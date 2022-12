La F1 annonce les 5 équipes de son championnat 100% féminin

Charger le lecteur audio

Annoncé le mois dernier, le championnat F1 Academy verra le jour dès l'année prochaine et sera exclusivement réservé aux pilotes féminines. Pour cette saison inaugurale et les deux suivantes, la Formule 1 a annoncé ce vendredi les écuries qui seront en lice : il s'agit de ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport et Prema Racing. Ces structures évoluent toutes actuellement en F2 et en F3.

Ces cinq équipes disposeront de trois monoplaces chacune pour former une grille de 15 participantes qui concourront lors de sept meetings comprenant trois courses, pour un total de 21 disputées sur l'intégralité de la saison 2023. Pour le moment, le calendrier de la campagne (qui comprendra également 15 journées de test) n'est pas connu. Il devrait a priori y avoir un week-end en commun avec la Formule 1, même si cela reste à confirmer également.

Pour rappel, la F1 Academy sera un championnat de niveau F4 qui va utiliser un châssis Tatuus T421, un moteur fourni par Autotecnica développant 165 chevaux et des pneus Pirelli. Le championnat sera géré par Bruno Michel, PDG de l'entreprise Formula Motorsport Ltd dont dépendent la Formule 2 et la Formule 3. "Je suis très heureux de révéler les cinq équipes qui rejoignent la F1 Academy pour le prochain cycle de trois ans, à partir de 2023", a-t-il déclaré.

"Nous les connaissons très bien et nous collaborons avec chacune d'entre elles depuis de nombreuses années. Elles sont réputées pour leur expérience et leur expertise dans la formation et le développement de jeunes pilotes. J'ai pleinement confiance dans le fait qu'elles donneront aux pilotes participant à la F1 Academy les clés pour progresser techniquement, et qu'elles les aideront dans leur préparation physique et mentale pour l'aventure qui les attend."

Quant à Stefano Domenicali, PDG de la F1, il a ajouté : "C'est passionnant de pouvoir annoncer les cinq équipes qui participeront à la F1 Academy l'année prochaine et qui offriront cette fantastique opportunité aux jeunes femmes talentueuses de commencer leur parcours dans le sport automobile en compétition."

"Nous pensons qu'il est important que chacun ait la possibilité de réaliser ses ambitions et de recevoir le soutien et les conseils nécessaires pour progresser et exceller. La F1 Academy est un élément important de notre plan visant à accroître la diversité et la représentativité dans le sport automobile. Nous attendons avec impatience la première saison en 2023 et restez à l'écoute pour d'autres nouvelles à ce sujet."