel. En effet, des intempéries ont empêché le décollage de certains des avions que la F1 utilise pour déplacer son fret de course en course. Or, contrairement au matériel qui arrive par voie maritime et qui est déjà présent au circuit (notamment dans les installations des stands), il s'agit cette fois de matériel essentiel pour l'aspect opérationnel, comme des équipements de course, voire les voitures ou différentes pièces. McLaren, Haas, Alfa Romeo et Ferrari apparaissent être les écuries les plus touchées.

La plupart des cargaisons manquantes est arrivée il y a peu du côté d'Interlagos ce jeudi, mais cela laisse trop peu de temps aux teams pour être prêtes à procéder au montage des voitures puis à leur inspection dans les temps. Aussi, comme cela est prévu par l'article cité ci-dessus, les commissaires ont accordé à l'ensemble des structures une dérogation. Désormais, l'inspection devra avoir été faite et la documentation envoyée à la FIA au maximum trois heures avant le début des EL1, soit pas plus tard que 9h30 ce vendredi, heure locale (la séance débutant à 12h30).

"Conformément à l'Art 25.2 du Règlement Sportif de la Formule 1, les commissaires accordent par la présente à tous les concurrents du Grand Prix [de São Paulo] 2021 une dérogation à la limite de temps de l'Art 25.1 et exigent que chaque concurrent soit tenu d'effectuer le contrôle technique initial de ses voitures et de soumettre la déclaration dûment remplie au plus tard trois (3) heures avant le départ des EL1", peut-on lire dans la décision publiée ce jeudi soir.

Même si cela n'a pas encore fait l'objet d'une communication officielle, il semble que le pendant de cette situation et de la décision d'accorder plus de temps aux écuries soit une levée dans la nuit de jeudi à vendredi de l'obligation de couvre-feu, qui interdit en temps normal (et sauf utilisation par les équipes de jokers autorisés par le règlement) de travailler en soirée et pendant la nuit entre chaque journée officielle de l'épreuve.