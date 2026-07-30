La F1 retire les données des batteries à la TV : "Ça n'intéresse pas les fans"

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Les fans de Formule 1 ont-ils réellement besoin de connaître le niveau de batterie des monoplaces pendant une course ? Pour Stefano Domenicali, président de la F1, la réponse est clairement non.

Avec l'arrivée de la nouvelle réglementation en 2026, les groupes propulseurs reposent désormais à 47% sur la puissance électrique, faisant de la gestion de l'énergie un élément central aussi bien en qualifications qu'en course.

Comme à l'époque du KERS, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, les retransmissions télévisées affichaient au début de la saison 2026, notamment lors du Grand Prix d'Australie, le niveau de charge de la batterie de chaque voiture.

Mais ces informations ont progressivement disparu des graphiques diffusés à l'écran, alors même que la nouvelle réglementation est critiquée pour les nombreuses phases d'économie d'énergie imposées aux pilotes. Ceux-ci lèvent parfois le pied dans des virages rapides afin de recharger leur batterie, tandis que les dépassements prennent souvent la forme d'un "yo-yo", avec des pilotes qui alternent attaque et récupération d'énergie.

L'absence de ces données rend parfois les duels difficiles à comprendre pour les téléspectateurs, qui ne peuvent plus réellement évaluer l'écart d'énergie entre deux voitures ni comprendre pourquoi un pilote attaque ou, au contraire, semble incapable de défendre sa position.

Stefano Domenicali le président de Formula One Group. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur cette évolution, alors que ces informations constituent un contexte important pour suivre les batailles en piste et que la demande pour des retransmissions riches en données est particulièrement forte aux États-Unis, Domenicali a affiché son désaccord.

"Je pense que c'est exactement l'inverse, parce que personne ne s'intéresse à la façon dont vous pilotez votre voiture", a déclaré le patron italien. "Les gens veulent savoir si vous dépassez ou non. C'est ce qui intéresse la grande majorité du public."

"Je comprends que certains passionnés soient très attentifs à ces aspects, qui sont importants. C'était un peu la même chose avec le DRS : les gens ne s'intéressaient pas au fonctionnement du système, mais simplement au dépassement."

George Lucas comme source d'inspiration

Stefano Domenicali a révélé avoir longuement échangé avec George Lucas, le créateur de Star Wars, présent au Grand Prix de Hongrie. Une discussion qui, selon lui, a nourri sa réflexion sur la manière dont les nouveaux fans consomment aujourd'hui la Formule 1.

"J'ai eu une discussion passionnante avec George Lucas samedi", confiait Domenicali. "Il m'a apporté un point de vue très intéressant sur la manière dont les nouveaux fans regardent aujourd'hui la Formule 1."

"Je pense qu'il nous a aidés à comprendre que nous devons simplifier certaines choses, parce que les nouveaux spectateurs ne cherchent pas forcément à comprendre tout ce qui se passe en coulisses. Ce qui les fascine, c'est l'action en piste."

Des fans lors du GP de Grande-Bretagne 2026. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Le dirigeant italien reconnaît que ces données conservent un intérêt pour les passionnés les plus techniques, mais estime qu'elles ne concernent qu'une minorité du public : "Bien sûr, pour ceux qui sont très intéressés par ces aspects, il faut que ces informations soient disponibles."

"Mais, croyez-moi, la grande majorité des gens veut simplement voir ce qui se passe sur la piste. Ils ne s'intéressent ni à l'angle d'ouverture de l'accélérateur, ni au pourcentage de pression sur la pédale de frein pour comprendre un dépassement."

Pour illustrer son propos, Domenicali a pris l'exemple du spectaculaire dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton au premier virage du Grand Prix de Hongrie : "Le dépassement de Max sur Lewis au premier virage en Hongrie, c'est une œuvre d'art, si je peux dire. C'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent admirer le talent des pilotes."

Il a toutefois reconnu que les données relatives à la batterie restent accessibles à ceux qui souhaitent les consulter.

"Au final, tout cela fait partie des outils dont disposent les pilotes pour tirer le meilleur de leur voiture, que cela concerne le freinage, l'accélération ou l'utilisation de la puissance électrique", a-t-il déclaré. "Pour une niche de nos fans, ces données sont importantes et elles restent disponibles. Mais, d'après les retours que nous recevons, ce n'est pas ce qui intéresse la majorité de notre public."

Les propos de Domenicali laissent donc penser que les informations sur l'état de charge des batteries ne devraient pas faire leur retour de manière régulière dans les retransmissions télévisées de la Formule 1 à court terme.

Propos recueillis par Ronald Vording