Fernando Alonso hospitalisé après un accident de vélo

Fernando Alonso a été victime d'un accident de vélo ce jeudi près de Lugano, en Suisse. L'information a d'abord été donnée par la Gazzetta dello Sport en Italie, avant d'être confirmée par l'écurie Alpine dans la soirée. Le double Champion du monde a été hospitalisé, conscient, dans l'attente d'examens médicaux plus précis.

"Alpine F1 Team confirme que Fernando Alonso a été impliqué dans un accident de la route alors qu'il faisait du vélo en Suisse", annonce un communiqué de l'écurie française. "Fernando est conscient et se sent bien, et il attend des examens médicaux supplémentaires demain matin. Alpine F1 Team ne fera aucun autre commentaire pour le moment. Des nouvelles seront données demain."

Cet accident soulève des incertitudes quant à la condition physique du pilote espagnol, à un mois des premiers essais hivernaux organisés à Bahreïn. Seuls les examens médicaux permettront d'en savoir plus.

Fernando Alonso prépare actuellement son retour en Formule 1 après deux années d'absence durant lesquelles il a roulé en Endurance ou encore en rallye-raid. Il effectue ce retour en catégorie reine avec l'ex-écurie Renault, rebaptisée Alpine cette année. Il a déjà participé à plusieurs séances d'essais en fin d'année dernière, y compris à Abu Dhabi où il avait pu tester la Renault R.S.20 de la saison 2020.

Il est à noter qu'à l'heure actuelle, outre les deux titulaires que sont Alonso et Esteban Ocon, Alpine n'a pas annoncé de pilote de réserve pour 2021. L'an dernier, c'est Sergey Sirotkin qui remplissait ce rôle pour l'écurie d'Enstone.