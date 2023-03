La F1 signe un accord avec le club de Tottenham

Charger le lecteur audio

La Formule 1 a signé un partenariat de 15 ans avec Tottenham Hotspur, dont le point culminant sera la construction d'un circuit de karting sous le stade du club de football de Premier League. L'installation située sous la tribune sud de ce stade ultramoderne de 63 000 places sera ouverte dans le courant de l'année aux karts électriques et deviendra, une fois terminée, la plus longue piste couverte de Londres.

Elle obtiendra l'accréditation de la National Karting Association, ce qui signifie qu'elle pourra être utilisée pour les championnats nationaux, tandis que les "Spurs" créeront un programme de formation des pilotes.

La F1 et le club vont également "organiser des activités éducatives pour les écoles afin d'impliquer les jeunes de la région dans le sport automobile et de présenter les opportunités de carrière et les parcours dans des domaines tels que l'ingénierie et le développement de logiciels". Une structure d'apprentissage et un programme de carrière pour la population locale seront également conçus afin de favoriser la diversité en faveur des femmes et des groupes sous-représentés dans l'industrie du sport automobile.

Le président des Spurs, Daniel Levy, a déclaré : "Depuis la construction de ce stade, notre ambition a toujours été de voir jusqu'où nous pouvons repousser les limites en offrant des expériences de classe mondiale qui attireront des gens du monde entier tout au long de l'année. Nous avons été en mesure d'amener les plus grands noms du sport et du divertissement à N17 [le code postal de Tottenham] Londres. Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à ce que ce partenariat à long terme avec la F1 apportera à nos communautés mondiales, nationales et locales."

Le partenariat entre la F1 et le club ouvrira également la voie à une collaboration en matière d'initiatives de développement durable, le championnat s'étant engagé à atteindre un bilan carbone neutre d'ici 2030, soit une décennie avant l'objectif des Spurs.

La voiture de Tottenham Hotspur lors de la Superleague Formula en 2010.

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a ajouté : "Alors que nous continuons à développer notre discipline, le partenariat avec des marques de renommée mondiale comme Tottenham Hotspur nous permet de faire découvrir la Formule 1 et le sport automobile à des publics nouveaux et plus diversifiés."

"L'expérience du karting sera une destination et un lieu que les familles, les amis et les pilotes en herbe du monde entier voudront visiter et découvrir, attirant de nouveaux publics et offrant une porte d'entrée accessible au monde du sport automobile. Nos deux marques ont une vision commune pour créer des opportunités de carrière qui changent la vie, promouvoir la diversité et l'inclusion, comme à travers la F1 Academy récemment annoncée, et favoriser la durabilité environnementale ; notre partenariat innovant donnera vie à tout cela."

Le sport automobile et le football ont connu quelques rapprochements plus récents, le club londonien rival de Chelsea ayant sponsorisé l'équipe Sauber entre 2012 et 2016. De son côté, Tottenham Hotspur a soutenu une équipe dès le début de l'éphémère Superleague Formula, de 2008 à 2011. Grâce à Craig Dolby, concurrent en Formule Renault et en GT, l'équipe du club a terminé deuxième au classement 2009, derrière Liverpool, un autre adversaire de la première division anglaise.