Formule 1 GP de Las Vegas

Alonso: "Sur certains circuits...nous perdons plus de deux secondes"

Fernando Alonso pointe le déficit moteur d'Aston Martin, mais assure que Honda travaille d'arrache-pied pour améliorer la situation.

Benjamin Vinel

Publié: 25 nov. 2026, 09:47

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso estime que Honda accuse "un retard considérable" sur ses rivaux en Formule 1. Aston Martin ne peut donc "pas être compétitive" avec le moteur japonais, même s'il se montre optimiste pour l'avenir.

Depuis le passage de la F1 à des unités de puissance faisant appel à 47% d'énergie électrique, le nouveau moteur Honda manque à la fois de puissance et de fiabilité. L'évolution ADUO introduite par le constructeur lors du Grand Prix des Pays-Bas a permis d'améliorer la puissance, au détriment de l'agrément de conduite. Un problème déjà présent depuis le début de la saison, avec notamment des "rétrogradages aléatoires", selon les termes d'Alonso.

Lance Stroll a connu son 13e abandon de la saison au Brésil en raison d'un problème lié à l'ERS. La situation est telle que Honda a considéré le quasi-double arrivée à Las Vegas - Alonso ayant abandonné avant le dernier tour - comme un signe encourageant, alors que les monoplaces vertes n'ont devancé que la Cadillac de Valtteri Bottas à l'arrivée.

Le tracé rapide de Las Vegas n'a rien arrangé, Honda accusant toujours un déficit de puissance manifeste. L'AMR26 était ainsi 33 km/h moins rapide que la monoplace la plus véloce en qualifications, tandis que son déficit en vitesse de pointe atteignait 27 km/h en course.

"Sur le plan du moteur, nous avons un retard considérable et nous ne pouvons pas être compétitifs avec l'unité de puissance dont nous disposons", a reconnu Alonso sur le site d'Aston Martin.

"Sur certains circuits comme Las Vegas, nous perdons plus de deux secondes au tour uniquement dans les lignes droites, et la fiabilité n'est pas au niveau attendu. Personne n'est satisfait de la situation concernant le groupe propulseur, mais nous savons que Honda travaille dur pour l'améliorer."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Voir le travail et l'engagement déployés en coulisses me donne confiance pour l'année prochaine."

Du côté du châssis, en revanche, les progrès réalisés ont permis à Alonso de terminer neuvième sur le tracé sinueux de Zandvoort et huitième à Sepang, dans des conditions humides. Deux contextes dans lesquels le déficit de puissance avait moins d'impact.

"La mise à jour du châssis apportée à Budapest devait nous faire gagner un certain temps au tour, et elle l'a fait", a expliqué Alonso. "Nous étions compétitifs à Budapest et nous avons marqué des points à Zandvoort et en Malaisie."

"Nous avons réussi à intégrer le milieu de peloton avec une seule évolution majeure du châssis cette saison. Cela m'a conforté dans l'idée que nous savons dans quelle direction aller et m'a convaincu que ce n'est qu'une question de temps avant que nous disposions d'une très bonne voiture."

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