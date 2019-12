Ferrari et Leclerc échappent à une lourde sanction

La voiture de Leclerc a subi un contrôle avant la course et les commissaires techniques ont découvert que la quantité d'essence présente dans le réservoir de la Ferrari SF90 sous parc fermé ne correspondait pas, de manière "significative", à celle déclarée par l'écurie la veille. Malgré tout, le Monégasque a pu prendre part au Grand Prix et est monté sur la troisième marche du podium, l'enquête devant avoir lieu après l'épreuve.

Les commissaires, saisis par le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, ont donc effectué leur investigation et ont décidé d'infliger une amende de 50'000 euros. Cela ne change donc rien au classement de la course. "La TD/014-19 nécessite que les équipes déclarent la quantité d'essence qu'elles ont l'intention de mettre dans la voiture pour les tours de mise en grille, le tour de formation, la course, le tour de rentrée et tous les démarrages nécessaires", peut-on lire dans la décision officielle.

"Le délégué technique a pu confirmer la masse de carburant dans le réservoir en la contrôlant selon la procédure spécifiée dans la TD/014-19. Il y avait une différence de 4,88 kg entre la déclaration de l'écurie pour la voiture 16 et la mesure du délégué technique. La déclaration de l'écurie était donc inexacte et constituait une infraction à la Directive Technique. Cela constituait à son tour une infraction à l'article 12.1.1.i du Code Sportif International. En conséquence, les commissaires ont déterminé que l'écurie devait recevoir une amende de 50'000 euros pour sa déclaration inexacte."