Formule 1 GP de Las Vegas
Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous
Fernando Alonso déplore un déficit de trois secondes pour Aston Martin dans les lignes droites.
Benjamin Vinel
Publié: 21 nov. 2026, 10:40
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Manuel Eletto
Fernando Alonso estime que le déficit de puissance du moteur Honda est tel que les autres monoplaces prennent une marge supplémentaire lorsqu'elles se retrouvent derrière les Aston Martin au Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.
Le circuit urbain du Nevada devait mettre en évidence les faiblesses du moteur japonais, avec une portion à pleine charge de près de 2 km. Sans surprise, Alonso et Lance Stroll n'ont pas réussi à sortir de la Q1. Le double champion du monde a échoué à 1"251 du temps requis pour accéder à la Q2.
Fait intéressant, Alonso a également terminé à 2"736 du meilleur temps de George Russell. Ses commentaires laissent entendre qu'avec un moteur performant, il aurait pu jouer les premières places.
"C'est exactement ce à quoi nous nous attendions", a commenté l'Espagnol. "Monza et Las Vegas sont les pires circuits pour nous, avec les plus longues lignes droites. Nous avons perdu environ 2,5 ou trois secondes dans les lignes droites."
"Dans les virages, nous étions assez compétitifs, pour être honnête. Je crois que nous étions à 2"8 de la première place en Q1, et je pense que nous avons perdu plus ou moins tout ce temps dans les lignes droites."
La vitesse de pointe d'Aston Martin en qualifications a été de 290,8 km/h, à comparer aux 323,9 km/h de McLaren, la monoplace la plus rapide, et aux 305,6 km/h de Red Bull, deuxième équipe la moins rapide.
Interrogé sur d'éventuels problèmes de sécurité liés à cet écart de vitesse, Alonso a répondu : "Je pense que les autres équipes le savent. Lorsqu'elles se retrouvent derrière une voiture équipée du moteur Honda, elles prennent quelques mètres de marge."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Le double champion du monde a décrit son expérience au volant de l'AMR26 comme un "tour de démonstration". Il aurait visiblement préféré ne pas être à Las Vegas, estimant que cette partie du calendrier de la F1 n'a aucun sens.
"Nous étions à Austin et au Mexique il y a deux semaines, à deux heures de route l'un de l'autre", a-t-il souligné. "Ensuite, nous sommes allés au Brésil, puis en Europe. Nous revenons ici pour 72 heures avant de repartir en Europe, puisque nous courons au Qatar. Il n'est donc pas logique d'organiser cette course ce week-end."
Les difficultés d'Aston Martin ont toutefois fait au moins un heureux. Sergio Pérez a égalé son meilleur résultat en qualifications de la saison (hors courses Sprint), en prenant la 18e place devant Alonso pour 0"017.
"C'est bien", a déclaré Pérez. "C'est positif d'être devant eux. Malheureusement, nous étions encore un peu trop loin des Haas. Avec l'aspiration, nous aurions pu nous en rapprocher un peu, mais pas suffisamment. Rien n'aurait vraiment pu changer la donne."
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Norris frustré par la vitesse de pointe "catastrophique" de McLaren à Las Vegas
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Benjamin Vinel
"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
3 h
"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari
Russell s'en prend à Verstappen après l'incident des EL3
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
4 h
Russell s'en prend à Verstappen après l'incident des EL3
Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
5 h
Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Las Vegas
Plus de
Fernando Alonso
Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"
MotoGP
MotoGP
GP du Portugal
1 j
Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"
Alonso ne sera plus en F1 au retour des V8 : "16 ou 17 ans de perdus"
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
2 j
Alonso ne sera plus en F1 au retour des V8 : "16 ou 17 ans de perdus"
Loeb et Alonso coéquipiers chez Aston Martin sur le Dakar 2027 !
Dakar
Dakar 4 j
Loeb et Alonso coéquipiers chez Aston Martin sur le Dakar 2027 !
Plus de
Aston Martin
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
1 j
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Honda révèle une évolution majeure de son moteur pour 2027
Formule 1
Formule 1 2 j
Honda révèle une évolution majeure de son moteur pour 2027
Williams et Aston Martin avec des livrées spéciales pour Las Vegas, Acura remplace Honda
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
4 j
Williams et Aston Martin avec des livrées spéciales pour Las Vegas, Acura remplace Honda
Dernières actus
Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
14 min
Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous
Norris frustré par la vitesse de pointe "catastrophique" de McLaren à Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
2 h
Norris frustré par la vitesse de pointe "catastrophique" de McLaren à Las Vegas
"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
3 h
"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari
Verstappen répond sèchement à Russell après leur accrochage à Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
3 h
Verstappen répond sèchement à Russell après leur accrochage à Las Vegas
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire