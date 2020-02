Coronavirus : Ferrari restreint les voyages et l'accès à Maranello

L'usine de Maranello est située dans la région d'Émilie-Romagne, touchée par le coronavirus, et l'équipe a donc décidé d'agir pour que la situation reste sous contrôle. Si l'organisation liée aux tests hivernaux n'est pas affectée, le fonctionnement et les dispositions prises au niveau de l'usine ont été revus.

Dans un communiqué, il est indiqué : "Ferrari a défini des mesures de précaution pour gérer l'alerte actuelle liée au coronavirus. Comme demandé par les autorités locales, les deux musées Ferrari à Maranello et Modène ont été fermés et l'entreprise a restreint l'accès aux employés qui résident ou ont visité les municipalités affectées. La compagnie a également suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les visites extérieures – y compris les visites d'usine – ainsi que tous les voyages d'affaires non cruciaux. La situation est suivie de très près. De nouvelles mesures seront rapidement mises en place et communiquées si elles devenaient nécessaires."

La situation autour du coronavirus évolue rapidement à l'échelle mondiale et cela pose des questions sur l'impact qu'elle aura sur le calendrier F1, alors que le Grand Prix de Chine, pays foyer de l'épidémie, a d'ores et déjà été reporté. Ce mardi, le Royaume de Bahreïn, qui doit organiser la seconde manche de la saison le mois prochain, a temporairement suspendu tous les vols en provenance de l'une des principales plateformes de transport de Dubaï.

Au Vietnam, l'International Challenge de badminton, qui devait se tenir à Hanoï une semaine avant le premier Grand Prix de F1 de l'Histoire de l'État, a été reporté en juin. "La décision a été prise sur avis de l'Administration des Sports du Vietnam en lien avec les restrictions strictes pour la protection de la santé en place au Vietnam", peut-on lire dans un communiqué.

La FIA poursuit de son côté sa surveillance de la situation, que ce soit au Vietnam ou ailleurs. "La FIA va évaluer le calendrier de ses prochaines courses et, si nécessaire, prendre toute mesure pour aider à protéger la communauté mondiale des sports mécaniques et le grand public."

