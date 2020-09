Ferrari : La très bonne gestion des pneus n'est pas due à la voiture

Lors du Grand Prix d'Espagne 2020 de F1, Sebastian Vettel a dû mener à bien, de façon quelque peu improvisée, une stratégie à un seul arrêt et réaliser un relais final de 36 tours en pneus tendres, sur l'exigeant tracé de Barcelona-Catalunya, pour accrocher une septième place en maintenant son avantage sur un certain nombre de pilotes qui ont fait deux passages par les stands.

Cette performance est intervenue une semaine après la quatrième place accrochée au GP du 70e Anniversaire par Charles Leclerc grâce, là aussi, à un seul arrêt durant une épreuve où l'usure pneumatique préoccupait particulièrement après les différentes crevaisons intervenues en fin de course au GP de Grande-Bretagne.

La Scuderia Ferrari est en souffrance depuis le début de saison avec une SF1000 qui semble être à la fois peu rapide (a priori en raison des limitations imposées sur le moteur suite à l'accord aux termes secret entre l'écurie et la FIA) mais également subir un important problème de traînée aérodynamique. Maranello n'est qu'en cinquième place du classement constructeurs après six épreuves.

Et pour Mattia Binotto, la bonne gestion des pneus vue en Angleterre et en Espagne n'est même pas à mettre au crédit de l'auto italienne. "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une force de la voiture. Si c'est une force, c'est en premier lieu une force des pilotes, de gérer tous les pneus, et du groupe d'ingénierie qui gère toutes les données. Je crois que c'est tout."

Lui aussi lancé sur une stratégie à un seul arrêt à Barcelone avant d'être rattrapé par un problème électrique qui a entraîné son abandon, Leclerc estime justement avoir fait des progrès dans ce domaine pour sa seconde saison en rouge. "Je crois que j'ai pas mal progressé par rapport à l'an passé en termes de gestion des pneus."

"Que la voiture soit meilleure pour cela [la préservation des pneus] ou non, je pense qu'elle est probablement plus facile à gérer lors des relais de course. L'objectif principal désormais est d'améliorer le rythme global de la monoplace."

