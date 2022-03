Ferrari attend d'autres clarifications FIA sur les rétros Mercedes

Charger le lecteur audio

Lors de la seconde session d'essais hivernaux, à Bahreïn, Mercedes a totalement revu la configuration de ses rétroviseurs dans le cadre de la refonte plus globale de son concept de pontons. Cela a soulevé des questions de la part de la concurrence, car d'aucuns ont estimé que certains éléments de ces rétroviseurs (notamment les supports) étaient avant tout utilisés à des fins aérodynamiques, ce qui ne doit supposément pas être le cas d'après le Règlement Technique.

Ce sujet a été au centre de l'un des débats du Comité consultatif technique de la F1, réuni cette semaine. Il semble que le résultat de ces discussions ait été que la solution de Mercedes était bien considérée comme conforme à la lettre de la réglementation. Toutefois, Ferrari estime que la FIA doit plus entrer dans les détails et au besoin publier une directive technique afin d'indiquer aux écuries ce qui est permis ou ne l'est pas.

Le directeur de la Scuderia, Mattia Binotto, estime que cette situation est proche de ce qu'a connu son écurie en 2018, quand les rétroviseurs avaient été montés sur le Halo pour des raisons aérodynamiques mais avaient dû être retirés au bout de quelques courses, à la suite d'une intervention de la FIA. "Personne ne remet en cause la légalité des solutions de Mercedes", a-t-il d'abord expliqué.

"Mais en 2018, nous avons installé des rétroviseurs connectés au Halo, une solution qui était légale tel que c'était écrit dans les règles. Cependant, deux courses après, une nouvelle directive technique de la FIA nous a obligés à les retirer car ils avaient une influence aérodynamique 'non accessoire'. C'est le principe sur lequel j'insiste. La FIA a l'autorité pour clarifier, et je suis curieux de voir comment la situation va évoluer dans ce cas. Plus que des appels, j'attends une clarification."

Le technicien italo-suisse veut surtout comprendre à quel point il est possible de se montrer agressif dans le domaine des rétroviseurs afin de mieux gérer le flux d'air. Les règles actuelles circonscrivent en théorie tout bénéfice sur ce plan à un aspect simplement "accessoire" à la fonction première des rétroviseurs et de leurs montants.

Binotto d'ajouter : "La FIA a toujours précisé que le support des rétroviseurs ne doit avoir qu'une fonction structurelle, et que s'il a une influence aérodynamique, celle-ci ne doit être qu''accessoire'. Si tel a été le principe mis en avant par la FIA par le passé, je pense qu'il doit en être de même aujourd'hui et à l'avenir. Il n'y a aucune raison de changer d'avis aujourd'hui."

"En ce qui concerne le montant des rétroviseurs, la FIA a envoyé dans le passé des directives techniques soulignant le concept de base. Je crois que certaines solutions vues sur ces voitures n'ont pas une influence fortuite mais ont un but aérodynamique clair, donc je crois qu'elles sont contraires à ce que la FIA a indiqué auparavant."

À la question de savoir si Ferrari allait directement faire pression sur la FIA pour une clarification, Binotto a répondu : "Ce n'est pas une discussion facile. Elle implique les 10 équipes, plus la FIA et la Formule 1 ; donc 12 réalités différentes. Chaque équipe va essayer d'apporter de l'eau à son propre moulin. La discussion a déjà commencé, mais je ne sais pas encore quelles décisions seront prises."

Avec Roberto Chinchero et Jonathan Noble