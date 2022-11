Toutes les F1 de Sebastian Vettel

Charger le lecteur audio

Ce dimanche, Sebastian Vettel tire sa révérence après plus de 15 années passées en Formule 1. L'Allemand aura marqué les années 2010 de la discipline en remportant avec Red Bull Racing quatre titres mondiaux, entre 2010 et 2013, et en accumulant au total 53 victoires et 57 pole positions.

Ses débuts en F1 ont eu lieu lors du Grand Prix des États-Unis 2007, où il remplaçait chez BMW Sauber Robert Kubica, forfait à la suite de son impressionnant accident du GP du Canada. Dès cette première apparition, Vettel a inscrit le point de la huitième place et s'est ouvert les portes d'un baquet de titulaire. En effet, déjà membre de la filière Red Bull, il a par la suite été placé chez Toro Rosso pour finir la saison en cours.

En 2008, il disputa sa première saison complète du côté de Faenza, avec à la clé sa première pole et sa première victoire lors du pluvieux Grand Prix d'Italie à Monza. En toute fin de saison, il manqua de priver Lewis Hamilton du titre mondial en dépassant le Britannique dans le final à suspense de la saison au Brésil. La révolution réglementaire de 2009 transforma alors Red Bull, que Vettel avait rejoint à l'intersaison, en candidat crédible au titre mondial sous la houlette d'Adrian Newey.

Si, en 2009, la surprise Brawn GP empêcha Red Bull et Vettel d'ouvrir leurs ailes, les quatre saisons suivantes verront le pilote et l'équipe former un redoutable duo qui alterna les saisons remportées à l'arrachée, en 2010 et 2012 face notamment à Mark Webber et Fernando Alonso, et les campagnes dominées largement, en 2011 et 2013. Cette dernière année fut marquée par une série finale de neuf succès consécutifs, lors desquels Vettel fit parfois corps comme jamais avec sa monoplace.

Après une saison 2014 décevante, Red Bull et Renault manquant le tournant de l'ère hybride, Vettel fit le choix de rejoindre Ferrari. Il y débuta en fanfare avec un succès dès sa seconde course en rouge, mais les saisons 2015 et 2016 furent des périodes de transition avec une Scuderia encore trop juste pour rivaliser avec Mercedes. À partir de 2017, toutefois, avec une nouvelle vague de changements réglementaires, Vettel put lutter à armes égales avec Hamilton.

De façon similaire, les premières parties des saisons 2017 et 2018 virent une véritable lutte pour le titre, avant un délitement aux multiples causes en seconde moitié de campagne, et des titres abandonnés à Hamilton et Mercedes. Progressivement, la confiance de Vettel sembla se désagréger au point de multiplier les erreurs. En 2019, l'arrivée au sein de l'équipe de Charles Leclerc porta un nouveau coup à l'Allemand qui peina à s'imposer en interne et l'emporta, pour la dernière fois, au GP de Singapour.

Après une année 2020 catastrophique chez Ferrari, Vettel trouva refuge chez Aston Martin où il termine sa carrière non sans avoir signé un dernier podium, à Bakou en 2021. Ce dimanche, le quadruple Champion du monde va prendre son 299e départ en Formule 1 lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2022.