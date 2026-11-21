Statistiques

Formule 1 GP de Las Vegas

Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Las Vegas

Voici un point sur les duels entre coéquipiers après les qualifications du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Benjamin Vinel

Publié: 21 nov. 2026, 05:42

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Après chaque séance de qualifications de Formule 1, Motorsport.com publie le bilan interne de chaque écurie entre ses deux pilotes.

Ces chiffres reposent exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'affectent pas les statistiques.

Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de réaliser un temps représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.

McLaren

Oscar Piastri

8-19

(7-14 sans sprints)

Lando Norris

5

Australie

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

Chine (sprint)

3

5

Chine

6

(+0.058s en Q3)

3

Japon

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

Canada (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

Canada

3

7

Monaco

8

(+0.141s en Q3)

7

(+0.089s en Q3)

Barcelone

4

7

(+0.009s en Q3)

Autriche

6

7

(+0.032s en SQ3)

Grande-Bretagne (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

Grande-Bretagne

6

7

(+0.215s en Q3)

Belgique

3

5

(+0.477s en Q3)

Hongrie

1

4

(+0.058s en SQ3)

Pays-Bas (sprint)

2

4

(+0.142s en Q3)

Pays-Bas

1

3

Italie

9

(+0.290s en Q3)

7

(+0.470s en Q3)

Espagne

1

3

Azerbaïdjan

5

(+0.308s en Q3 - problème technique)

7

(+0.005s en Q3)

Bahreïn en Malaisie

6

4

Singapour (sprint)

5

(+0.133s en SQ3)

7

(+0.148s en Q3)

Singapour

5

7

États-Unis

8

(+0.246s en Q3)

13

(+0.918s en Q2)

Mexico

6

12

(+1.162s en Q2 - pluie)

São Paulo

1

7

(+0.655s en Q3)

Las Vegas

4

Mercedes

George Russell 13-14

(9-12 sans sprints)

Kimi Antonelli

1

Australie

2

(+0.293s en Q3)

1 Chine (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

Chine

1

2

(+0.298s en Q3)

Japon

1

6

(+0.402s en SQ3)

Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

Miami

1

1

Canada (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

Canada

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

Monaco

1

1

Barcelone

3

(+0.319s en Q3)

1

Autriche

4

(+0.301s en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

Grande-Bretagne (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

Grande-Bretagne 1

4

(+0.508s en Q3)

Belgique 1

7

(+0.281s en Q3)

Hongrie 4

1

Pays-Bas (sprint)

5

(+0.227s en SQ3)

2 Pays-Bas

3

(+0.031s en Q3)

2 Italie

7

(+0.247s en Q3 - pénalité moteur)

6

(+0.314s en Q3)

Espagne

2

1

Azerbaïdjan

16

(+1.889s en Q1 - accident)

8

(0.240s en Q3)

Bahreïn en Malaisie

4

2

Singapour (sprint)

7

(+0.573s en SQ3)

6

(+0.185s en Q3)

Singapour

4

6

(+0.441s en Q3)

États-Unis

1

2

Mexico

5

(+0.184s en Q3)

2

São Paulo

3

(+0.421s en Q3 - pluie)

3

(+0.331s en Q3)

Las Vegas

1

Red Bull

Max Verstappen 18-5

(13-5 sans sprints)

Isack Hadjar pas de chrono en Q1 - erreur Australie

3

8 Chine (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)

8 Chine

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

Japon

8

5

Miami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

Miami

DSQ - infraction technique

(+0.825s en Q3)

7

Canada (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

Canada

7

(+0.028s en Q3)

2

Monaco

5

(+0.340s en Q3)

5

Barcelone

6

(+0.056s en Q3)

5

Autriche

8

(+0.157s en Q3)

3

Grande-Bretagne (sprint)

8

(+0.138s en SQ3)

7

(+0.147s en Q3)

Grande-Bretagne

5

2

Belgique

10

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

6

Hongrie

8

(+0.131s en Q3)

8

(+0.581s en Q3)

Azerbaïdjan

4

1

Bahreïn en Malaisie

3

(+0.428s en Q3)

1

Singapour (sprint)

9

(pas de chrono en SQ3 - limites de piste)

1

Singapour

20

(pas de chrono en Q1 - problème technique)

2

États-Unis

3

(+0.036s en Q3)

4

Mexico

7

(+0.208s en Q3)

16

(pas de chrono en Q2 - pénalité sur la grille)

São Paulo

7

2

Las Vegas

5

(+0.441s en Q3)

Max Verstappen 4-0

(3-0 sans sprints)

Liam Lawson 6 Pays-Bas (sprint)

11

(+0.365s en SQ2)

7 Pays-Bas

8

(+0.115s en Q3)

6 Italie

14

(+0.633s en Q2 - gêné)

3

Espagne

8

(+0.352s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

15-12

(12-9 sans sprints)

Lewis Hamilton 4 Australie

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

Chine (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

Chine 3

4

Japon

6

(+0.162s en Q3)

4

Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

Canada (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

Canada

5

5

(+0.072s en Q3)

Monaco

3

10

(pas de chrono - accident en Q3)

Barcelone

2

2

Autriche

3

(+0.059s en Q3)

4

(+0.327s en SQ3)

Grande-Bretagne (sprint)

1

2

Grande-Bretagne

3

(+0.172s en Q3)

5

Belgique

6

(+0.002s en Q3)

3

(+0.226s en Q3)

Hongrie

2

3

Pays-Bas (sprint)

7

(+0.569s en SQ3)

6

(+0.064s en Q3)

Pays-Bas 5

4

Italie

5

(+0.007s en Q3)

5

(+0.006s en Q3)

Espagne

4

2 Azerbaïdjan

6

(+0.495s en Q3)

5

(+0.238s en Q3)

Bahreïn en Malaisie

2

3

Singapour (sprint)

6

(+0.303s en SQ3)

2 Singapour

3

(+0.069s en Q3)

4

États-Unis

5

(+0.044s en Q3)

3

(+0.119s en Q3)

Mexico

1

4

São Paulo

11

(+0.919s en Q2 - pluie)

11

Las Vegas

12

(+0.056s en Q2)

Williams

Alexander Albon 7-18

(4-16 sans sprints)

Carlos Sainz

15

Australie DNS

18

(+0.544s en SQ1)

Chine (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

Chine

17

17

(+0.161s en Q1)

Japon

16

14

Miami (sprint)

15

(+0.008s en SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

Miami

14

DNS - accident en EL1

Canada (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

Canada

15

11

Monaco

12

(+0.028s en Q2)

18

(+0.543s en Q1)

Barcelone

16

18

(+0.257s en Q1)

Autriche

17

16

(+0.453s en SQ2)

Grande-Bretagne (sprint)

15

16

(+0.120s en Q2)

Grande-Bretagne

15

17

(+0.040s en Q1)

Belgique

15

19

(+0.037s en Q1)

Hongrie

18

16

Pays-Bas (sprint)

18

(+0.142s en SQ1)

16 Pays-Bas

17

(+0.022s en Q1)

18

(+0.740s en Q1 - pénalité moteur)

Italie

15

16

Espagne

17

(+0.005s en Q1)

13

(+0.372s en Q2)

Azerbaïdjan

9

20

(+0.949s en Q1)

Bahreïn en Malaisie

13

19

Singapour (sprint)

22

(+1.246s en SQ1)

18

(+0.515s en Q1)

Singapour

14

20

(+0.197s en Q1)

États-Unis

19

17

(+0.109s en Q1)

Mexico

16

10

São Paulo

15

(+2.867s en Q2 - pluie)

16

(+0.484s en Q2)

Las Vegas

14

Racing Bulls

Arvid Lindblad 8-14

(7-11 sans sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

Australie

8

15

(+0.334s en SQ2)

Chine (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

Chine 14

10

Japon

14

(+0.386s en Q2)

16

Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

Miami

12

9

Canada (sprint)

DNS

9

Canada

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

Monaco

10

11

(+0.255s en Q2)

Barcelone

8

10

(+0.052s en Q3)

Autriche

9

10

(+0.440s en SQ3)

Grande-Bretagne (sprint)

9

9

Grande-Bretagne

10

(+0.411s en Q3)

8

Belgique

11

(+0.491s en Q2)

9

Hongrie

11

(+0.405s en Q2)

15

(+0.246s en Q2)

Azerbaïdjan

12

16

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

Bahreïn en Malaisie

11

17

(+0.281s en SQ1)

Singapour (sprint)

8

10

(+0.412s en Q3)

Singapour

9

9

États-Unis

10

(pas de chrono en Q3)

9

(+0.088s en Q3)

Mexico

8

14

(+4.638s en Q2 - pluie)

São Paulo

5

6

Las Vegas

8

(+0.422s en Q3)

Arvid Lindblad 4-0

(3-0 sans sprints)

Yuki Tsunoda 10 Pays-Bas (sprint)

12

(+0.360s en SQ2)

10 Pays-Bas

12

(+0.102s en Q2)

10 Italie

17

(+1.028s en Q1)

10

Espagne

15

(+0.880s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-21

(2-17 sans sprints)

Fernando Alonso DNS Australie

17

20

(+0.570s en SQ1)

Chine (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

Chine 19

22

(+0.274s en Q1)

Japon 21

pas de chrono

Miami (sprint) non classé

19

(+0.066s en Q1)

Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

Canada (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

Canada

19

22

(+0.712s en Q1)

Monaco

21

21

Barcelone

22

(+0.057s en Q1)

22

(+0.421s en Q1)

Autriche

21

22

(+0.078s en SQ1)

Grande-Bretagne (sprint)

21

21

Grande-Bretagne

22

(+0.162s en Q1)

22

(+0.175s en Q1)

Belgique

21

20

(+0.533s en Q1)

Hongrie

16

19

Pays-Bas (sprint)

22

(+0.623s en SQ1 - problème d'aéro active)

19

(+0.168s en Q1)

Pays-Bas

18

22

(+0.072s en Q1)

Italie

21

DNS

Espagne

18

21

(+0.744s en Q1)

Azerbaïdjan

19

14

(+0.346s en Q2)

Bahreïn en Malaisie

12

18

(+0.702s en SQ1)

Singapour (sprint)

15

19

(+0.723s en Q1)

Singapour 17

18

(+0.437s en Q1)

États-Unis

15

20

(+0.164s en Q1)

Mexico

18

19

(+1.561s en Q1 - pluie)

São Paulo

9

20

(+0.150s en Q1)

Las Vegas

19

Haas

Esteban Ocon 6-17

(4-13 sans sprints)

Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

Australie

12

12

(+0.138s en SQ2)

Chine (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

Chine 10

12

Japon

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

Miami 13

14

Canada (sprint)

15

(+0.269s en SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

Canada

16

17

Monaco

19

(+0.092s en Q1)

17

(+0.502s en Q1)

Barcelone

15

15

(+0.294s en Q2)

Autriche

13

18

(+0.631s en SQ1)

Grande-Bretagne (sprint)

17

17

(+0.110s en Q1)

Grande-Bretagne

14

18

(+0.688s en Q1)

Belgique

16

15

Hongrie

17

(+0.223s en Q1)

15

Pays-Bas (sprint)

17

(+0.225s en SQ1)

15

Pays-Bas

20

(+0.282s en Q1)

16

(+0.698s en Q2 - ancienne spec moteur)

Italie

12

13

Espagne DNS (accident en EL3)

14

(+0.241s en Q2 - drapeau jaune)

Azerbaïdjan

11

19

(+0.253s en Q1)

Bahreïn en Malaisie

18

16

(+0.945s en SQ2)

Singapour (sprint)

13

13

(+0.415s en Q2)

Singapour

12

17

(+0.356s en Q1)

États-Unis

16

RYO HIRAKAWA 0-1

(0-1 sans sprints)

Oliver BEARMAN

19

(+0.875s en Q1)

Mexico

15

Rafael CÂmara 1-1

(1-1 sans sprints)

Oliver BEARMAN

13

(+2.385s en Q2 - pluie)

São Paulo

8

17

Las Vegas

22

(+11.785s en Q1 - pénalité sur la grille)

Nico Hülkenberg 15-12

(12-9 sans sprints)

Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

Australie

10

11 Chine (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)

11 Chine

16

(+0.611s en Q2 - accident)

13

(+0.397s en Q2)

Japon

9

12

(+0.025s en SQ2)

Miami (sprint)

11

11

Miami

22

(+4,092s en Q1 - problème de freins)

11

Canada (sprint)

12

(+0.032 en SQ2)

11

Canada

13

(+0.185s en Q2)

13

Monaco

16

(pas de chrono en Q2 – accident en Q1)

9

Barcelone

12

(+0.233s en Q2)

14

(+0.318s en Q2)

Autriche

12

13

(+0.028s en SQ2)

Grande-Bretagne (sprint)

12

13

(+0.615s en Q2)

Grande-Bretagne

11

14

(+0.589s en Q2 - fuite hydraulique)

Belgique

9

10

Hongrie

14

(+0.466s en Q2)

14

(+0.830s en SQ2)

Pays-Bas (sprint)

9

13

(+0.364s en Q2)

Pays-Bas

9

13

(+0.262s en Q2)

Italie

11

11

Espagne

12

(+0.165s en Q2)

18

(+0.121s en Q1)

Azerbaïdjan

17

17

(+0.864s en Q1)

Bahreïn en Malaisie

10

12

Singapour (sprint)

14

(+0.046s en SQ2)

11

Singapour

15

(+0.874s en Q2)

12

États-Unis

13

(+0.533s en Q2)

11

Mexico

14

(+0.374s en Q2)

6

São Paulo

22

(+9.871s en Q1 - accident)

13

Las Vegas

15

(+0.533s en Q2)

Alpine

Pierre Gasly 20-7

(16-5 sans sprints)

Franco Colapinto

14

Australie

16

(+0.769s en Q2)

7 Chine (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)

7 Chine

12

(+0.354s en Q2)

7 Japon

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

Canada (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

Canada 10

9

Monaco

14

(+0.233s en Q2)

14

(+0.070s en Q2)

Barcelone

13

11

Autriche

16

(+0.948 en Q2)

11

Grande-Bretagne (sprint)

14

(+0.501s en SQ2)

12

Grande-Bretagne

19

(+0.976s en Q1)

12

Belgique

13

(+0.061s en Q2)

12

Hongrie

13

(+0.183s en Q2)

8

Pays-Bas (sprint)

13

(+0.719s en SQ2)

11

Pays-Bas

14

(+0.184s en Q2)

1

Italie

8

(+0.434s en Q3)

14

(+0.715s en Q2)

Espagne

9

7

Azerbaïdjan

10

(+0.916s en Q3)

9

Bahreïn en Malaisie

15

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

10 Singapour (sprint)

11

(+0.094s en SQ2)

8

Singapour

16

(+1.185s en Q2)

11

États-Unis

14

(+0.642s en Q2)

10

Mexico

12

(+0.362s en Q2)

18

(+0.122s en Q1 - pluie)

São Paulo

17

9

Las Vegas

10

(+0.191s en Q3)

Cadillac

Sergio Pérez 16-10

(12-9 sans sprints)

Valtteri Bottas

18

Australie

19

(+0.639s en Q1)

DNS

Chine (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

Chine 20

19

Japon

20

(+0.124s en Q1)

19

Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

Miami

20

17

Canada (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)

20 Canada

22

(+0.843s en Q1)

18 Monaco

20

(+0.536s en Q1)

19 Barcelone

20

(+0.212s en Q1)

19 Autriche

20

(+0.085s en Q1)

19 Grande-Bretagne (sprint)

20

(+0.244s en SQ1)

20

(+0.713s en Q1)

Grande-Bretagne

18

20

(+0.148s en Q1 - problème d'énergie)

Belgique

19

22

(+0.436s en Q1)

Hongrie

21

21

(+0.073s en SQ1)

Pays-Bas (sprint)

20

22

(+0.229s en Q1)

Pays-Bas

21

20

(+0.231s en Q1)

Italie

19

19

Espagne

20

(+0.098s en Q1)

20

Azerbaïdjan

22

(+1.632s en Q1 - drapeau jaune)

22

(+0.322s en Q1)

Bahreïn en Malaisie

21

20

Singapour (sprint)

21

(+0.108s en SQ1)

20 Singapour

21

(+0.861s en Q1)

21

États-Unis

22

(+0.090s en Q1)

21

Mexico

22

(+0.747s en Q1)

21

(+0.735s en Q1 - pluie)

São Paulo

20

18

Las Vegas

21

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