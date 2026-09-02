Ferrari confirme un nouveau moteur pour Monza

Comme Motorsport.com vous le révélait la semaine passée, la Scuderia Ferrari disposera au Grand Prix d'Italie d'un nouveau moteur, dans le cadre des évolutions permises par l'ADUO.

Ce régime, qui désigne en version française les "opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau", a été instauré cette saison pour accompagner la nouvelle réglementation moteur. Il permet aux motoristes dont la partie thermique est en retard par rapport à la référence - dans le cas présent, Red Bull - de pouvoir bénéficier d'évolutions (qui ne se cantonnent, elles, pas forcément à la partie thermique) en plus par rapport à la concurrence.

Sur les deux premières périodes de calcul de l'ADUO, Ferrari se retrouve dans la fourchette au-delà des 4% de déficit de puissance sur le V6 Red Bull Ford, lui donnant entre autres droit à deux améliorations supplémentaires en 2026 et en 2027.

La Scuderia, après la première évaluation faite par la FIA après le GP du Canada, avait déjà apporté une unité de puissance évoluée dès le GP d'Autriche. À Monza, elle va lancer une nouvelle version de celui-ci.

C'est Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie, qui l'a lui-même confirmé à deux jours de l'ouverture de l'épreuve. "En termes de performances, nous introduisons un moteur mis à jour dans le cadre des possibilités de développement offertes par l'ADUO. Cela représente un pas dans la bonne direction et, comme nous le savons, cette année repose en grande partie sur des gains marginaux."

"Monza est toujours un week-end très spécial pour Ferrari", a par ailleurs déclaré le dirigeant français. "Courir devant nos tifosi insuffle à toute l'équipe une énergie incroyable et, cette année, cette épreuve revêtira une dimension émotionnelle supplémentaire, puisque nous rendrons hommage à Michael Schumacher et à l'héritage qu'il a laissé au sein de notre entreprise. Sa quête incessante d'amélioration, son souci du détail et sa foi inébranlable dans le travail d'équipe sont des valeurs qui restent aujourd'hui encore essentielles pour nous."

"Monza est un circuit exigeant et le peloton est extrêmement serré ; notre priorité sera donc de réussir chaque aspect du week-end du mieux possible, dès vendredi. Nous souhaitons puiser une motivation supplémentaire dans la passion de notre public local et offrir à nos tifosi un week-end marquant."

Pour rappel, les calculs de l'ADUO placent Mercedes dans la fenêtre de 2 à 4% de déficit sur le moteur thermique de Red Bull, alors qu'Audi et Honda sont dans la même zone que Ferrari.