La F1 envisage un droit d'entrée de 600 M$ pour les nouvelles équipes

Les discussions ont commencé ces dernières semaines entre le détenteur des droits commerciaux de la F1 et les écuries à propos des prochains Accords Concorde. Ceux-ci offrent un cadre à la façon dont la discipline reine fonctionne, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan commercial. Parmi les points clés régis par ces accords, l'on retrouve notamment la structure des primes versées aux écuries au terme de chaque saison, Motorsport.com vous ayant déjà rapporté que Ferrari allait conserver son bonus historique, même s'il allait être plafonné.

Désormais, des sources nous ont révélé que le fonds anti-dilution que les nouvelles équipes doivent payer lorsqu'elles veulent intégrer le championnat allait être modifié. Ce fonds vise à compenser la perte d'argent que représenterait l'arrivée d'une 11e écurie pour les 10 structures déjà présentes, puisque cela signifierait que le "gâteau" des primes serait coupé en 11 parts et non plus en 10. La somme payée par tout nouvel entrant serait ensuite redistribuée à parts égales entre les écuries existantes.

Au titre des Accords Concorde actuels, le montant de ce fonds est de 200 millions de dollars. Toutefois, cette somme avait été fixée à une époque où la discipline était dans une moins bonne santé financière et, depuis, la plupart des acteurs ont jugé qu'elle ne correspondait plus à la réalité. C'est d'ailleurs ce qui a justifié en partie l'hostilité des équipes actuelles face à l'arrivée potentielle d'Andretti Cadillac en F1, avec de nombreuses déclarations de patrons d'écuries insistant sur la faiblesse de ce fonds dans le contexte économique actuel et sur les risques financiers liés à l'arrivée d'un autre concurrent.

Selon les informations de Motorsport.com, dans le cadre de la première version des futurs Accords Concorde soumise aux écuries, l'idée d'un nouveau fonds a été avancée. Ainsi, au lieu de graver un chiffre dans le marbre, l'idée est de mettre en place une formule permettant de compenser les constructeurs déjà en place sur une période donnée, qui semble devoir être de 5 ans.

Ainsi, il semble que cela représenterait une somme totale de 600 millions de dollars pour une écurie voulant arriver dans la discipline en 2026, somme qui pourrait grimper à 700 millions à partir de 2028. Plus encore, serait ajouté dans les termes des accords que toute nouvelle équipe n'aurait pas le droit de prétendre aux primes lors de sa première année en Formule 1.

Reste à savoir si de telles conditions, bien plus dures, pourraient amener Andretti à revoir la façon dont il veut arriver dans la discipline, puisque le rachat d'une structure existante permettrait d'éviter ces obstacles financiers.

Avec Jonathan Noble