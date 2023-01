Ferrari bien parti pour atteindre le poids visé avec sa F1 2023

Charger le lecteur audio

Cherchant à optimiser son fonctionnement cet hiver, Ferrari a ciblé des domaines clés d'améliorations afin d'accroître ses chances de réussite cette saison. Le premier est l'aérodynamique, et les pontons vont ainsi être revus afin de mieux gérer le flux d'air avec davantage d'appui aérodynamique mais moins de traînée.

Ferrari veut également réduire le poids de sa nouvelle monoplace afin de passer sous la limite de 796 kg, ce qui lui permettra d'ajouter du lest afin d'améliorer l'équilibre et d'optimiser la gestion des pneus.

Ferrari va présenter sa nouvelle voiture le 14 février, mais le travail a déjà bien avancé sur le bolide dont le nom de code est 675, et le concept est validé depuis bien longtemps. C'est notamment sur la réduction de poids que les efforts se sont concentrés, Red Bull et Mercedes ayant parfois souffert de la lourdeur de leurs monoplaces en 2022. Red Bull a bien progressé dans ce domaine au fil de la saison, ce qui a contribué à sa domination en fin d'année, mais n'a quand même pas pu réduire le poids autant que souhaité, pas plus que Mercedes.

Ces écuries se sont concentrées sur leurs voitures 2023, et la rumeur veut que Red Bull ait déjà homologué un châssis environ trois kilos plus léger que celui de la RB18 titrée l'an passé. Des sources suggèrent que Ferrari a également obtenu des gains dans ce domaine, ce qui devrait faire gagner du temps au tour et surtout de la durée de vie au niveau des pneumatiques : placer du lest au bon endroit est la clé d'un meilleur équilibre et d'une dégradation réduite des gommes.

Ferrari a cherché à se débarrasser de tout gramme superflu, mais l'on ne connaîtra la réussite de cette quête que lorsque sa nouvelle F1 sera définitivement assemblée. "La réponse ne sera connue que lors que la F1 sera mise sur la balance", confirme un membre de l'écurie.

Les premiers signes sont en tout cas positifs, et c'est une bonne nouvelle pour le nouveau directeur d'équipe Frédéric Vasseur, qui prendra officiellement ses fonctions la semaine prochaine.