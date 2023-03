La F1 enregistre 2,5 milliards de revenus en 2022

Charger le lecteur audio

Malgré un calendrier complet de 22 courses en 2021, certaines restrictions sur la fréquentation étaient encore en place en raison de la pandémie de COVID. Toutefois, l'année dernière, ces restrictions ont finalement disparu et la F1 a également continué à bénéficier de la dynamique liée à la série Netflix "Drive to Survive", et les chiffres ont augmenté de manière significative.

L'intérêt croissant pour la discipline s'est traduit par une fréquentation globale annoncée de 5,7 millions de fans, ce qui représente une hausse de 36% par rapport à 2019, qui constitue la dernière saison pleine non affectée par les restrictions COVID avant 2022.

Les revenus globaux ont quant à eux augmenté de 20%, passant de 2,136 milliards en 2021 à 2,573 milliards de dollars en 2022, tandis que le bénéfice d'exploitation de l'entreprise – c'est-à-dire la somme restant après le paiement des équipes et la prise en compte des autres coûts – est passé de 92 millions à 239 millions de dollars.

Les dix équipes se sont partagé des primes totalisant 1,157 milliard de dollars en 2022, contre 1,068 milliard l'année précédente.

La F1 a par ailleurs noté que sa mesure clé des "revenus primaires" a augmenté de 14%, passant de 1,850 milliard à 2,107 milliards de dollars, répartis entre les frais de promotion des courses (28,6%), les droits médiatiques (36,4%) et le sponsoring (16,9%).

Le public nombreux du GP d'Italie 2022.

Concernant les résultats, Liberty Media a noté : "Les revenus de la promotion des courses ont augmenté en raison de la hausse des redevances générées par le mélange d'événements organisés, avec trois courses supplémentaires organisées en dehors de l'Europe par rapport à 2021 et le retour des affluences pleines, et du fait que des limitations de l'affluence des fans en 2021 avaient entraîné des modifications ponctuelles des conditions contractuelles d'un nombre limité de courses."

"Les revenus des droits médiatiques ont augmenté pour l'ensemble de l'année en raison de la croissance des revenus d'abonnement à F1 TV et de l'augmentation des droits en vertu d'accords contractuels nouveaux et renouvelés, et les revenus de sponsoring ont augmenté en raison de la prise en compte de revenus provenant de nouveaux sponsors."

Il y a également eu une augmentation des flux entrant dans la catégorie des "autres revenus", "sous l'effet de l'augmentation des revenus d'hospitalité générés par le Paddock Club, qui a été opérationnel lors de 19 courses, avec une fréquentation record tout au long de 2022, par rapport à 11 événements de 2021, ainsi qu'une augmentation des revenus de fret avec plus de courses organisées hors Europe par rapport à l'année précédente et l'impact de l'inflation des coûts de fret sur les taux de facturation".

"Les autres revenus de la F1 pour l'ensemble de l'année ont également bénéficié de la capacité d'entreprendre une plus grande gamme d'activités que ce qui avait été possible au cours du premier semestre de 2021, touché par la pandémie."

Cependant, l'augmentation des revenus s'est accompagnée d'une augmentation des coûts, qui sont passés de 421 millions à 593 millions de dollars dans divers domaines, y compris une somme substantielle déjà engagée par la F1 pour le GP de Las Vegas de cette année, dont elle assure la promotion.