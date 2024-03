La F1 fait-elle fausse route avec son obsession pour l'air sale ?

Le début de saison 2024 de Formule 1 ressemble à s'y méprendre au début de saison 2023 et à la façon dont la saison 2022 s'est terminée, à savoir par la domination de l'écurie Red Bull, nettement en avance sur la concurrence. Aussi, alors que les instances de la discipline ont, à grand renfort de promesses optimistes, mis en place une réglementation technique censée améliorer le spectacle en piste et offrir les conditions d'un resserrement général des écarts, des questions se posent sur la réalité de la révolution promise.

Parmi les axes de travail du législateur figurait notamment la volonté de rendre le fait de suivre une voiture plus facile en améliorant la qualité de l'air derrière elle. Plus précisément, le but était d'éviter que l'air suivant une voiture ne soit trop perturbé, afin que la voiture suiveuse ne subisse pas une réduction excessive de l'appui. Suppression des appendices, retour en force de l'effet de sol, règles de design plus restrictives... voici, entre autres, la série de mesures mises en place pour tenter d'y parvenir.

Toutefois, alors que l'on entre dans la troisième et déjà avant-dernière année de cette nouvelle réglementation, il est clair que Red Bull continue de caracoler largement en tête, comme cela est le cas depuis la mi-saison 2022, et surtout que les luttes en piste sont rendues de plus en plus compliquées à mesure que les écuries trouvent des moyens d'interpréter les règles de façon à gagner toujours plus d'appui, ce qui entraîne mécaniquement une détérioration de la qualité de l'air.

Interrogé sur le sujet, James Allison, le directeur technique de Mercedes, estime que si Red Bull a fait un meilleur travail que tout le monde pour parvenir à maitriser les règles, les instances de la F1 (FIA et FOM) se sont quelque peu fourvoyées en axant une partie de la mission d'amélioration du spectacle sur la réduction de l'air sale sans pour autant se focaliser sur d'autres aspects cruciaux, comme le comportement des pneus.

"Je ne pense pas nécessairement qu'ils aient échoué [parce qu'une équipe domine], car notre travail consiste à essayer de faire en sorte qu'il y ait une lutte. Mais je pense qu'il y a des choses dans le règlement qui ne servent les intérêts d'aucun d'entre nous. Je ne crois pas qu'il soit judicieux d'avoir des voitures qui épousent le sol comme le font ces voitures."

"Et que dire de l'idée selon laquelle on produit de bonnes courses en contrôlant le sillage [des voitures], tout en ignorant les pneus... L'idée de contrôler le sillage, c'est en quelque sorte se battre contre des moulins à vent, [et] je pense que cet aspect des choses a été mis à l'épreuve jusqu'à sa destruction [par la réglementation actuelle], de manière assez évidente. Mais Red Bull fait du bon travail et nous autres avons le devoir de faire mieux. Je ne pense pas que [la domination de Red Bull] soit la faute du régulateur."

Suivre une F1 semble de plus en plus difficile à mesure que les écuries comprennent comment contourner l'esprit des règles.

L'année 2025 sera la dernière du cycle réglementaire actuel, avant un changement des règlementations technique et moteur prévu pour 2026. Pour Allison, parmi les leçons à retenir de ce qui a pu mal se passer avec les règles instaurées en 2022 figure la façon dont plancher et diffuseur sont amenés à générer l'appui, et l'impact de cette orientation sur la hauteur de caisse à l'arrière des monoplaces.

"Je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier avec les planchers à effets de sol", a-t-il déclaré. "Mais la configuration particulière de ces planchers-là, dont la réponse à la hauteur de caisse arrière n'est pas particulièrement bonne pour les voitures, n'est pas ne chose que nous devrions conserver en 2026."

Quant à savoir si son point de vue était unique ou partagé par d'autres équipes, Allison a déclaré : "Je pense que parmi les équipes, cette réponse serait acceptée de manière pragmatique. La FIA est encore très attachée à placer la gestion du sillage au sommet de tout, en sacrifiant ces choses-là. Je pense qu'il serait utile d'adopter une approche plus équilibrée."

Avec Jonathan Noble