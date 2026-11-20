Formule 1

La F1 devrait faire son retour aux moteurs V8 turbo dès 2030

Après une annonce avortée en début de semaine, la FIA confirme qu'un accord unanime a été trouvé pour avancer dès 2030 le passage de la F1 à des moteurs V8 turbo de 2,1 litres

Filip Cleeren

Publié: 20 nov. 2026, 18:57

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Photo de : Eric Le Galliot

La Formule 1 se rapproche d'un retour aux moteurs V8 dès la saison 2030. La FIA a annoncé qu'un accord unanime avait été trouvé entre l'instance dirigeante, la direction de la F1 et les motoristes.

La F1 travaille depuis longtemps à la mise au point de moteurs moins coûteux et plus simples pour le prochain cycle réglementaire, qui doit débuter en 2031. Le constat est que la formule actuelle est à la fois trop complexe et trop lourde physiquement, tout en étant le vestige d'une orientation différente de l'industrie automobile.

La FIA aurait pu décider unilatéralement de la réglementation moteur applicable à partir de 2031, date à laquelle le cycle actuel prendra fin. Toutefois, un large consensus s'est dégagé au sein de la discipline pour avancer ce calendrier d'un an, sous l'impulsion du président Mohammed Ben Sulayem et du PDG de la F1, Stefano Domenicali.

À la suite des récentes réunions de la Commission F1 et du comité consultatif des motoristes, au cours desquelles des éléments clés comme la formule, le calendrier et les coûts ont été discutés, un large soutien s'est exprimé en faveur d'une entrée en vigueur anticipée d'un an de la prochaine génération de moteurs et d'une réduction de la durée de vie de la formule actuelle. Le consensus porte sur l'adoption d'un moteur V8 turbo de 2,1 litres, associé à une partie électrique réduite à 200 kW, dont la moitié serait réservée au mode dépassement.

F1 and FIA

Photo de: Benjamin Vinel

La cylindrée retenue s'appuie sur l'actuelle formule V6 de 1,6 litre, à laquelle deux cylindres seraient ajoutés afin de réduire les coûts de développement.

Après une annonce avortée mardi, la FIA a désormais officiellement confirmé que ses différentes parties prenantes soutenaient à l'unanimité une mise en place de cette réglementation dès 2030.

"La FIA a présenté une réglementation moteur pour la F1 à partir de 2030, avec un V8 turbo de 2,1 litres comme architecture privilégiée, tout en conservant certaines caractéristiques géométriques", a indiqué l'instance dirigeante vendredi.

"L'objectif prioritaire est de proposer un moteur nettement moins complexe, plus léger et moins coûteux que les unités actuelles. Il intégrera une hybridation limitée, des technologies pertinentes et durables, avec pour ambition de favoriser une course davantage tournée vers l'attaque et de produire une sonorité qui séduise les fans."

"Par ailleurs, l'objectif est d'associer ce moteur V8 à un châssis lui aussi plus léger et plus agile, qui mettra davantage l'accent sur le talent des pilotes et les luttes rapprochées."

Ben Sulayem a ajouté : "Cet accord marque une étape importante dans la définition de l'avenir de la Formule 1.

"Depuis le début, j'ai clairement exprimé mon ambition de faire évoluer la discipline vers un sport plus compétitif et plus passionnant pour nos fans, tout en restant à la pointe de l'innovation et du développement durable."

"Le retour des moteurs V8 représente une occasion de renouer avec l'ADN de ce championnat, en retrouvant le son, l'émotion et la course à l'état pur qui séduisent les passionnés du monde entier."

"Notre vision est claire : des voitures plus légères, plus simples et plus abordables, qui placent le talent des pilotes au cœur de la compétition."

La réglementation moteur pour 2030 doit encore être officiellement soumise au vote du Conseil Mondial du Sport Automobile et des motoristes. Plusieurs détails restent à régler, notamment le montant exact du plafond budgétaire consacré aux moteurs.

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