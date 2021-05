Création d'un groupe de travail sur les limites de piste

Depuis le début de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1, le débat autour des limites de piste fait rage. Sans prendre en compte les nombreux temps ayant été effacés par la direction de course à la suite du franchissement de ces limites, que ce soit à Bahreïn, Imola, Portimão ou Barcelone, l'issue des courses de Max Verstappen a été en partie altérée par ces mêmes limites, ce qui a provoqué l'ire des membres de Red Bull et de certains fans.

Ainsi, le Néerlandais a dû céder sa première position au profit de Lewis Hamilton dans les derniers kilomètres du Grand Prix de Bahreïn après avoir dépassé le Champion du monde en titre au-delà des limites du quatrième virage. Et au Grand Prix du Portugal, le pilote Red Bull a fait une croix sur la pole position et le point du meilleur tour en course lorsque ses temps établis le samedi et le dimanche ont été annulés pour le franchissement des limites aux virages 4 et 14, respectivement.

La disparition progressive des limites "naturelles" des circuits, à savoir les bacs à gravier et la pelouse, a incité les pilotes à écarter de plus en plus leur trajectoire pour améliorer leurs temps. La Formule 1 fait désormais face à une évidence : quelque chose doit être fait pour diminuer ou stopper le débat sur les limites de piste. C'est ce qui est en train de se produire, puisque Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, a révélé en Espagne que le Championnat du monde avait formé un groupe de travail pour trouver une réponse satisfaisant toutes les parties.

"Il est évident que [les limites de piste] ne sont pas un problème sur ce circuit à cause de sa nature", avait-il indiqué au sujet du circuit de Barcelone. "Je pense que cela est révélateur et explique pourquoi c'était un problème [au Portugal]. Je pense qu'il y a eu des discussions saines, il y a un groupe de travail qui a été créé. Nous avons simplement besoin de trouver une solution simple, claire et compréhensible pour les pilotes, les fans, les équipes, etc. Cela ne devrait pas être difficile."

Si Horner n'était pas inquiet quant à l'issue de ce débat, George Russell a apporté une réponse un peu plus nuancée. Selon le directeur du GPDA, l'association des pilotes, il est économiquement difficile pour les catégories inférieures de trouver des solutions comme celles mises en place en Formule 1 (capteurs et caméras dédiées à la surveillance des limites) et il est d'autant plus corsé de satisfaire tous les sports mécaniques car les besoins sur le cahier des charges de la sécurité diffèrent.

"Je parle uniquement en tant que pilote plutôt qu'en tant que directeur du GPDA", a expliqué le pilote Williams. "Je compatis avec la FIA car elle essaie simplement de rendre les circuits plus sûrs, c'est évidemment la priorité numéro un. Mais cela s'est fait au détriment des limites de piste. Je pense que cela sort du cadre de la Formule 1. La F1 peut gérer la situation avec des caméras ou des capteurs mais dans les catégories inférieures, ils ne le font pas. Quelque chose doit changer avec tous ces circuits sur une plus grande échelle. Je n'ai pas la solution et c'est pourquoi je compatis. Au niveau de la sécurité, ce qui est nécessaire pour les motos ne l'est pas pour les GT ou les F1."

Les lignes blanches ne répondent pas au problème

L'une des critiques adressées à la FIA est sa manière de définir les limites de piste. Depuis quelques années, il n'est pas rare de voir la direction de course modifier la limite d'un virage pendant un Grand Prix en jonglant entre la ligne blanche continue et le vibreur, s'il est présent, au-delà de cette ligne. Une manière de procéder qui peut être déroutante pour les fans ne suivant pas le déroulement du week-end avec attention.

Interrogé à Barcelone, Charles Leclerc a invité la direction de course à définir les vibreurs comme limites de facto car, contrairement à la ligne continue, les pilotes sont capables de "sentir" l'escalade d'un vibreur. "Personnellement, j'aimerais que le vibreur soit la limite de piste parce que nous pouvons sentir les vibrations", a-t-il déclaré. "Alors qu'avec la ligne blanche, nous sommes si bas dans la voiture qu'il est très difficile de juger si nous sommes à deux centimètres de la ligne ou sur la ligne. Entre les pilotes, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous voulons simplement quelque chose d'identique à tous les circuits. Donc, ça peut être une ligne blanche, un vibreur ou autre chose."

De l'autre côté du garage de la Scuderia, Carlos Sainz s'est montré plutôt "old school" en militant pour un retour des bacs à gravier et de l'herbe, ceux-ci pénalisant naturellement le moindre écart et forçant les pilotes à ne pas poser les roues hors de la ligne blanche ou du vibreur.

"Je préfère [qu'il y ait] du gravier après le vibreur", a lancé l'Espagnol. "Je pense que tout le monde se rend compte que la direction que prennent ces circuits modernes n'est probablement pas idéale pour les limites de piste. Cela rend la vie très, très difficile pour la FIA. En respectant les normes de sécurité, la meilleure solution serait de mettre du gravier ou de l'herbe après les vibreurs. Dans cette situation, il n'y aurait pas de discussion."

