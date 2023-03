Ferrari pense pouvoir "mener la vie dure" à Red Bull

Charger le lecteur audio

Red Bull a monopolisé la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, avec la pole de Max Verstappen, devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Beaucoup s'attendent à ce que la victoire soit une formalité pour l'écurie autrichienne et que la Scuderia soit plutôt en position de devoir regarder derrière elle face à l'Aston Martin de Fernando Alonso et aux Mercedes.

Leclerc a toutefois économisé un train de pneus tendres pour démarrer la course, ce qui pourrait lui servir en course pour maximiser son potentiel. Pour Jock Clear, ingénieur qui travaille auprès du Monégasque, Ferrari ne va pas s'avancer en course comme une bête à l'abattoir et dispose des armes pour réellement se battre contre Red Bull.

"Nous pensons que sur cette piste, actuellement, Red Bull a vraiment une marge sur le reste du peloton", a déclaré Clear. "[Mais] je pense que si Charles avait refait un tour hier, il aurait peut-être été en mesure de s'en rapprocher. Toutefois je crois que nous étions confiants dans notre décision. Donc nous sommes peut-être plus proches d'eux que les gens ne le pensent."

"Aujourd'hui, nous sommes tout à fait disposés à leur disputer la course, je ne pense pas que nous regardions par-dessus notre épaule et que nous essayions simplement de rester à la troisième place. Nous allons nous attaquer à [Sergio] Pérez, et si nous passons dans le premier relais, alors je pense que nous pourrons traquer Max pour le reste de la course. Je crois que nous pouvons nous battre."

"Où ont-ils un avantage sur nous ? Eh bien, ils ont un dixième et demi en qualifications. C'est tout ce que nous savons pour le moment, mais en course, nous pouvons leur mener la vie dure."

Plus particulièrement, en matière de dégradation pneumatique, Clear se montre relativement confiant dans la correction des problèmes vus en 2022 : "Nous avons beaucoup travaillé l'année dernière sur notre gestion pneumatique. En fin d'année, je pense que nous avions fait de très bons progrès. Nous avons travaillé à nouveau sur ce point pendant l'hiver, et pendant les trois jours d'essais de la semaine dernière."

"J'espère donc, comme je l'ai déjà dit, que nous pourrons le démontrer aujourd'hui en défiant Red Bull sur la distance de la course. Nous avons vu hier qu'ils avaient probablement un peu de marge sur nous sur un tour de qualifications. Mais je crois vraiment que cet après-midi, quand Charles flairera ces Red Bull, que Carlos et lui pourront les battre."

"On ne va pas se dire que les Red Bull sont imbattables. Je pense qu'il y a une semaine, certains médias ont suggéré que c'était peut-être terminé. Comme vous l'avez vu, nous ne le pensons pas pour le moment. Nous aimerions le montrer cet après-midi."

Clear a également affirmé que Ferrari avait amélioré sa vitesse en ligne droite, ce qui sera un outil vital dans une lutte avec Red Bull. "Il est encore tôt, mais nous sommes satisfaits du développement que nous avons réalisé du côté du moteur, je pense que nous avons fait du bon travail. Cela y contribue probablement en partie. Nous avons nettoyé la voiture du point de vue de la traînée, parce que cela semblait être quelque chose que Red Bull maîtrisait l'année dernière. Nous avons donc essayé d'y remédier."

"Évidemment, on ne sait jamais exactement d'où vient la vitesse en ligne droite des autres, si elle vient d'une plus grande puissance du moteur, d'une résistance plus ou moins grande. Nous ne voulons pas aborder les courses en ayant l'impression que la voiture qui nous suit a un avantage de 6 km/h, comme nous l'avons parfois vu l'année dernière. C'est donc un pas en avant."

Adam Cooper