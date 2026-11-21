Formule 1 GP de Las Vegas

Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous

Fernando Alonso déplore un déficit de trois secondes pour Aston Martin dans les lignes droites.

Benjamin Vinel

Publié: 21 nov. 2026, 10:40

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Photo de : Manuel Eletto

Fernando Alonso estime que le déficit de puissance du moteur Honda est tel que les autres monoplaces prennent une marge supplémentaire lorsqu'elles se retrouvent derrière les Aston Martin au Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Le circuit urbain du Nevada devait mettre en évidence les faiblesses du moteur japonais, avec une portion à pleine charge de près de 2 km. Sans surprise, Alonso et Lance Stroll n'ont pas réussi à sortir de la Q1. Le double champion du monde a échoué à 1"251 du temps requis pour accéder à la Q2.

Fait intéressant, Alonso a également terminé à 2"736 du meilleur temps de George Russell. Ses commentaires laissent entendre qu'avec un moteur performant, il aurait pu jouer les premières places.

"C'est exactement ce à quoi nous nous attendions", a commenté l'Espagnol. "Monza et Las Vegas sont les pires circuits pour nous, avec les plus longues lignes droites. Nous avons perdu environ 2,5 ou trois secondes dans les lignes droites."

"Dans les virages, nous étions assez compétitifs, pour être honnête. Je crois que nous étions à 2"8 de la première place en Q1, et je pense que nous avons perdu plus ou moins tout ce temps dans les lignes droites."

La vitesse de pointe d'Aston Martin en qualifications a été de 290,8 km/h, à comparer aux 323,9 km/h de McLaren, la monoplace la plus rapide, et aux 305,6 km/h de Red Bull, deuxième équipe la moins rapide.

Interrogé sur d'éventuels problèmes de sécurité liés à cet écart de vitesse, Alonso a répondu : "Je pense que les autres équipes le savent. Lorsqu'elles se retrouvent derrière une voiture équipée du moteur Honda, elles prennent quelques mètres de marge."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le double champion du monde a décrit son expérience au volant de l'AMR26 comme un "tour de démonstration". Il aurait visiblement préféré ne pas être à Las Vegas, estimant que cette partie du calendrier de la F1 n'a aucun sens.

"Nous étions à Austin et au Mexique il y a deux semaines, à deux heures de route l'un de l'autre", a-t-il souligné. "Ensuite, nous sommes allés au Brésil, puis en Europe. Nous revenons ici pour 72 heures avant de repartir en Europe, puisque nous courons au Qatar. Il n'est donc pas logique d'organiser cette course ce week-end."

Les difficultés d'Aston Martin ont toutefois fait au moins un heureux. Sergio Pérez a égalé son meilleur résultat en qualifications de la saison (hors courses Sprint), en prenant la 18e place devant Alonso pour 0"017.

"C'est bien", a déclaré Pérez. "C'est positif d'être devant eux. Malheureusement, nous étions encore un peu trop loin des Haas. Avec l'aspiration, nous aurions pu nous en rapprocher un peu, mais pas suffisamment. Rien n'aurait vraiment pu changer la donne."

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