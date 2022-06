La F1 vise l'Afrique et l'Asie mais ne va pas délaisser l'Europe

Charger le lecteur audio

Il est de plus en plus clair qu'une course sud-africaine à Kyalami est le prochain objectif de la Formule 1, peut-être dès l'an prochain si la logistique nécessaire peut être organisée. Il est donc quasiment inévitable que le calendrier soit réorganisé.

Le calendrier de la F1 est actuellement plafonné à 24 courses, et certaines pourraient être victimes de l'ajout de Grands Prix à Las Vegas et au Qatar en 2023 et du souhait de regrouper les événements géographiquement.

Le Grand Prix de France devrait désormais n'avoir lieu que tous les deux ans, et Spa-Francorchamps pourrait également perdre sa place annuelle au calendrier. L'avenir du GP de Monaco n'est pas garanti non plus, la Formule 1 exigeant plusieurs concessions pour octroyer un nouveau contrat à la Principauté.

Ces dernières années, Liberty Media (propriétaire de la F1) s'est focalisé sur le fait d'accroître la portée de la discipline aux États-Unis. Avec l'ajout de Miami et Las Vegas aux côtés d'Austin, cette mission est accomplie.

S'exprimant au forum Business of F1 organisé par le Financial Times et Motorsport Network, Domenicali a fait savoir que l'attention de la Formule 1 se tournait désormais vers l'Afrique et l'Asie, mais qu'il n'était pas question de renoncer à plusieurs courses européennes historiques simplement pour rejoindre nouveaux marchés.

"Il y a des régions du monde qui veulent accueillir la Formule 1, et je pense qu'une zone que nous voulons développer est l'Afrique", a déclaré l'Italien. "Nous sommes un Championnat du monde, et c'est une région où nous ne sommes pas présents. Nous travaillons très dur pour assurer un scénario où nous aurons bientôt un Grand Prix là-bas. Puis il y a l'intérêt de l'Extrême-Orient. Mais nous ne voulons évidemment pas perdre l'intérêt de l'Europe. Nous sommes nés ici et nous y resterons."

"J'entends beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. La beauté de notre situation d'aujourd'hui est que nous avons beaucoup d'options. Et nous allons prendre la bonne décision, en réfléchissant à la stratégie, en pensant à l'ADN de ce sport, en pensant au fait que tous les promoteurs veulent travailler avec nous."

Stefano Domenicali (F1), Greg Maffei (Liberty Media) et James Allen (Motorsport Network)

Présente au même événement, Chloe Targett-Adams, directrice mondiale de la promotion des courses de F1, a déclaré que le championnat avait pour priorité de trouver le bon équilibre entre les nouveaux marchés et les circuits européens traditionnels.

"Nous sommes un sport mondial, nous avons besoin de traction dans le monde entier. Voilà de nombreuses années que nous travaillons pour nous implanter en Afrique. Le COVID nous a montré que nous pouvions adapter nos courses rapidement, mais atteindre la situation stratégique que nous souhaitons afin de construire la F1 et sa base de fans, c'est un processus qui prend quelques années."

"Les États-Unis restent vraiment sur notre radar, et l'Afrique et l'Asie, je pense que c'est là que nous devons être. Si l'on regarde la Chine, en raison de la manière dont le COVID est arrivé, nous sommes hors de ce marché depuis bientôt trois ans, et l'an prochain reste un point d'interrogation. Comment courir en Europe est également une grande question : assurer que nous conservions vraiment ce cœur de la F1", conclut-elle.