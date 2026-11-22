Formule 1

La F1 devrait réduire le nombre d'équipes clientes, alors que des détails clés sur 2030 émergent

Dans le cadre de son projet visant à introduire des moteurs V8 en 2030, la Formule 1 prévoit que les motoristes ne fournissent plus que deux équipes, ce qui suscite des interrogations sur l'avenir des équipes actuellement clientes de Mercedes.

Filip Cleeren

Publié: 22 nov. 2026, 20:50

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La F1 prévoit de limiter à deux le nombre d'équipes fournies par chaque motoriste à partir de 2030, a appris Motorsport.com, ce qui soulève des questions sur le statut des trois clients actuels de Mercedes.

Lors du week-end de Las Vegas, la FIA a annoncé qu'un soutien unanime avait été obtenu pour avancer à 2030 l'entrée en vigueur de la prochaine génération de réglementations sur les groupes propulseurs. Celle-ci prévoit notamment le passage à des moteurs V8 de 2,1 litres avec turbocompresseur, une puissance électrique maximale de 200 kilowatts et l'utilisation de carburants durables.

Cette évolution répond à la demande de moteurs moins coûteux et moins complexes, portée conjointement par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et le directeur général de la F1, Stefano Domenicali. De son côté, l'ajout d'un turbo constituait une exigence majeure pour des constructeurs comme Audi et doit également garantir un niveau sonore adapté à certains circuits urbains du calendrier de la F1.

Un autre élément figurait dans un document détaillé élaboré par la FIA sur le cadre réglementaire de 2030, sans toutefois être mentionné dans l'annonce publique : un accord entre les six motoristes de 2030 pour ne fournir que deux équipes chacun. Leur propre écurie est comprise dans ce total, ce qui ne laisserait donc qu'une seule place pour une équipe cliente.

Selon les informations de Motorsport.com, l'un des objectifs de cette mesure est de réduire l'influence politique des constructeurs qui motorisent une part importante de la grille, en l'occurrence Mercedes et Ferrari. Les constructeurs concernés étaient également disposés à réduire leur nombre de clients, la fourniture de moteurs en F1 étant une activité déficitaire, avec un plafond fixé à seulement 18 millions de dollars par saison.

Ferrari fournit actuellement sa propre équipe, Haas et Cadillac, mais cette dernière passera à des moteurs conçus en interne à partir de 2030. La question de la fourniture de Ferrari se règle donc d'elle-même. Red Bull Powertrains fournira également deux équipes, Red Bull et Racing Bulls. De leur côté, Audi, Honda, partenaire d'Aston Martin, et General Motors, actionnaire de Cadillac, disposeront chacun de leur propre équipe d'usine, qui sera aussi leur unique cliente confirmée.

Photo de: Manuel Eletto

La question Mercedes

Reste à savoir ce qu'il adviendra de Mercedes et des équipes clientes de Mercedes High Performance Powertrains. En plus de son écurie d'usine basée à Brackley, le site de Brixworth fournit actuellement McLaren, Williams ainsi qu'Alpine, dont la maison mère Renault a récemment abandonné et vendu son activité de motoriste.

Selon le cadre réglementaire de 2030, deux de ces trois équipes devraient trouver un nouveau motoriste si le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA approuve la proposition à Shanghai le mois prochain. Ce changement majeur devrait alimenter plusieurs mois d'intrigues politiques dans le paddock de la F1, alors que les équipes chercheront à s'assurer les services de celui qui est le motoriste le plus fiable et le plus performant de l'histoire de la discipline depuis le passage aux moteurs hybrides en 2014, ou à conclure des accords avec des solutions actuellement moins prisées.

Selon les informations de Motorsport.com, McLaren comme Williams sont confiantes dans leurs chances de conserver leur partenariat avec Mercedes. McLaren avait certes étudié la possibilité de devenir son propre motoriste, alors qu'un passage à une formule moins coûteuse rendrait cette option plus envisageable qu'aujourd'hui. Mais son PDG, Zak Brown, a indiqué que cette perspective n'était plus d'actualité pour 2030, l'objectif étant de rester cliente de Mercedes.

"Nous avons étudié cette possibilité par le passé, mais nous sommes très satisfaits de HPP", a déclaré Brown jeudi à Las Vegas. "Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions remporter des championnats avec eux, donc nous n'avons aucune intention d'avoir autre chose qu'un moteur Mercedes à l'arrière de notre voiture."

Zak Brown on the idea of McLaren building its own engines:

Photo de: Alex Pantling / Getty Images

Les intentions de Mercedes quant au profil de l'équipe cliente idéale sont moins claires à ce stade. Après avoir été battu par McLaren en 2024 et 2025, son PDG Toto Wolff a maintenu qu'une victoire d'une équipe cliente restait une fierté pour HPP et pour la marque Mercedes dans son ensemble, tandis qu'une équipe cliente performante offre également une référence précieuse en matière de châssis à l'écurie d'usine.

Et si Brown a qualifié HPP de "partenaire formidable", il n'est un secret pour personne que les relations entre HPP et McLaren ont connu quelques tensions en début d'année, en raison notamment d'un écart de connaissances entre l'équipe d'usine et sa cliente sur la manière d'exploiter et de déployer les nouveaux groupes propulseurs complexes.

Mercedes continuera-t-elle à fournir des moteurs à son rival le plus redoutable, ou privilégiera-t-elle un accord avec une équipe du milieu de peloton ? La question devrait susciter de nombreuses discussions dans les prochains mois.

Pourquoi le projet de moteur de la FIA est mort

Une chose est certaine : le projet de la FIA visant à introduire un moteur fourni par un tiers est désormais enterré. Avec des groupes propulseurs qui deviendront moins complexes et moins coûteux en 2030, le président de la FIA, Ben Sulayem, avait évoqué l'idée de faire appel à un fournisseur proposant des moteurs standardisés en marque blanche, afin de répondre encore davantage aux préoccupations concernant l'indépendance des équipes.

Toutefois, ce projet n'a jamais semblé économiquement viable pour un éventuel motoriste. Et puisque les six PUM (Power Unit Manufacturers) présents à la table des négociations se sont désormais accordés à l'unanimité sur les grandes lignes de l'architecture prévue pour 2030, une limite de deux équipes par motoriste garantirait au moins 12 fournitures de groupes propulseurs pour 11 équipes.

La FIA a néanmoins prévu une sécurité en cas de retrait de l'un des six constructeurs. Une clause stipule que la propriété intellectuelle relative aux groupes propulseurs de F1 d'un motoriste qui se retirerait serait transférée à la FIA, qui pourrait alors la confier à un nouveau constructeur entrant dans la discipline.

Comme aujourd'hui, une "obligation de fournir" sera également maintenue. La FIA pourrait ainsi contraindre l'un des motoristes à fournir une troisième équipe si celle-ci ne parvenait pas à conclure un accord pour trouver un moteur. Cette disposition pourrait bien devenir une clause essentielle.

FIA president Mohammed Ben Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali have long been in agreement over the future direction of F1's power units.

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Les bases du plafonnement des coûts des groupes propulseurs pour la période 2030-2034 ont également été définies. Le plafond restera fixé à son niveau actuel, soit 190 millions de dollars, en 2030, avant de diminuer de 7,5 millions de dollars par an pour atteindre 160 millions de dollars lors de la saison 2034.

Cette baisse progressive doit aider les constructeurs à absorber les coûts de développement initiaux des nouveaux groupes propulseurs. Un gel du développement des moteurs actuels à partir de 2028, ainsi qu'une interdiction des essais au banc des V8 jusqu'à l'été de cette même année, devraient permettre aux motoristes actuels de gérer leurs ressources entre les deux projets. Les constructeurs déjà présents bénéficieront également d'une marge supplémentaire dans le cadre du plafond budgétaire par rapport au nouvel entrant General Motors, qui peut désormais abandonner ses projets de V6 pour se concentrer uniquement sur le programme V8 à Charlotte. GM devrait s'engager à respecter un plafond budgétaire de 170 millions de dollars pour les deux premières années.

Pourquoi un accord anticipé est si crucial pour la F1

Plusieurs sujets importants doivent encore être approfondis par les constructeurs, notamment la nature exacte du système électrique de push-to-pass, qui devra fonctionner en coordination avec la conception des châssis afin de favoriser les luttes rapprochées en piste.

Mais en définissant le cadre général et les grandes lignes de l'architecture des moteurs, qui devront être officiellement validés par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, les constructeurs comme la FIA peuvent désormais commencer à travailler sur le prochain cycle réglementaire dans des délais raisonnables.

Cela devrait aider l'instance dirigeante à élaborer des réglementations sur les châssis adaptées aux nouveaux groupes propulseurs, afin de proposer un ensemble de règles plus cohérent et plus spectaculaire. Elle évitera ainsi de devoir s'adapter à des revirements tardifs de la part des constructeurs, qui ont contribué à rendre la formule de 2026 imparfaite et critiquée dès sa conception.

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