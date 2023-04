Fernando Alonso chez Aston Martin, la surprise de la saison

Un début de saison sur les chapeaux de roues



Nous sommes à la fin de l’intervalle de quatre saisons entre le Grand Prix d’Australie et la quatrième manche de la saison en Azerbaïdjan, ce qui nous permet d’établir un premier bilan sur le début de cette saison 2023. Constat, qu’aucun pronostic des bookmakers et des applications de paris sportifs n’avait vu venir. Le premier est sans conteste la surprenante et impressionnante montée de Fernando Alonso avec sa nouvelle écurie, Aston Martin. L’espagnol est arrivé à la troisième place du mouvement lors des trois derniers grands pris d’Australie, Bahreïn et Arabie saoudite.

Le rêve de l’Asturien



Après avoir remporté deux championnats avec Renault en 2005 et 2006, l’Espagnol n’a plus jamais renoué avec la victoire. À 41 ans, Fernando Alonso se lance donc un nouveau challenge avec sa nouvelle écurie. Il explique lors d’une interview être conscient qu’il ne sera certainement pas champion du monde en 2023. Mais que, l’objectif est d’avancer petit à petit vers la tête championnat avec d’abord des podiums puis des victoires :

“Je crois qu’il y a une possibilité. Je ne pense pas cette année, je suis honnête là-dessus”, a-t-il expliqué. “J’ai les pieds sur terre. Je ne dirai pas que nous nous battons pour des victoires cette année, je mentirais si je disais cela. Mais en même temps, nous voulons avoir une bonne voiture pour commencer à travailler et la développer tout au long de la saison. Peut-être qu’en deuxième partie de saison, nous pourrons nous rapprocher, s’il y a une opportunité ou des conditions changeantes… Nous ne manquerons pas cette opportunité.”

Aston Martin monte et accorde sa confiance au pilote asturien

Fernando Alonso n’est pas le seul pilote responsable du succès de l’écurie britannique cette saison, Lance Stroll fils de Lawrence Stroll directeur de l’équipe F1 d’Aston Martin, monte en flèche cette saison. Même si Alonso n’est jamais très loin. Tom McCullough, directeur des performances de l’écurie a d’ailleurs déclaré :

« Lance s’améliore, il continue d’apprendre et de travailler avec ses ingénieurs sans arrêt. Vraiment, il s’améliore de plus en plus et je ne suis pas étonné de le voir à un tel niveau face à Fernando. (...) Il a eu le plaisir de travailler avec Sebastian et maintenant Fernando et ils apportent différentes choses à l’équipe et aussi à Lance. Lance travaille aussi sur sa propre façon de piloter, ce qui est important, mais il a aussi pioché de bonnes choses chez Sebastian. Il commence à le faire chez Fernando ».

Aucune rivalité n’est cependant en jeu entre le jeune pilote et le vétéran de la saison, Mike Krack, le directeur d’Aston Martin a encensé Alonso en expliquant que son arrivée a permis à l’écurie de progresser :

« Il a apporté beaucoup d’énergie, beaucoup de positivité lorsqu’il est arrivé. Il donne l’exemple à chaque instant. »

« Il est là très tôt, il travaille très dur et c’est cet exemple que tout le monde voit et auquel on s’accroche, cela donne un niveau de motivation supplémentaire. »