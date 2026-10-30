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Fernando Alonso persiste et signe sur le niveau de pilotage en F1 : "On sait tous de qui on parle"

Fernando Alonso maintient ses critiques sur le niveau de pilotage en Formule 1. Le pilote Aston Martin s'interroge ouvertement sur la manière dont certaines équipes peuvent accepter cette situation, compte tenu des conséquences du plafond budgétaire.

Ronald Vording

Publié: 30 oct. 2026, 05:42

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Après avoir été percuté par Alexander Albon dans le premier tour du Grand Prix des États-Unis, à Austin, ce qui lui a coûté une quantité considérable d'appui aérodynamique selon Mike Krack, directeur des opérations en piste d'Aston Martin, Fernando Alonso s'était montré très critique à l'égard du niveau de pilotage actuel en Formule 1.

"Quand on s'élance depuis le fond de grille, il y a toujours ce risque. Je pense que le niveau des pilotes dans le dernier tiers de la grille est très faible, comme on l'a vu aujourd'hui avec Alex. Je pense donc que nous devons améliorer la voiture et partir un peu plus haut sur la grille", avait déclaré Alonso dans la zone réservée aux médias après la course de dimanche sur le Circuit des Amériques.

Même si cette déclaration avait été faite à chaud, ce qui peut se comprendre, d'autant que le rythme pur de l'Aston Martin, selon Alonso, était suffisant pour viser les points, le double champion du monde a clairement indiqué lors de la journée médias à Mexico qu'il maintenait pleinement ses propos.

"Je ne sais pas si cela concerne un tiers de la grille, car j'ai ensuite vu certains articles essayer de désigner huit ou sept pilotes. Je ne veux pas avancer de chiffre précis, mais je pense que nous savons tous de qui nous parlons et qui s'est senti visé par cette remarque", a-t-il expliqué.

"Cela en dit long, donc je pense toujours la même chose. C'était une erreur qui n'avait aucune raison de se produire et j'ai toujours du mal à comprendre quelle opportunité Alex a pu voir à ce moment-là."

"Mais cela ne concerne pas uniquement Austin. Malheureusement, j'ai passé toute la saison dans cette partie de la course, donc je vois depuis ma voiture des choses dont je ne peux pas vous parler."

Interrogé par Motorsport.com sur une éventuelle dégradation progressive du niveau de pilotage en F1, Alonso a précisé : "Non, je pense que c'est la même chose depuis des années."

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Évidemment, quand on se trouve en fond de grille, les voitures sont plus difficiles à piloter. Elles ont moins d'adhérence et les erreurs sont plus fréquentes, car on n'évolue pas dans un environnement maîtrisé. La voiture ne vous met pas dans les meilleures dispositions, donc on commet davantage d'erreurs."

"Mais je pense que tous les incidents du premier tour, tous les contacts, toutes les ailerons avant qui volent en éclats, toutes ces choses-là ne sont pas nécessaires. Surtout lorsqu'on se bat pour rien en fond de grille."

"Le plafond budgétaire vient aussi aggraver le problème, mais si les équipes concernées sont satisfaites du plafond budgétaire et qu'elles cassent des pièces à chaque course, alors tant mieux pour elles."

Ces derniers propos sont particulièrement intéressants alors que James Vowles, directeur de Williams, a appelé à plusieurs reprises à une révision du plafond budgétaire. Alonso laisse toutefois subtilement entendre que limiter les dégâts pourrait également profiter à son équipe, même sans une telle révision.

Pour Alonso, le problème du niveau de pilotage ne relève pas tant des commissaires, dont les décisions ne sont pas toujours cohérentes, que des équipes et des pilotes eux-mêmes.

"Non, je pense que ce n'est pas le rôle des commissaires, sauf lorsqu'il y a quelque chose de clairement dangereux. Cela ne fait donc pas partie de leurs responsabilités. Tout dépend simplement des ambitions de ces pilotes et de ce qu'ils souhaitent pour leur avenir."

"S'ils veulent rester plus longtemps en Formule 1, s'ils veulent avoir une chance de rejoindre une meilleure équipe ou s'ils sont satisfaits de provoquer des accidents."

Photos du GP du Mexique - jeudi





Grand Prix du Mexique - Jeudi, en images





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