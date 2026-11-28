Formule 1 GP du Qatar

Ferrari abasourdie par son manque de rythme au Qatar : "Nous sommes plus proches de Racing Bulls que de Red Bull"

Ferrari ne comprend pas son manque de rythme depuis le début du week-end du Grand Prix du Qatar de Formule 1, alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont distancés par les autres équipes de pointe.

Filip Cleeren Stuart Codling

Publié: 28 nov. 2026, 22:06

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ferrari cherche à comprendre pourquoi son rythme a été aussi mauvais durant le week-end du Grand Prix du Qatar, au point de se retrouver à lutter avec Racing Bulls dans le ventre mou de la Formule 1.

Charles Leclerc s'est qualifié septième, à une seconde pleine du poleman George Russell au volant de la dominante Mercedes. De son côté, Lewis Hamilton a intercalé sa Ferrari entre les deux Racing Bulls d'Arvid Lindblad et de Liam Lawson, à la neuvième place.

Le tracé sinueux de Lusail, au Qatar, avec son fort niveau d'appui aérodynamique, était censé bien mieux convenir à Ferrari. Pourtant, dès les premiers tours des essais libres, la Scuderia n'a jamais semblé en mesure de jouer les premiers rôles.

La SF-26 a semblé manquer de performance tout en devant composer avec les pressions de pneus extrêmement élevées imposées par Pirelli, à 29 psi, soit le niveau le plus élevé de la saison. Le manufacturier italien cherche ainsi à faire face aux charges extrêmes exercées sur les pneus, combinées aux vibreurs hauts de Lusail. Il a donc imposé une limite de 27 tours par relais.

"C'est clairement le pire week-end de la saison en termes de rythme", a déclaré le directeur de l'équipe, Fred Vasseur, à Sky. "Nous avions des attentes raisonnables en arrivant à Doha, mais depuis le début du week-end, nous avons du mal à composer avec les conditions. Principalement pour placer les pneus dans la bonne fenêtre, avec les prescriptions très élevées en matière de [pression minimale des pneus]."

"Ce n'est pas une excuse, car nous avons tous les mêmes contraintes et nous avons du mal à trouver une solution. Quand on ne parvient pas à placer les pneus dans la bonne fenêtre, on perd une seconde. Nous sommes en difficulté depuis le début."

Leclerc a également identifié une faiblesse qui semble inhérente à la voiture sur les revêtements les plus lisses. "Il y a une chose assez particulière et différente ici : les caractéristiques du bitume, qui est extrêmement lisse. Nous avons tendance à davantage souffrir sur les revêtements lisses", a-t-il expliqué pour diagnostiquer les difficultés de Ferrari. "C'est beaucoup plus lisse que sur n'importe quel autre circuit du calendrier, et cela nous pénalise clairement."

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Il a ajouté : "Nous avons essayé des réglages très différents sur la voiture, mais il y a simplement quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous devons donc creuser un peu la question et veiller à prendre ces circuits en compte l'année prochaine. Car pour être champions, nous devons aussi être performants sur ce type de tracé, et pour le moment, nous en sommes extrêmement loin."

"Normalement, quand on est même à une demi-seconde de ce qu'on espère, la voiture donne clairement l'impression de ne pas fonctionner correctement. C'est le pire dans tout ça : l'équilibre de la voiture ne semble pas si mauvais. C'est simplement que si nous attaquons davantage, nous glissons des quatre roues et nous ne parvenons pas à prendre les virages. Il n'y avait donc tout simplement pas assez de grip."

Hamilton : " L'unité de puissance est un gros obstacle"

Hamilton a partagé le constat de Leclerc selon lequel le revêtement lisse du circuit met Ferrari en difficulté, mais il a également souligné que le manque de puissance du moteur jouait un rôle. De manière contre-intuitive, le circuit de Doha est assez sensible à la puissance malgré l'absence de longues lignes droites, car les pilotes passent une grande partie du tour à pleine charge.

"C'est simplement une question de puissance. Les Mercedes arrivent déjà à cette vitesse au virage 12, puis elles parviennent à la maintenir. C'est juste une question de puissance brute. Nous ne pouvons pas rivaliser", a déclaré Hamilton.

"C'est un gros obstacle. Ils savent où, selon moi, ils se sont trompés avec ce groupe propulseur et ils travaillent vraiment très dur pour essayer de corriger cela en vue de l'année prochaine, mais nous avons un an de retard sur tout le monde."

Alors que les dépassements sont quasiment impossibles et que les pneus Pirelli limitent la marge de manœuvre stratégique, Leclerc ne se montre pas particulièrement optimiste quant à ses chances de progresser : "Je ne veux pas paraître pessimiste, mais à la vue des qualifications, nous sommes bien plus proches de Racing Bulls que de Red Bull. Je veux regarder vers l'avant, mais demain ne sera pas une journée facile."

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