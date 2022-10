La "fable" de Horner sur le budget Red Bull n'intéresse pas Seidl

Charger le lecteur audio

Ce vendredi, la FIA a officialisé les termes de l'accord d'acceptation d'infraction ratifié par Red Bull Racing pour son dépassement du plafond budgétaire. La structure autrichienne s'est vue infliger une amende de 7 millions de dollars ainsi qu'une réduction de sa capacité de tests aérodynamiques sur les 12 prochains mois.

Lors d'une conférence de presse organisée par Red Bull quelques heures après ces révélations, Christian Horner s'est employé à minorer l'ampleur de l'infraction commise et reconnue par l'écurie tout en insistant sur la sévérité présumée des sanctions infligées par la fédération et là encore acceptées par son équipe après plusieurs semaines de négociations.

Un discours qui n'a pas ému la direction de McLaren, son directeur Andreas Seidl se montrant pour le moins imperméable au storytelling du directeur de la structure de Milton Keynes. Ainsi, quand la question lui a été posée de savoir s'il avait écouté les propos tenus par son homologue, Seidl a lancé au micro de Sky Sports : "Non, je ne l'ai pas écouté parce que je peux imaginer que c'était une autre fable, probablement. Je ne suis pas vraiment intéressé par cela."

"Côté positif, je pense que c'est bien de voir que la FIA a fait du bon travail en termes d'audit. Neuf équipes ont bien fait les choses et il était clair qu'une équipe était en infraction, donc c'est un résultat positif. Mais côté négatif, il est également clair, de mon point de vue, que la pénalité ne correspond pas à l'infraction. J'espère simplement qu'à l'avenir nous mettrons en place des sanctions plus strictes."

Interrogé sur l'idée que le plafond budgétaire puisse être menacé à long terme dans ce contexte, l'Allemand s'est montré plutôt optimiste et notamment pour ce qui concerne 2022 : "Non, pas du tout. Il n'y a absolument aucune raison [pour une équipe] d'être en infraction cette année. Nous avons eu de bonnes discussions plus tôt cette saison avec toutes les équipes, avec la FIA et avec la Formule 1 concernant ces sujets."

"C'est pourquoi le plafond a été ajusté, et il a également été précisé lors de ces réunions par toutes les équipes et par la FIA qu'il n'y a absolument aucune raison, après ces décisions positives dans l'intérêt du sport, qu'il y ait une quelconque infraction à la fin de l'année. J'espère simplement que s'il y a la moindre infraction cette année encore, cela se terminera également par des pénalités appropriées."