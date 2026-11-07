Formule 1 GP de São Paulo
La F1 prolonge son Grand Prix au Brésil jusqu'en 2035
La Formule 1, la ville de São Paulo et les promoteurs d'Interlagos ont conclu un nouvel accord garantissant la présence de l'épreuve brésilienne au calendrier jusqu'en 2035.
Filip Cleeren
Publié: 7 nov. 2026, 14:35
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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Le Grand Prix de São Paulo restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2035 au moins, à la suite d'une prolongation de contrat de cinq ans conclue entre les différentes parties prenantes.
Officiellement baptisée Grand Prix de São Paulo afin de refléter la contribution financière de la municipalité, l'épreuve brésilienne avait déjà obtenu une prolongation de contrat à la veille de l'édition 2023. Cet accord de cinq ans avait alors assuré sa présence au calendrier jusqu'en 2030.
Alors que la direction de la F1 souhaite sécuriser sur le long terme les Grands Prix organisés sur ses marchés stratégiques, le Brésil est le dernier en date à bénéficier de cette politique. Le pays s'engage également à poursuivre la modernisation de ses infrastructures vieillissantes. Cet accord à long terme offre aux autorités la visibilité nécessaire pour rentabiliser les investissements réalisés.
Le championnat a retrouvé l'Autodromo José Carlos Pace en 1990, après avoir quitté Rio de Janeiro.
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